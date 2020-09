Diario Judío México - La reacción por parte de la Autoridad Palestina, encabezada por el Presidente Mahmoud ‘Abbas, al anuncio hecho el 13 de agosto, 2020 a la normalización de relaciones entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel fue muy contundente y dura. La Autoridad Palestina acusó a los Emiratos Árabes Unidos de traicionar a los palestinos y a su causa, así como también a Jerusalén y a la Mezquita Al-Aqsa de «agresión contra el pueblo palestino», de apuñalar por la espalda a los palestinos y a la nación árabe e islámica con una «daga envenenada» y de hacer concesiones con Israel a cambio de nada.

Los líderes de la Autoridad Palestina calificaron la medida tomada por los Emiratos Árabes Unidos como inaceptable y como un acto de engaño y los acusaron de abandonar la Iniciativa de Paz Árabe y capitular y arrodillarse ante los Estados Unidos pidiéndole revertir su «vergonzosa decisión», advirtiéndoles también a otros países árabes que no sigan su ejemplo. La condena alcanzó su punto máximo en una conferencia de líderes de las facciones palestinas efectuada el 3 de septiembre, 2020 que incluyó a representantes de Hamas y del grupo Yihad Islámico junto a representantes de Fatah y otras facciones. En la conferencia, ‘Abbas, así como también Mu’in Hamed, líder de la organización Al-Sa’iqa, una facción de la OLP, hablaron sin rodeos y con desprecio en referencia a los estados del Golfo, llamándolos «analfabetos» y diciendo que los palestinos, quienes son mucho más educados que ellos, no necesitan de la ayuda de nadie.

Las declaraciones del liderazgo palestino provocaron suficientes críticas en las redes sociales y en la prensa árabe, especialmente en Arabia Saudita, en los Emiratos Árabes Unidos y en Egipto. Los diarios de estos tres países han publicado decenas de artículos desde que se anunció el acuerdo de normalización de relaciones expresando su apoyo a la decisión de los Emiratos Árabes Unidos y condenando a los palestinos, especialmente a su «ingrato» liderazgo. Los autores de los artículos afirmaron que este liderazgo se ha aprovechado de la causa palestina durante siete décadas para extorsionar cada vez más los fondos de los estados del Golfo. Algunos incluso acusaron a los funcionarios palestinos de cogerse el dinero para sí mismos y de rechazar deliberadamente toda iniciativa de paz para perpetuar la situación y permanecer en el poder. Estos afirmaron además que, dado que el mundo y el equilibrio de poder global han cambiado, las consignas tales como «Palestina desde el río hasta mar «ya no son relevantes y también que los países árabes tienen derecho a priorizar sus propios intereses».

Este informe revisa las críticas del liderazgo palestino al acuerdo de normalización de relaciones entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel, así como algunos de los artículos de prensa que reflejan el ataque árabe contra al liderazgo palestino por su postura adoptada.

La Autoridad Palestina, encabezada por ‘Abbas: El acuerdo entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel es un acto de engaño, decepción y una puñalada en la espalda a los palestinos

Presidente de la Autoridad Palestina ‘Abbas: Los Emiratos Árabes Unidos nos traicionaron; la afirmación de que el acuerdo detiene las anexiones es mentira

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud ‘Abbas, inauguró la reunión del liderazgo palestino el 18 de agosto del 2020 con las siguientes declaraciones: «Primero, saludos a nuestros hermanos de Hamas, el Yihad Islámico, el Frente Popular para la Liberación de Palestina – el Comando General y Al-Sa’iqa, quienes están presentes aquí hoy día. Esto demuestra que nosotros el pueblo palestino nos oponemos a cualquier conspiración, independientemente de los desacuerdos entre nosotros. En tiempos de problemas, todos estamos unidos y nos aferramos a una sola postura, oponiéndonos a cualquiera que busque atacar nuestra causa [nacional].

