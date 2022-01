¿Chiste de mal gusto, ignorancia o Antisemitismo en Universidad?

¿En qué se parece una pizza a un judío?

¿Ustedes que les parece que fue?

En la clase de Derecho de la Hospitalidad, de la Universidad Cessa, realizada en forma virtual, la Profesora de Derecho Irene García Méndez pidió a sus alumnos compartieran algunos chistes, y ella les contó, eso si advirtiendo que esta duro, y pidiéndoles su atención uno a ellos “Qué tienen en común una pizza y un judío?”, justamente además pregunta la respuesta a Isaac, asumiendo que por el nombre es judío, y riéndose continuó diciendo “que la pizza no grita cuando la meten al horno”.

Varios estudiantes compartieron la risa de la maestra, otros se sorprendieron ante el mismo, mientras que inmediatamente, una de las estudiantes respondió: "como judía encuentro tu chiste en muy mal gusto", asumió su falta y sale de las clases.

La maestra, García Mendez, intento minimizar el hecho, diciendo que era solo un chiste y que la alumna que se había desconectado que no era necesario llegar a estos grados de disgusto.

Así mismo pidió a los que ahí se encontraban le escribieran a la alumna que había contestado y se había desconectado, que por favor regresará a clases aclarando y repitiendo una y otra vez que ella lo único que buscaba era hacer las cosas ‘agradables’ y hacer la clase más ‘dinámica’.

Para concluir la profesora, García Mendez, comenta al grupo que ni siquiera tuvo la oportunidad de un diálogo mas a fondo su punto de vista.Tal vez esta sea una buena oportunidad de invitar a la maestra, así como a los alumnos, no solo a dialogar con dicha alumna, que dignamente se desconectó, sino con algunos sobrevivientes, participar, a lo mejor en las pláticas de the Voice of the Silence, y así conocer un poco más sobre este oscuro y grave pasaje de la historia, que no solo atento contra los judíos sino contra todos los valores de la humanidad