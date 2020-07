Diario Judío México - Nabil Shaath, asesor del presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas dijo en una entrevista el 3 de julio, 2020 en el canal de televisión France 24 que una tercera Intifada puede suceder porque los palestinos tienen derecho a confrontar a Israel. Este dijo que el Rey Abdullah bin Abdulaziz de Arabia Saudita se había comprometido con $1 billón para apoyar la Segunda Intifada cuando esta fue llevada a cabo y que hoy, los árabes y el mundo entero apoyaran a los palestinos si las cosas continúan tal como han sido hasta ahora. Este agregó que Europa no tolerará una anexión israelí de territorios en Cisjordania. Shaath, quien afirma haber sido profesor del Presidente de los Estados Unidos Donald Trump en el Wharton School de la Universidad de Pennsylvania, dijo que el Presidente Trump fue un estudiante bastante mediocre y que es impredecible, específicamente respecto al tema de la anexión israelí de partes de Cisjordania. Además, Shaath dijo que Yasser Arafat había sido hecho «mártir» utilizando un veneno israelí debido a su posición y que Estados Unidos dejará de ser líder del mundo dentro de cinco años.

Para ver el video de Nabil Shaath en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo.

El Rey saudita Abdullah prometió donar $1 billón para apoyar la [Segunda] Intifada… Nuestros hermanos estarán de nuestra parte… El mundo estará de nuestro lado»

Entrevistador: «¿Existe la posibilidad de que irrumpa una tercera Intifada?»

Nabil Shaath: «Absolutamente. Tenemos el derecho de confrontarlos en el terreno en todas partes.

[…]

«Nunca olvidaré el día después en que [Ariel] Sharon ingresó a la Mezquita Al-Aqsa en Jerusalén y el estallido de la [Segunda] Intifada, el Rey [saudita] Abdullah bin Abdulaziz me envió su avión personal a Amán y volé hasta Riad, donde prometió donar $1 billón para apoyar la Intifada. El ofrecimiento provino de él. Si esto continúa y si el cerco económico continúa, nuestros hermanos estarán de nuestro lado y el mundo estará a nuestro lado imponiéndole sanciones a Israel. Israel asesina el proceso de paz y las leyes internacionales.

[…]

«La idea de que un país puede ocupar territorio, saquearlo y luego anexárselo legalmente es totalmente inaceptable en Europa»

«Europa no puede tolerar la palabra «anexión». Esta palabra hace asustar a Europa, porque si volvemos a las anexiones que reorganizan la totalidad de las fronteras del mundo… me gustaría recordarles que toda Europa fue una vez parte del Imperio Romano. Si el principio sionista es aplicado a Europa, Italia tendría derecho a recuperar Europa en su totalidad. Estoy simplemente bromeando. No creo que esto suceda, pero la idea de que un país pueda ocupar tierras, saquearlas y luego anexárselas legalmente es algo totalmente inaceptable en Europa».

‘Mi relación con [Donald Trump] como estudiante no me inspiro mucha confianza’

Entrevistador: «Nabil Shaath, usted fue profesor de Donald Trump en la Universidad de Pennsylvania. Como alguien que conoce a este hombre, ¿cómo explicas que apoye la legalización de la anexión y sus recientes decisiones respecto a la causa palestina?»

Shaath: «Es muy difícil predecir lo que hará Trump. No fue buen estudiante. Le di clases durante tres años en el Wharton School de la Universidad de Pennsylvania. Le di clases en materia de administración financiera y economía. No pudo acumular suficientes créditos para continuar, así que la universidad lo renegó y este regresó luego, tras yo haberme ido. Esto no se trato específicamente de mí – sucedió en todos sus estudios. No fue buen estudiante y siempre estuvo rodeado de su grupo de amigos en quienes gastó mucho dinero. Después de aquello, nuestras relaciones se cortaron. Mis relaciones con él como estudiante no inspiraron mucha confianza.

[…]

«Estamos retornando hacia un mundo multipolar, [que] permitirá que un país tan pequeño como Palestina combata contra la influencia estadounidense-israelí»

«Abu Ammar [Arafat] estuvo listo para perseverar hasta el último momento y un veneno israelí le hizo mártir debido a su postura para ese momento. Creo que Estados Unidos no continuará siendo el único líder del mundo por más de 4 a 5 años. China se convertirá en un gigante. La Rusia de Putin es diferente a la de Yeltsin. A pesar de ocurrir el Brexit, Europa desempeña un papel independiente. Poco a poco, estamos retornando hacia un mundo multipolar y esto le permitirá a un pequeño país como Palestina luchar contra la influencia estadounidense-israelí y su intento de atacar y robarles la tierra».