Cuando Milei habla de Torá en forma genuina, “ilumina a la humanidad»: Rabino Abraham Levy

El rabino Abraham Levy lidera la comunidad Beit Levi Yitzjak, de Jabad Lubavitch,analizó con la Agencia AJN el acercamiento del presidente argentino, Javier Milei, al judaísmo y la relevancia que le da en sus discursos y entrevistas. “Dirigir un país, esto también tiene que ver, entre comillas, con lo que Moshé hizo. Y él lo está haciendo en la Argentina”.

– Tengo una teoría respecto al presidente Milei: qué él, seguramente a través de su maestro y rabino, pudo descubrir la «ingeniería» que esconde lo sagrado, sus libros, la Cábala y lo ha tomado como algo importante para él. ¿Coincide?

– Te voy a explicar algo profundo, no cualquier persona no judía se acerca al judaísmo. Hay determinadas personas que se acercan y cuando hablás con esas personas, van a decir: “no sé por qué tengo un deseo muy grande de unirme a esto». Entonces, ¿de dónde viene ese deseo?

Hay toda una cuestión en las profundidades del judaísmo que dice lo siguiente: si una persona, un iehudí (judío), vino a este mundo, hizo una determinada cosas que no estaba bien, la reparación de esa cosa, muchas veces, ¿cuál es? Que venga un no judío que ama el judaísmo y el alma de ese iehudí entra dentro de ese judío y a través de eso repara lo que hizo en la otra vida.

Entonces, ¿qué pasa? Cuando esa neshamá (alma) que necesita al no judio encuentra a una persona apta, se «pega» de alguna forma y le trae el deseo de que quiera esto. Y el no judío no sabe por qué, pero él está unido a eso (al judaísmo) y quiere y avanza y algunos llegan a la conversión, que en ese momento, cuando se sumerge en la mikve (baño ritual), entra el alma del judío y repara, en esa reencarnación con el no judío, repara lo que hizo en la otra vida. Y esto es lo que yo pienso que pasa con Milei porque hay algo, hay una neshamá, (alma) que es una cosa secreta, que él seguramente no… no todo el mundo habla de esto, que es una cosa especial y profunda que está escrita en los libros. Hay un libro del Arizal, el Arí Hakadosh, donde ahí habla de toda esa parte y las reencarnaciones…

– ¿Y hay casos bíblicos o conocidos en la Historia como el fenómeno moderno del presidente Milei?

– Rabí Akiva, era un converso… Y agarrás los libros de reencarnación y ahí te dice que es una nitzutz, es una chispa divina de Moshé Rabeinu (nuestro maestro Moisés).

– El Presidente habla mucho de Moshé… Él tiene una cuestión de ver su gran liderazgo que él…

– Sí, pero eso no quiere decir que tenga relación con la neshamá (alma) de Moshé.

Ve al líder de Moshe y él (Milei) también está conduciendo un liderazgo lo relaciona con Moshé… Dirigir un país, esto también tiene que ver, entre comillas, con lo que Moshé hizo. Y él lo está haciendo en la Argentina.

– Escuchar palabras de Torá en boca del presidente para la humanidad … ¿Qué opina?

– Si son buenas, si son verdaderas, ¿cómo no? Cábala, en especial, se puede enseñar a los no judíos también porque eso lo que habla es de la profundidad de la cosa, nada más. También se puede enseñar mitzvot (preceptos) pero solo a una persona que se quiere convertir, recién ahí empezás a enseñarle mitzvot. Ahora, un líder como Moshé no hay, no existe. Nadie se puede comparar con Moshé, y lo que Moshé hizo fue algo milagroso, totalmente milagroso, muy fuerte, porque fue dirigido directamente por HaKadosh Baruj Hu (El Santo Bendito Sea). Ahora, si vos mirás el hombre de Moshé (en hebreo), lo leés al revés y te da HaShem (D’s), o sea que Moshé, ¿qué tenía frente a él? A HaShem, y el contacto era directo. Entonces, no hay ninguna forma de comparar con ningún líder. Ahora, podemos decir que el Presidente que tenemos tiene un acercamiento muy fuerte y quiere aprender de Moshé y quiere saber muchas cosas que lo ayuden a ir adelante y a llevar al país al lugar que tiene que ser, que eso es una cosa muy buena. Me parece bárbaro porque las bases de la diferencia entre Bien y Mal están dentro de las Escrituras y para que una cosa sirva y vaya, tiene que ir con el Bien. Y para eso hay que saber discernir entre las dos cosas, y yo pienso que, por ahí, el presidente Milei busca discernir y ver las cosas como tienen que ser, que es muy importante y esperemos que si eso es correcto, que lleve al país a un lugar que corresponda.

– Antes de ser Presidente, Milei fue al Ohel, a la tumba del Rebe de Lubavitch, y después volvió para agradecer. ¿Qué piensa sobre eso?

– Está muy bien. Quiere decir que está viendo, en cierta manera está discerniendo, la tendencia espiritual verdadera… Cuando venga el Mashíaj (Mesías), la única tendencia espiritual que todos van a recibir en forma revelada, se va a ver que es la tendencia que tiene el judaísmo. No hay otra cosa… El presidente Milei es muy inteligente y, aparentemente, sabe con quién habla y lo que tiene que hablar. Es muy bueno que el mundo aprenda las enseñanzas, ¿por qué no? El judaísmo estimula eso…

Ahora, enseñanzas de judaísmo, ¿por qué no? Eso es una cosa muy buena… Están los Jasidei Unot Haolam… Son los Jasidim (Justos) de los Pueblos del Mundo, que estudian jasidut (jasidismo) y estudian también cosas que son para la vida y que son importantes…

– El fenómeno Milei incentiva a gente no judía a querer aprender algo de todo esto? ¿Usted les enseñaría?

– No tengo problemas de juntarlos y enseñarles, ¿por qué no? Si es para bien, seguro… Vamos a montar un shiur (clase) de ellos. Cuando una persona habla algo de las Escrituras, si lo que habla es verdadero y la intención interna es dar y explicar para hacer el bien genuinamente; entonces, lo que habla, ilumina… Si vos hablás una palabra de Torá para hacerte famoso, ahí hay un interés en el medio… Cuando una persona habla de Torá, aunque sea no judío, y eso lo habla en forma genuina, verdadera, desde adentro de él, eso ilumina.

