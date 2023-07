Cada quién tiene lo que necesita

Dice el Talmud: “Que la persona no haga diferencias con sus hijos, ya que vimos en la Torá que nuestro Patriarca Yaakob hizo diferencia entre sus hijos, pues a Yosef le regaló una ropa especial y no a sus demás hijos, y eso provocó que fueran a Egipto y sufrieran por muchos años”.

Pero hay una pregunta muy fuerte:

El padre que más hace diferencia en el mundo es Dios. ¿Cómo puede ser que Dios a un hijo le dé más que a otro? Dios manda muchos hijos a una pareja y a otra ni uno. Dios manda mucho dinero a una familia y a otra no. Dios manda mucha salud a una persona y a otra no. ¿Cómo es posible? Sabemos que Dios es nuestro padre y claramente el Talmud nos dice que todo padre no debe hacer diferencias con sus hijos.

La explicación es la siguiente:

Vamos a contestar con algunas preguntas: si dijimos que un padre debe dar lo mismo a cada hijo, ¿acaso debe darse exactamente lo mismo a todos? Si uno requiere medicina, ¿acaso a todos debemos darles medicina? Si uno requiere zapatos, ¿acaso a todos deben comprárseles?

La respuesta es: un buen padre da a cada hijo lo que necesita; no debe darle lo que no necesita.

En el caso de que un hijo necesite zapatos y otro no, únicamente debe darse zapatos al que los necesita. Y si no necesita, que no se le den.

Así se comporta Dios. Si no necesitamos algo, Dios no nos lo manda. En el caso de que sí lo necesitemos, Dios lo manda.

Esa es la explicación de la bendición que decimos todas las mañanas: Sheasa Lo Kol Tzorki, “Que Dios nos da todo lo que necesitamos”.

No porque el otro tenga y nosotros no, significa que Dios se comporta diferente con sus hijos. Dios se comporta como un buen padre. Da exactamente a cada hijo lo que necesita. Y, por supuesto, no conocemos los caminos de Dios, que Él sabe exactamente quién sí necesita algo y quién no…

