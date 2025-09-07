Nacido en Abril de 1982, en la ciudad de México.
Autor de más de 25 libros de ética y filosofía judía. Entre ellos, La Dieta del Rambam, Consejos de Educacion de los Hijos, El Poder del Habla, Maaser Rafael, La Tefilá, y muchos más.
Realizó el gran Juego: El Toratón, que consta de 2,500 preguntas y respuestas de Torá, Halajá (ley judía), Tanaj, Talmud, en forma de juego para los niños, adultos, etc.
Conferencista y maestro de ética y filosofía judía. Sus vídeos y audios aparecen en Youtube y en SoundCloud.
Dedica tiempo al día, mandando sus clases de Torá, vía mails, Whatsapp y Facebook.
1 comentario en «¿Creer o saber que existe Dios?»
Es una bendición poder acceder a este sitio y conocer estas noticias y de estas personas. Bendiciones!!!
