¿Creer o saber que existe Dios?

Cuentan sobre un Admur (un Jajam) que estaba sentado con sus alumnos alrededor de una mesa y les preguntó:

—¿Ustedes creen que existe Dios?

Por supuesto, todos contestaron que sí. No entendían la pregunta del Jajam.

Les dijo el Jajam:

—Realmente yo no creo en Dios.

Todos los alumnos quedaron sorprendidos y querían entender al Jajam. Éste les explicó con una pregunta:

—¿Ustedes creen que aquí hay una mesa?

Los alumnos le dijeron:

—No creemos que hay una mesa. Sabemos que hay una mesa, ya que la estamos viendo.

Les dijo el Jajam:

—¿Es necesario creer que existe Dios? ¡No! Es decir, yo no creo que existe Dios: yo veo a Dios.

