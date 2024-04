Cómo realizar una correcta reclamación de seguros

A pesar de todo lo que ha ocurrido en los últimos años, subestimar la importancia de tener una póliza de seguros sigue siendo uno de los errores más comunes; pues con todo lo que ha ocurrido en los últimos años, no queda lugar a dudas de que todos estamos expuestos a enfrentar momentos difíciles como una enfermedad, un accidente, un desastre natural, entre muchas otras situaciones imprevistas que podrían generar graves repercusiones financieras.

En tales circunstancias, y aunque muchas personas creen que es un gasto más que una inversión, la contratación de un seguro no es simplemente una formalidad, sino una estrategia inteligente para mitigar riesgos, proteger nuestro patrimonio y garantizar el bienestar propio y el de nuestros seres queridos.

Pero la elección del seguro adecuado es solo el primer paso. Lo siguiente es comprender los términos y condiciones de la póliza, ya que no todas son iguales y algunas de ellas pueden tener exclusiones o cláusulas que limitan su alcance; por lo tanto, es crucial revisar cuidadosamente los detalles, para saber cómo hacer uso de ella correctamente.

La reclamación al ocurrir un siniestro

Cuando se presenta un incidente que requiere la activación de la póliza, es importante saber que la manera en la que se gestiona la reclamación puede marcar la diferencia entre una recuperación rápida y un proceso largo y frustrante. Tengamos claro que, un error durante este proceso podría resultar en la negación de la reclamación o en una compensación insuficiente.

Generalmente, la gestión de una reclamación puede ser complicada y abrumadora para aquellos que no están familiarizados con los términos y procesos; por lo que, contar con el asesoramiento y acompañamiento de abogados expertos en materia de seguros se vuelve ineludible, pues estos profesionales, no solo poseen el conocimiento y la experiencia necesarios para navegar por el proceso de manera eficiente y efectiva, sino que su prioridad es proteger los intereses del asegurado y garantizar la indemnización a la que tiene derecho.

La reclamación bajo las metodologías de Gallbo

A lo largo de más de dos décadas hemos perfeccionado nuestros procesos, lo que nos ha ayudado a desarrollar metodologías propias que nos han permitido identificar las cinco grandes etapas de la reclamación por las que todo asegurado va a pasar y que debe conocer para evitar elevar expectativas y terminar en desacuerdo con las aseguradoras:

Identificación del daño: En esta etapa, el asegurado debe identificar cuáles son los daños que ha sufrido su propiedad y los contenidos de esta. Lo ideal es contar con la asesoría de expertos que revisen detalladamente la estructura.

Cuantificación: Una vez más, la compañía de expertos es esencial, pues al momento de reclamar los daños en su propiedad, también deben incluirse los honorarios por supervisión y mano de obra, el costo de reparación, etc.; y de no considerarlo, no se recibirán esos montos.

Reclamación: Es importante saber qué y cuánto se va a reclamar. La póliza tiene varias coberturas, términos y condiciones y de no clasificar correctamente los bienes y riesgos que se van a reclamar, se puede incurrir en omisiones e ineficiencias y, por ende, una indemnización inferior.

Conciliación: Tomando en cuenta lo anterior, la aseguradora, a través del ajustador le informará si está de acuerdo con lo que identifica y cuantifica o si es necesario pasar por una conciliación para que ambas partes estén conformes.

Ajuste: Una vez que ambas partes tengan un acuerdo, el ajustador aplicará al monto de la pérdida los términos y condiciones de la póliza, tales como: deducible, coaseguros, proporción indemnizable, depreciaciones y exclusiones.

Para llevar a cabo una reclamación exitosa, es necesario contar con el acompañamiento de expertos en materia de seguros, pues con ello se garantiza una protección efectiva en caso de que ocurra alguna eventualidad.

En Gallbo Global Insurance Claimers, te brindamos seguridad durante la gestión de la reclamación ante la aseguradora, a través de nuestro servicio Reclamación Estratégica. Si necesitas más información, contáctanos al correo [email protected] o bien, envíanos un WhatsApp al (556) 145 5557.