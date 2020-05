Diario Judío México - Las relaciones entre Arabia Saudita y los palestinos y en especial Hamas, que han sido tensas durante varios años, recientemente se volvieron aún más tensas. La causa fue una caricatura creada por el caricaturista palestino Mahmoud Na’im ‘Abbas, quien vive en Suecia y trabaja para la red qatarí Al-Jazeera, la cual fue publicada inicialmente en su página personal Facebook y luego también en el diario portavoz de Hamas Filastin y en varios portales. La caricatura, que comenta sobre la actual caída en los precios del petróleo, muestra a una figura en atuendo típico árabe del Golfo quien corre perseguido por un gran barril de petróleo que se precipita cuesta abajo tras él. Esto provocó respuestas furiosas de los sauditas, especialmente en Twitter, que lo interpretaron como una expresión de alegría y júbilo por los problemas de su país. El caricaturista, por su parte, negó que la caricatura se refiriera a los saudíes en lo absoluto, alegando que solamente representaba la difícil situación de todos los árabes ante la caída de los precios del petróleo.[1]

Caricatura de Mahmoud Na’im ‘Abbas (fuente: Facebook.com/3bas, 20 de abril, 2020; paltimesps.ps, 22 de abril, 2020)

Otro factor que contribuyó a la actual tensión entre Arabia Saudita y los palestinos son dos series de la televisión saudita que están siendo transmitidas en estas celebraciones de Ramadán en el canal MBC y que muchos árabes consideran que están promoviendo la normalización de relaciones con Israel y socavan la causa palestina. Una es la serie Umm Haroun, que representa la persecución que enfrentó la comunidad judía en Kuwait durante la década de los años 1940. La otra es la serie comedia Exit 7, que trata, entre otras cosas, sobre el tema de la normalización de relaciones con Israel e incluye un episodio en el que un personaje declara que Israel no es enemigo de Arabia Saudita y que los palestinos han dañado y perjudicado al reino más de lo que Israel pueda haber hecho.[2]

La tensión entre sauditas y palestinos fue evidente especialmente en Twitter, donde los usuarios sauditas y palestinos intercambiaron insultos y acusaciones. Muchos sauditas tuitearon bajo el hashtag «Palestina no es mi causa» y «el enemigo sionista [es nuestro] hermano», acusando a los palestinos de ser ingratos hacia Arabia Saudita y afirmando que es hora de que se responsabilicen de su propio destino. Al contrario, muchos palestinos, incluyendo los funcionarios y simpatizantes de Hamas, así como también los periodistas palestinos en los medios de comunicación de Qatar, respondieron bajo los hashtags «Palestina es mi causa» e «Israel es un enemigo», condenando a los sauditas y haciendo hincapié en la centralidad de la causa palestina. Algunos también especularon que los tuits sauditas fueron producto de aplicaciones bots en las redes sociales que sirven exclusivamente a Israel.

Esta no es la primera vez que las tensiones entre Arabia Saudita y los palestinos y especialmente Hamas, han surgido en Twitter. El hashtag «Palestina no es mi causa» fue lanzado por usuarios sauditas en el año 2015 y otro hashtag, «Riad es más importante que Jerusalén», fue lanzado en el 2017, cuando Hamas expresó su apoyo a Hezbolá luego que la Liga Árabe condenara a este último como organización terrorista.[3]

La tensión entre las partes también se deriva de los informes publicados de que Arabia Saudita apoya la iniciativa de paz de la administración Trump, conocida como el Acuerdo del Siglo, e incluso participó en su redacción y presionó a los palestinos para que la aceptaran.[4] Otro factor que contribuye son las declaraciones pro-israelíes hechas en los últimos años por figuras sauditas y en los medios de comunicación sauditas.[5] Además, hace aproximadamente un año, Arabia Saudita arrestó a 60 activistas palestinos y jordanos pertenecientes a Hamas, incluyendo al representante de Hamas en el reino Muhammad Al-Khodari. Hasta ahora este se ha negado a liberarlos, a pesar de las demandas y exigencias de Hamas y a pesar de una propuesta hecha por los houties en Yemen de hacer un trato como parte del cual liberarán a prisioneros sauditas a cambio de liberar a activistas de Hamas. Los medios de comunicación de Qatar, principalmente Al-Jazeera, también avivan constantemente las llamas de la tensión saudita-palestina.