«Tal como ustedes saben, hermanos, desde el día en que Estados Unidos anunció el Acuerdo del Siglo hasta este mismo día, el mundo entero estuvo con nosotros y apoyó nuestra postura de que el Acuerdo del Siglo contradice la legitimidad internacional y es una decisión unilateral. Por lo tanto, no la aceptamos… Los países del mundo también se opusieron al llamado plan de anexión, calificándolo de ilegítimo e ilegal. Además, el mundo entero dijo: Estamos a favor de una solución política al tema palestinos-israelíes basado en las resoluciones internacionales, incluyendo las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y la Asamblea General, sobre los derechos humanos y sobre los acuerdos que han sido firmados por las partes pertinentes y creen que la solución debe llegar exclusivamente a través de negociaciones patrocinadas por el Cuarteto Internacional [Estados Unidos, la Unión Europea, las Naciones Unidas y Rusia]. De lo contrario, no es posible ninguna solución. Esta es la postura de la comunidad internacional hasta el día presente.

Por lo tanto, no nos preocupan las tonterías que suceden aquí y allá y sobre todo lo sucedido en los últimos días, cuando hace poco fue anunciado un acuerdo trilateral entre los Emiratos Árabes Unidos, Israel y Estados Unidos… que fue acompañado de unas declaraciones sobre ‘congelar las anexiones’. Ellos intentaron engañar al mundo de que los Emiratos Árabes Unidos han logrado algo grandioso para nosotros los palestinos al cancelar las anexiones, como si la causa palestina se tratase solo del tema de la anexión. Ignoraron los derechos del pueblo palestino, del estado palestino, la visión de dos estados y Jerusalén, que ya fue anexada. Ellos ignoraron todo esto y dijeron: ‘¡Nosotros hicimos que se suspendieran las anexiones, así que estén felices, oh palestinos!’ todo esto es un engaño y lo rechazamos en su totalidad. Lo consideramos una puñalada a la espalda de la causa palestina. Las anexiones no se han detenido debido al acuerdo, porque [para comenzar] el mundo entero se opuso a la anexión. Entonces, ¿qué hay de nuevo acerca de lo que ustedes hicieron?

«La normalización de relaciones con Israel es un tema árabe, sobre el cual hubo un acuerdo entre todos los árabes y los musulmanes. Este fue acordado desde el año 2002, en el marco de lo que se llamó ‘la Iniciativa de Paz Árabe’, que dice que los árabes pueden normalizar sus relaciones con Israel solo después de que se resuelva el problema palestino. Entonces, ¿qué pasó con la Iniciativa de Paz Árabe, nuestros hermanos árabes, en caso de que todavía recuerden que existe tal cosa?

«Todo el tema, entonces, es un acto de engaño abiertamente declarado. Si uno quisiera tomar una decisión exclusiva para normalizar las relaciones con Israel, ¿por qué no decirlo explícitamente? Cuando los Emiratos Árabes Unidos justifican el acuerdo diciendo que marcó una victoria para los palestinos respecto a las anexiones, eso es un banal engaño y una gran mentira. A pesar de su afirmación, el mismo día que dijeron ‘hemos detenido las anexiones’, Netanyahu vino y dijo que no existe nada en el acuerdo sobre el detener las anexiones y agregó: ‘Anexaré y aplicaré mi soberanía a todos los territorios acordados’. A esto se refiere con los asentamientos y Jerusalén Oriental. De hecho, la anexión de Jerusalén ya se ha completado y los árabes y musulmanes se han olvidado de ello…

«Decimos que en lo que a nosotros respecta, este plan de normalización de relaciones anunciado recientemente es una puñalada por la espalda y nosotros lo rechazamos de plano. Aprovecho esta oportunidad para enfatizar una vez más lo que hemos dicho tanto en público como en nuestras [conversaciones] en secreto: Nuestra postura respecto a este acuerdo tripartito se aplica a cualquier país árabe o islámico que dé un paso similar. Porque algunos países han comenzado a buscar normalizar sus relaciones con Israel, abiertamente o en secreto y han dicho, usando una frase u otra: ¿Qué hay de malo con el normalizar relaciones?… ¡No, no! Esto es inaceptable y los palestinos seguiremos oponiéndonos firmemente, sin importar qué país lo haga. Uno debe respetar las resoluciones que firmaron y las resoluciones de la ONU que aceptaron.

