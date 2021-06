Los espías roban secretos. A veces, esos secretos deben ser cuidadosamente estudiados y analizados por expertos para convertirlos en productos útiles para los responsables políticos.

Los espías de los que hablaré aquí trabajaron para el Mossad. El experto que ha transformado minuciosamente los secretos que recogieron en información útil es David Albright. Y el responsable político que debería revisar sus políticas en respuesta a una imagen más clara de la realidad es el presidente Joe Biden.

La historia comienza en una fría noche de enero de 2018, cuando agentes israelíes irrumpieron sigilosamente en un almacén del sur de Teherán donde los gobernantes de Irán habían almacenado un archivo de su programa de armas nucleares.

En una entrevista emitida por la televisión israelí la semana pasada, el ex jefe del Mossad, Yossi Cohen, reveló nuevos detalles de la operación. La planificación requirió dos años e incluyó la construcción de una réplica del almacén. Veinte agentes fueron entrenados para la misión. Ninguno de ellos era israelí. Tenían menos de siete horas para llevar a cabo su arriesgada misión.

“Por la mañana, llegan los camiones, los guardias y los trabajadores, y hay una multitud y no se puede saltar las vallas y atravesar las paredes”, dijo Cohen. “Sólo cuando irrumpieron en las formidables cajas fuertes y empezaron a revisar las imágenes y las descripciones en farsi, nos dimos cuenta de que teníamos lo que queríamos sobre el programa nuclear militar iraní”.

Los agentes sacaron rápidamente del país el material -más de 55.000 páginas de documentación y casi 200 discos de ordenador-. Ninguno de los agentes fue capturado pero, según Cohen, algunos tuvieron que ser rescatados de Irán.

Tres meses después, el primer ministro Benjamin Netanyahu dio una conferencia de prensa. Dijo que los materiales demostraban que Teherán tenía un “programa para diseñar, construir y ensayar armas nucleares… para utilizarlo en el momento en que lo desee para desarrollar armas nucleares”.

Eso significaba que el acuerdo nuclear que el presidente Barack Obama había concluido en 2015, el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés), se basaba en las mentiras de los gobernantes de Irán, y que el JCPOA no bloqueaba, como se afirmaba, su camino hacia la capacidad de fabricar armas nucleares.

Los defensores del JCPOA insistieron en que no había nada trascendental en los materiales, y que Obama había concluido un acuerdo tan bueno como se podía esperar. El presidente Trump, que lleva tiempo desconfiando del acuerdo, pronto se retiró formalmente.

David Albright, físico y fundador y presidente del Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional, convenció al gobierno israelí para que le permitiera acceder a los materiales. Desde entonces, él y su equipo han realizado un exhaustivo análisis forense.

El resultado es un nuevo libro: “Iran’s Perilous Pursuit of Nuclear Weapons” (La peligrosa búsqueda de armas nucleares por parte de Irán), escrito conjuntamente con Sarah Burkhard. En él, Albright señala que la propia “existencia y mantenimiento de un archivo secreto que contiene datos de diseño y fabricación de armas nucleares no es compatible con los compromisos de no proliferación nuclear legalmente vinculantes de Irán” en virtud del Tratado de No Proliferación (TNP), el acuerdo internacional fundamental para evitar la proliferación de armas nucleares.

Albright señala que, al “almacenar y conservar en secreto un extenso archivo centrado en el desarrollo y la construcción de armas nucleares lanzamisiles”, los gobernantes de Irán también violaron su “promesa del JCPOA de que ‘bajo ninguna circunstancia Irán buscará, desarrollará o adquirirá armas nucleares’”.

El programa secreto de desarrollo de armas nucleares de la República Islámica, el Plan Amad, se suspendió en 2003, después de que el ejército estadounidense derrocara los regímenes de Afganistán e Irak, lo que hizo temer a los gobernantes de Irán que ellos fueran los siguientes. Pero eso fue una “retirada táctica, no un abandono” de las “ambiciones o actividades de armas nucleares” del régimen, escribe Albright.

“Los objetivos post-Amad están entre las revelaciones más críticas del archivo”, continúa. Durante la última década, una entidad del Ministerio de Defensa iraní conocida como SPND ha sido responsable del desarrollo de varias capacidades nucleares. “La falta de cooperación de Irán con el OIEA [Organismo Internacional de la Energía Atómica] hasta hoy ha aumentado la preocupación de que un subconjunto de las actividades del SPND se haya centrado en preservar o llevar adelante las actividades del Plan Amad”.

El archivo también revela que los gobernantes de Irán tienen “una gran cantidad de sitios y actividades nucleares no declarados, todos ellos dedicados anteriormente a un programa encubierto, e ilegal, de armas nucleares”. Se desconoce qué actividades se llevan a cabo ahora en esos emplazamientos porque se ha prohibido a los inspectores del OIEA visitar la mayoría de ellos.

Según el defectuoso JCPOA, el OIEA tampoco puede inspeccionar las instalaciones militares en las que se han llevado a cabo investigaciones sobre armas nucleares en el pasado y pueden estar en curso en el presente.

Albright deduce que los gobernantes iraníes tienen actualmente “una sólida capacidad para fabricar uranio apto para la fabricación de armas, una capacidad que con el tiempo se multiplicará por más de diez” a medida que las restricciones del JCPOA “expiren”, es decir, expiren según las fechas del calendario e independientemente de la conducta de Teherán.

“Como mínimo, Irán tiene un conjunto coordinado de actividades relacionadas con la construcción de un arma nuclear”, escribe Albright. “En el peor de los casos, el equipo de armamento ya ha realizado una prueba en frío, ha cumplido su objetivo post-Amad de construir un prototipo industrial, y está practicando y mejorando regularmente su artefacto de armamento nuclear bajo diversas coberturas o en lugares clandestinos”.

Lo que nos lleva a esta conclusión: “Un acuerdo nuclear restablecido combinado con una verificación menos que vigorosa del OIEA de los sitios militares de Irán, del tipo que existió desde 2015 hasta 2018, parece particularmente inestable y peligroso”.

Los espías arriesgaron sus vidas para robar secretos de un estado policial islamista. Un estimado experto estadounidense ha detallado lo que revelan esos secretos. El presidente Joe Biden puede ajustar sus políticas para reflejar la realidad que se ha expuesto.

O puede regalar a los teócratas militantes cuyo grito de guerra es “¡Muerte a Estados Unidos!” miles de millones de dólares y dejar que desarrollen una capacidad de armas nucleares en los próximos años. Es casi seguro que eso conducirá a una proliferación nuclear galopante y a conflictos devastadores. No debería ser una decisión difícil.