La Autoridad Palestina y las autoridades sauditas han intentado aliviar dichas tensiones. El portavoz de la presidencia palestina Nabil Abu Rudeina elogió «la noble postura árabe de la familia real saudita… que defiende los derechos nacionales, árabes y musulmanes en Palestina» y agregó que su movimiento, Fatah, no permitiría que nadie forje una brecha entre los palestinos y los sauditas.[6] En una cumbre de emergencia de la Liga Árabe convocada para discutir los planes de Israel de anexarse partes de Cisjordania, Arabia Saudita enfatizó que “la causa palestina fue y continúa siendo el tema central para los árabes y musulmanes y para el reino de [Arabia Saudita] desde su creación».[7] Sin embargo, estos esfuerzos parecen no haber tenido éxito, ya que la tensión en la red entre sauditas y palestinos se extendió a acusaciones mutuas en los medios convencionales, tal como lo presenta un artículo del ministro de Cultura palestino ‘Atef Abu Al-Saif en el diario Al-Ayyam de la Autoridad Palestina, en el que escribió que «adoptar la narrativa del enemigo es muy peligroso y aún más peligroso es que el arte árabe se convierta en una [plataforma para] difundir tal narrativa».[8]

La tensión se esparce a la prensa: La caricatura en el diario palestino Al-Quds describe el «drama de la normalización de relaciones en [televisión]» como un escudo que protege al ejército israelí en su lucha contra los palestinos (Al-Quds, Jerusalén Este, 5 de mayo, 2020)

Este informe revisa las actuales tensiones entre Arabia Saudita y Palestina como algo evidente en las publicaciones de los usuarios en Twitter.

Sauditas en Twitter: Los palestinos son ingratos y traidores; «Palestina no es mi causa»; «El enemigo sionista [es nuestro] hermano»

Tal como se dijo, la caricatura del dibujante palestino Mahmoud Na’im ‘Abbas, que fue interpretada como expresión de alegría y jubilo por la difícil situación de los sauditas ante la caída de los precios del petróleo, provocó una ola de enojadas respuestas por parte de los sauditas en Twitter, incluso de importantes periodistas y cargos de ingratitud contra los palestinos.

El periodista liberal saudita Turki Al-Hamad escribió: “Yo no lo puedo entender. Ellos [los palestinos] viven a expensas del petróleo y los países petroleros, directa o indirectamente, pero esperan que estos países desaparezcan y expresan su alegría y jubilo por la caída de los precios del petróleo. La pregunta es: ¿qué beneficio obtendrán si esto sucede realmente [es decir, si estos países de hecho desaparecen], considerando que serán los primeros en sufrir? A veces siento que el proverbio «El ignorante es su propio [peor] enemigo» debería cambiarse a «el árabe es su propio [peor] enemigo» y me refiero principalmente a los palestinos y a los árabes de Sham [Siria]». En otro tuit, este se quejó de que los palestinos esperan que los árabes liberen a su país por ellos en lugar de hacerlo ellos mismos: «Los vietnamitas se levantaron, sacrificaron más de 1.5 millones de víctimas y finalmente ganaron [la guerra de Vietnam]. Los argelinos se levantaron, sacrificaron más de un millón [de sus compatriotas] y luego ganaron. ¿Cómo se comparan los palestinos con ellos?… Tienen partidos políticos en cada esquina y [calle] árabe, estos siguen gritando «¿Dónde están los árabes, dónde?» y quieren que Palestina sea liberada. Qué extraño es todo esto».[9]

También fueron expresadas críticas a los palestinos en videos distribuidos en las redes sociales. La figura en los medios de comunicación sauditas ‘Abd Al-Hamid Al-Ghabin, conocido por su apoyo a Israel, le dijo al canal Russia Today que «la causa palestina está muerta» y que «no existe nada de Palestina, mientras que Israel se menciona en el Corán».[10] El autor saudí Rawaf Al-Sa’een hizo comentarios similares en su canal YouTube y pidió al primer ministro israelí Netanyahu que «incinere a las pandillas [palestinas]» y «salve al mundo de su maldad».[11]