«Por lo tanto, le decimos a cualquiera que desee hablar sobre la causa palestina: A ustedes no se les ha encomendado la causa palestina. Solo somos nosotros, los palestinos aquí, que hablamos en nombre de la causa palestina y firmamos cualquier resolución en nombre de la causa palestina. Es cierto que la causa palestina es una causa árabe e islámica. Ustedes [árabes y musulmanes] tienen que ayudarnos y apoyarnos y no ocupar nuestros lugares…»[1]

Para ver extractos de este discurso de Mahmoud ‘Abbas en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo:

Tal como se dijo, ‘Abbas expresó críticas particularmente duras en la conferencia de líderes de las facciones palestinas el 3 de septiembre, 2020. ‘Abbas dijo: «Por la presente, enfatizamos que no le hemos otorgado ningún poder a nadie para que actué en nuestro nombre y nunca lo haremos. Somos nosotros quienes hablamos por nuestra causa palestina. Si alguien [es decir, el Príncipe Heredero a la Corona de los Emiratos Árabes Unidos Muhammad bin Zayed] viene y dice, ‘Les he traído esto y aquello’, o ‘He detenido las anexiones’ – ¡No! Solo nuestro pueblo ha detenido las anexiones y ha frustrado el Acuerdo del Siglo. No permitiremos que nadie hable por nosotros». Este añadió: «Es hora de decir que ya somos mayores y que podemos cuidarnos a nosotros mismos. No necesitamos el patrocinio o la protección de nadie. Podemos cuidarnos y defender nuestra causa y a nuestro pueblo. Oh, mis hermanas y hermanos, oh aquellos que permanecen firmes en Jerusalén y sus alrededores, oh palestinos en todas partes. Somos 13 millones, más de 6 millones en la Palestina histórica y el resto en el extranjero. Todos son educados y no existe analfabetismo entre nosotros, tal como existe en otros lugares insinuando el Golfo. Queremos lograr un estado independiente, con la ayuda de Alá…»[2]

Aún más duras en esta conferencia fueron las declaraciones de Mu’in Hamed, líder de la organización Al-Sa’iqa, una facción de la OLP, quien dijo que fueron los palestinos quienes le enseñaron a la población del Golfo a leer y escribir.

Para ver las declaraciones de Mu’in Hamed en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo:

Liderazgo palestino: Los Emiratos Árabes Unidos deben revocar el vergonzoso y traicionero acuerdo con Israel

El liderazgo palestino, que se reunió pocas horas después del anuncio al acuerdo realizado el 13 de agosto, 2020 también condenó rotundamente el acuerdo y lo calificó como un acto de traición. Al cierre de la reunión este emitió el siguiente comunicado:

«El liderazgo palestino declara que se opone firmemente y condena el repentino anuncio tripartito de Estados Unidos, Israel y los Emiratos Árabes Unidos a la normalización total de las relaciones entre el estado de ocupación y los Emiratos Árabes Unidos a cambio de una falsa afirmación israelí de que suspendería temporalmente la anexión de tierras palestinas… El liderazgo palestino cree que esta medida es un golpe devastador para la Iniciativa de Paz Árabe y para las resoluciones de las cumbres árabes e islámicas y de la ONU. Esto constituye una total agresión contra el pueblo palestino y desprecio por sus derechos y por todo lo que este considera sagrado, ante todo Jerusalén y el establecimiento de un estado palestino independiente en las fronteras del 4 de junio, 1967.

«El liderazgo palestino se opone a la medida tomada por los Emiratos Árabes Unidos, considerándolo como una traición a Jerusalén, a Al-Aqsa y a la causa palestina y el reconocimiento de Jerusalén como la capital de Israel y exige que se retire de inmediato de esta vergonzosa decisión. El liderazgo palestino también se opone a la acción de trueque en el que Israel suspendió su anexión ilegal y los Emiratos Árabes Unidos, a cambio, normalizó sus relaciones con Israel mientras utilizaban a la causa palestina como el encubrimiento de su ambición. El liderazgo palestino le advierte a los hermanos árabes que no sucumban ante las presiones estadounidenses ni sigan el ejemplo de los Emiratos Árabes Unidos al normalizar relaciones con el estado de ocupación por nada a cambio, a expensas de los derechos palestinos.

[1] Wafa.ps, 18 de agosto, 2020.

[2] Wafa.ps, 3 de septiembre, 2020; youtube.com/watch?v=6tYE3UT7TOk&feature=youtu.be&t=656.