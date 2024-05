¿Cuál es el objetivo de una intifada?

Aunque han pasado 24 años desde el estallido de la segunda intifada (Intifada de Al-Aqsa), el interés en la revuelta que comenzó el 1 de octubre de 2000 y terminó el 30 de abril de 2008 no ha disminuido. El evento, que ha sido marcado con varios artículos, sigue resonando entre los israelíes. Un examen de este levantamiento nos ayudará a comprender cómo ha influido en muchos jóvenes israelíes para apreciar al enemigo implacable empeñado en aniquilar al Estado judío.

Samuel M. Katz, experto en seguridad en Medio Oriente y terrorismo internacional, señaló que de los ocho conflictos con los árabes en Judea, Samaria y Gaza, la segunda intifada fue la séptima y la “tercera más sangrienta”. Normalmente las guerras se libran para lograr objetivos políticos o apropiarse de tierras de otro país. El presidente de la Autoridad Palestina, Yasser Arafat, y los líderes de Hamás no buscaron arrancar nuevas concesiones políticas a Israel, crear entidades territoriales adicionales ni ofrecer una solución a este conflicto intratable. Su único objetivo parecía ser causar el mayor dolor y sufrimiento posible a la población civil israelí.

Objetivo de la Intifada

Para infligir el mayor daño y trauma a los no combatientes israelíes, Katz dijo que los árabes diseñaron intencionalmente ataques para generar un número atroz de muertes, sin la más remota posibilidad de que hubiera alguna condena o represalia internacional. Los terroristas nunca vistieron uniformes ni llevaron a cabo sus actividades terroristas al aire libre. Con frecuencia se escondieron entre la población local, utilizando a civiles como escudos humanos.

Los israelíes vieron esta violenta erupción como una prueba del esfuerzo de los árabes por obligar a Israel a aceptar sus términos de paz. Jacob Shamir y Khalil Shikaki, autores de “Palestinian and Israel Public Opinion: The Public Imperative in the Second Intifada”, afirmaron que Yasser Arafat tenía una credibilidad internacional limitada y no lograron convencer a los israelíes de que se trataba de una erupción nacional espontánea sobre la cual no tenía competencia. control.

Los israelíes suministran armas a los árabes sin querer

Sin darse cuenta, los israelíes proporcionaron algunas de las mismas armas que los árabes utilizaron en esta intifada, según Gal Luft, director ejecutivo del Instituto para el Análisis de la Seguridad Global. Como resultado de los Acuerdos de Oslo (firmados en 1993 y 1995), los israelíes transfirieron armas a los Servicios de Seguridad Palestinos (PSS) con sus más de 40.000 efectivos regulares del ejército, policía, unidades de policía militar, servicios de inteligencia y guardacostas, que fueron utilizadas contra los israelíes.

El periodista árabe Zaki Chehab señala que durante la primera intifada, el control israelí de la frontera egipcia y su considerable presencia militar en la Franja de Gaza limitaron rigurosamente las cantidades de municiones y armas que las organizaciones militares árabes podían adquirir. Durante la segunda intifada, Hamás contrabandeó miles de armas a través de las redes de túneles subterráneos que conectan la Franja de Gaza con Egipto. Algunas de las armas fueron luego transferidas a los terroristas de Hamás en Judea y Samaria. También hubo cantidades significativas de municiones abandonadas en el desierto del Sinaí por los ejércitos israelíes y egipcios después de la Guerra de los Seis Días en 1967. Los comerciantes egipcios encontraron las municiones, que vendieron a organizaciones árabes palestinas. Fueron utilizados por Hamás, la Organización de Liberación de Palestina (OLP) y la Jihad Islámica durante la fase final de la primera intifada, cuando los ataques militares se volvieron más intensos. Se fabricaron otros tipos de explosivos a partir de materiales encontrados en los mercados árabes.

Área A

Toda la infraestructura terrorista árabe, explicó Samuel Katz, estaba ubicada en el Área A, que comprende aproximadamente el 18% del territorio total de Judea y Samaria. Estos eran los pueblos y ciudades de la Autoridad Palestina bajo el mando total de los servicios de seguridad e inteligencia y de los funcionarios públicos de Arafat. Según lo dispuesto en los Acuerdos de Oslo, la Zona A estaba protegida de la intervención israelí, lo que permitía a Hamás, a la Brigada de los Mártires de Al Aqsa y a la Yihad Islámica Palestina, que acumulaba grandes cantidades de armas y controlaba bandas en los barrios, operar con total impunidad.

Operación Escudo Defensivo

El 29 de marzo de 2002, las FDI iniciaron la Operación Escudo Defensivo en Judea y Samaria para descubrir y destruir todo armamento ilegal; confiscar material para fabricar bombas y demoler las instalaciones de producción de cohetes; alterar la capacidad de los terroristas para planificar, coordinar y ejecutar sus ataques; y eliminar a los comandantes terroristas y a las personas que orquestan los atentados suicidas.

Esta fue la mayor invasión militar de las FDI en Judea y Samaria desde la Guerra de los Seis Días en 1967.

Durante los seis meses posteriores al lanzamiento de la Operación Escudo Defensivo, entre abril y septiembre de 2002, Katz dijo que 14 atacantes suicidas árabes palestinos asesinaron a 81 personas e hirieron a casi 300 más. Uno de los ataques más horribles ocurrió en una sala de juegos en Rishon L’Tzion, un suburbio de Tel Aviv, donde un terrorista de Hamas logró matar a 15 personas e herir a 55.