Muchos sauditas tuitearon bajo el hashtag «Palestina no es mi causa». Por ejemplo, una cuenta muy popular en Twitter llamada “Saudi Deterrence 2030 (Disuasión Saudita 2030)”, que posee más de un millón de seguidores, tuiteó: “Palestina no es mi causa. Lo siento. Mi causa única es Arabia Saudita y todo lo demás puede irse y colgarse de una cuerda”.[12]

La periodista saudita Sukina Meshekhis en Dubái, quien escribe una columna en el diario saudita Al-Yawm y ha abogado por la normalización de relaciones de Israel con Arabia Saudita ha tuiteado en varias ocasiones: «Una caricatura en un diario palestino se ríe a carcajadas por la caída de los precios del petróleo y naturalmente, se burla de los países del Golfo]! No hay nada nuevo bajo el sol. Esto no es muy diferente de la postura [pro-Saddam] adoptada [por los palestinos] en la década de los años 1990 cuando Kuwait fue ocupada [por el entonces Irak de Saddam]. El precio del petróleo volverá a subir y la caricatura dejará un residuo de resentimiento en la memoria de los pueblos [del Golfo]”.[13]

El usuario saudita en Twitter «Al-Bari» señaló que el padre del caricaturista ‘Abbas y dos de sus hermanos eran «terroristas», miembros del ala militar de Hamas, las Brigadas’ Izz Al-Din Al-Qassam. Este escribió: «Este es el mercenario Mahmoud ‘Abbas, [cuyo identificador en Twitter es] @Mahmoud3bbas y que trabaja para la [red] Al-Jazeera y visitó [Arabia Saudita] cuando hizo su peregrinación [a La Meca] en el año 2009. Mahmoud, eres conocido por ser el hijo del comandante terrorista Na’im Hussein ‘Abbas,[14] miembro de las brigadas terroristas’ Izz Al-Din Al-Qassam. Tus hermanos Mustafa y Hussein, [también] fueron terroristas.[15] ¿Le informaste a las autoridades suecas sobre esto [cuando te mudaste allí]?”[16]

Mensaje de Al-Bari

Después de que los palestinos expresaran críticas a la serie de televisión saudita, describiéndolas como series para promover la normalización de relaciones con Israel, muchos sauditas tuitearon bajo el hashtag «El enemigo sionista [es nuestro] hermano», acusando a los palestinos de ingratitud. El usuario en Twitter Dr. ‘Abdallah Al-Sarami escribió: “#El enemigo sionista [es nuestro] hermano. Espero que esta generación no juzgue a Israel basándose en emociones o simpatías hacia la causa palestina… sino que consideren [los asuntos] de una forma racional, en base a [un enfoque de] coexistencia. Israel no nos ha hecho ningún daño, incluso a nivel verbal, a diferencia de los palestinos, Irán y sus milicias y la Hermandad Musulmana». El tuit fue acompañado por una imagen que representa la amistad saudita-israelí:[17]

Mensaje de ‘Abdallah Al-Sarami

Un usuario que se hace llamar «MBS» tuiteó un clip de la serie Exit 7 en el que uno de los personajes afirma que Israel no es el enemigo y que son los palestinos los que han perjudicado a Arabia Saudita y comentó: «Una declaración histórica del [actor] Rashed Al-Shamrani: El enemigo es el que no aprecia tu apoyo y te maldice más que a los israelíes [es decir, los palestinos]». Este añadió: «Arabia Saudita ha apoyado a la causa palestina más que cualquier otro país y al final todo lo que recibimos son maldiciones e ingratitud por parte de los palestinos».[18]

Para ver el despacho en su totalidad en inglés junto a las imágenes copie por favor el siguiente enlace en su ordenador: https://www.memri.org/reports/saudis-palestinians-clash-twitter-over-status-palestinian-cause-normalization-israel

*B. Chernitsky es compañero investigador en MEMRI.

