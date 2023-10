El 8 de octubre de 2023, un día después del ataque de Hamás en Israel, periódicos de Pakistán publicaron editoriales expresando apoyo al ataque de Hamás, criticando las políticas israelíes hacia los palestinos, pidiendo una “solución justa” a la cuestión palestina y prediciendo que los esfuerzos de Arabia Saudita y de otras naciones islámicas para normalizar las relaciones con Israel se suspenderán ahora. Desde su creación en 1947, Pakistán – que hoy tiene armas nucleares – es un país en el que la opinión pública, impulsada por el antisemitismo islámico, ha sido mayoritariamente hostil hacia los judíos e Israel. Asimismo, recientes informes de los medios de comunicación habían expresado su preocupación de que Pakistán pudiera ser uno de los países islámicos que probablemente normalicen sus relaciones con el Estado de Israel.[1]

Poco después del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán emitió una declaración en gran medida neutral, llamando a «la comunidad internacional a unirse para el cese de las hostilidades, la protección de los civiles y una paz duradera en Medio Oriente». «[2] Sin embargo, el ex primer ministro Shehbaz Sharif también emitió una declaración que se considera que refleja la opinión del público paquistaní. Sharif expresó en una publicación, en inglés, en X (anteriormente Twitter): «Poner fin a la ocupación ilegal de Israel, la expansión de los asentamientos en tierras palestinas y la opresión contra palestinos inocentes es clave para la paz, la justicia y la prosperidad en la región. Los acontecimientos de hoy no me sorprenden. ¿Qué más se puede esperar cuando Israel continúa negando a los palestinos su legítimo derecho a la libre determinación y a la condición de Estado? ¿Qué más, después de las provocaciones diarias, los ataques de las fuerzas de ocupación y los colonos y las incursiones en la mezquita de Al-Aqsa y otros lugares sagrados del cristianismo y el Islam? El mundo debe reconocer que una paz duradera requiere: poner fin a la ocupación de la tierra palestina, reconocer el Estado de Palestina con Jerusalén Oriental como su capital y defender el derecho de los palestinos a la independencia y la soberanía.»[3]

Este informe incluye extractos de editoriales de tres periódicos paquistaníes en inglés: The News, Dawn y The Express Tribune. La mayoría de las imágenes incluidas en este despacho son capturas de pantalla de las portadas de diarios populares en idioma urdu.

Portada del diario urdu Roznama Express: el titular principal dice: «Ataques de Hamás desde tierra, aire y mar: 250 israelíes muertos; bombardeos israelíes en Gaza: 232 palestinos martirizados». La frase sobre el titular principal dice: «Bajo la Operación Tormenta de Al-Aqsa, llovieron 7.000 cohetes; los combatientes entraron a Israel en motocicletas, parapentes y barcos; un general de división entre veinte soldados sionistas tomados cautivos». La frase debajo del titular principal dice: «La Brigada Al-Qassam rompió puestos fronterizos y atacó puestos militares alrededor de la Franja de Gaza, liberó bases israelíes en la frontera; Tanques y vehículos militares incendiados; Enfrentamientos en 22 sitios; Más de 1.100 sionistas heridos; Tres altos comandantes de la Yihad Islámica entre los mártires.»

A continuación se presentan extractos de un editorial del diario The News [4]

The News Daily: «Ayer, la famosa resistencia palestina pudo haber provocado una de las mayores sorpresas para el Estado israelí, con Hamás lanzando un repentino ataque multifrente contra Israel.

Que ‘la experiencia palestina es la experiencia central de todo el Medio Oriente’ –atribuido por algunos a Edward Said- ha sonado cierto una y otra vez, ya que el pueblo palestino ha sido obligado a abandonar sus hogares, sus tierras, toda su existencia, convertido en gueto por un colonizador que tiene a las mayores potencias del mundo de su lado, ha resistido la brutal ocupación de Israel durante más de 70 años, sólo para ser aplastado aún más brutalmente.

Ayer, la famosa resistencia palestina puede haber provocado una de las mayores sorpresas para el estado de Israel, cuando Hamás lanzó un repentino ataque en múltiples frentes contra Israel la madrugada del sábado [7 de octubre de 2023], que provocó la muerte de casi 100 israelíes y otros 800 heridos. Que Israel fue tomado por sorpresa sería quedarse corto, dado el tipo de vigilancia que la fuerza ocupante ha utilizado a lo largo de los años en los guetos a los que se empuja a los palestinos.

