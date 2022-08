Señor

Recep Tayyip Erdogan

Supremo gobernante de Turquía (in eternum?)

Habiendo leído sus críticas personales a los bombardeos de estas últimas horas del ejército del Estado de Israel a ciertos puntos específicos de Gaza, me hago las siguientes preguntas:

1 – Qué derecho moral tiene usted de criticar a un país que defiende a su población de los ataques terroristas que en pocos minutos tiraron aproximadamente 100 misiles contra la población civil ?

2 – Desde cuándo un país no tiene derecho a defenderse y a defender a su población?

3 – Su constante persecución, encarcelamiento, tortura y asesinato de disidentes de su propio país lo pone a usted como buen ejemplo?

4 – Su intento de eliminar a la población kurda, que no sólo es dentro del país que usted gobierna en forma despótica sino que también está masacrando kurdos en el país vecino, Siria, aprovechando que su colega en “ética y moral” Vladimir Putin está retirando tropas para matar más civiles ucranianos, es un ejemplo a seguir?

5 – Las cárceles del país que usted gobierna famosas desde siglos por su inhumano trato a los prisioneros, lo pone a usted con derecho a juzgar a otros?

6 – La libertad total que da usted a todas las organizaciones terroristas –especialmente islámicas- para que dentro del país que usted dirige vivan como reyes y desde allí planeen actos terroristas en el universo todo (menos en Turquía) lo ponen a usted en posición de juez imparcial?

7 – El dar vuelta todo lo legal en su propio país para eternizarse en el gobierno, cambiando de nombre (presidente, primer ministro o lo que sea) pero no cambiando de actitud, lo hace a usted defensor de alguno de los derechos humanos?

8 – Su sueño de volver al antiguo imperio otomano intentando ser la cabeza de una zona donde usted no es el único que ambiciona eso, solamente lo equipara con lo peor de la actualidad: el zar Vladimir Vladimirovich Putin y el “enviado divino” ayatollah Jamenei.

9 – Menciona usted el “asesinato inclusive de niños” en el bombardeo a Gaza. Acaso pretende hacernos creer que todo lo que dicen los terroristas palestinos es cierto? Acaso usted les cree? Acaso se preguntó usted qué hacía una criatura en sitios de lanzamiento de misiles –suponiendo que fuera verdad, algo muy dudoso-?

Acaso se preguntó cuántas criaturas podrían morir si esos cien misiles de Gaza no fueran interceptados por la cúpula de hierro?.Acaso ignora que la mitad de los misiles tirados por la Jihad Islámica cayeron dentro de Gaza?

Como simple anécdota le recuerdo que aquella famosa foto en la que se veía un niño palestino baleado por “balas israelíes”, resultó una antigua foto de la guerra de Vietnam, donde Israel nada tuvo que ver.

Señor Erdogan: con el debido respeto al cargo que usted ocupa –ilegalmente-, pero no con respeto a su persona, le pido que no se meta donde nadie lo llama, y que se preocupe más por su propio pueblo para que viva algo mejor y con un mínimo de democracia, un concepto que no es muy conocido en Turquía y los países de esa zona, con la excepción de la única democracia que es el Estado de Israel. Deja usted de lado que muchos cabecillas del terrorismo islámico mundial ordenan actos de terror desde sus dominios, haciendo que sean otros los que se sacrifican, y usted nada hace para evitarlo. Seguramente los palestinos de Gaza y Cisjordania estarán más que agradecidos cuando gobernantes como usted dejen de apoyar a esos asesinos. Y ni hablar de lo que el Papa Francisco le agradecería si usted deja de atacar los templos cristianos en Turquía.