¿Creer o saber que existe Dios?

Por:
Cuentan sobre un Admur (un Jajam) que estaba sentado con sus alumnos alrededor de una mesa y les preguntó:

—¿Ustedes creen que existe Dios?

Por supuesto, todos contestaron que sí. No entendían la pregunta del Jajam.


Les dijo el Jajam:

—Realmente yo no creo en Dios.

Todos los alumnos quedaron sorprendidos y querían entender al Jajam. Éste les explicó con una pregunta:

—¿Ustedes creen que aquí hay una mesa?

Los alumnos le dijeron:

—No creemos que hay una mesa. Sabemos que hay una mesa, ya que la estamos viendo.

Les dijo el Jajam:

—¿Es necesario creer que existe Dios? ¡No! Es decir, yo no creo que existe Dios: yo veo a Dios.

Acerca de Salomón Michán Mercado

Nacido en Abril de 1982, en la ciudad de México. Autor de más de 25 libros de ética y filosofía judía. Entre ellos, La Dieta del Rambam, Consejos de Educacion de los Hijos, El Poder del Habla, Maaser Rafael, La Tefilá, y muchos más. Realizó el gran Juego: El Toratón, que consta de 2,500 preguntas y respuestas de Torá, Halajá (ley judía), Tanaj, Talmud, en forma de juego para los niños, adultos, etc. Conferencista y maestro de ética y filosofía judía. Sus vídeos y audios aparecen en Youtube y en SoundCloud. Dedica tiempo al día, mandando sus clases de Torá, vía mails, Whatsapp y Facebook.