Pero, reaccionando rápidamente y de acuerdo con su violencia histórica, la respuesta de Israel fue decir que esto significa ‘guerra’, con ataques aéreos en Gaza matando al menos a 200 palestinos e hiriendo a casi 2.000. Las cifras probablemente aumentarán con la respuesta de Israel, que se teme que sea apocalíptica, lo cual es mucho decir para un Estado que ha optado sistemáticamente por desatar los crímenes de guerra más horrendos sobre un pueblo al que le ha declarado la guerra durante las últimas siete décadas.

La respuesta de los países árabes ha sido una condena inequívoca y tibia de la agresión israelí en los territorios ocupados, con Arabia Saudita, Irán y Qatar respaldando a Palestina y Hamás…

«La postura histórica de Pakistán se refleja más claramente en una declaración del ex primer ministro Shehbaz Sharif quien… pidió al mundo reconocer que ‘una paz duradera requiere el fin de la ocupación de tierras palestinas’»

«Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán, en una postura intermedia, ha dicho que las potencias mundiales deberían ‘unirse para el cese de las hostilidades, la protección de los civiles y una paz duradera en Medio Oriente’. La postura histórica de Pakistán se refleja más claramente en una declaración del ex primer ministro Shehbaz Sharif, quien destacó la ocupación israelí, las transgresiones y la opresión del Estado sionista y pidió al mundo que reconozca que «una paz duradera requiere poner fin a la ocupación de la tierra palestina».

Mientras los gritos de ‘del río al mar’ resuenan en todo Medio Oriente y en las cuentas progresistas de las redes sociales, Occidente tiene mucho que considerar. Por ahora, la hipocresía está a la vista de todos: países como Estados Unidos que han librado guerras contra todo un espectro de naciones en todo el mundo está pidiendo a los «terroristas» en Palestina que no «ataquen» al Estado de Israel.

Lo que olvidan convenientemente es cómo se ha comportado Israel en las últimas siete décadas: limpieza étnica, colonialismo, ocupación, corte de suministro de agua a los palestinos e incluso sustracción de órganos de palestinos muertos. Occidente será elocuente acerca de que Rusia es un agresor en el Ucrania y al mismo tiempo se pone del lado de un opresor y agresor obvio».

«En lo alto de la lista de preocupaciones ahora para Palestina está: ¿Qué viene después? El Israel de Netanyahu ya ha sido criminal cuando al tratar a los palestinos; su contraofensiva promete ser aún peor»

«En lo alto de la lista de preocupaciones ahora para Palestina está: ¿qué viene después? El Israel de Netanyahu ya ha sido criminal cuando al tratar a los palestinos; sus contraofensivas prometen ser aún peores, especialmente porque este es probablemente uno de los mayores fallos de inteligencia que Israel ha tenido hasta la fecha, algo que a Netanyahu le gustaría pasar por alto con una respuesta tremendamente brutal y que, sin duda, contará con el apoyo de gran parte de Occidente.

La pregunta es: ¿quién acudirá en ayuda de los palestinos? A los dos millones de palestinos que viven en Gaza se les ha negado el derecho al agua potable, a la atención sanitaria y al empleo. Son prisioneros en su propia tierra y la respuesta del resto del mundo siempre ha sido tibia ante la carnicería de Israel. Lo que Israel ha estado haciendo en Gaza es un castigo colectivo por un crimen que nadie cometió.

Como no pudieron saciar la sed de libertad, hicieron que el pueblo de Gaza pague por exigir sus derechos esenciales. Nadie quiere una guerra – y la muerte de civiles en cualquier lugar no es una solución ideal – pero el estado miserable en el que se encuentran los palestinos no les ha dejado otra opción que luchar. ¿Qué es la «paz» si está bajo una ocupación brutal? Lo único que los palestinos han pedido es dignidad y el derecho a vivir. ¿Cómo se equipara eso a un Estado que ha librado la guerra sobre sus cuerpos durante décadas?»

Portada del diario urdu Roznama Ummat, que publicó varios informes sobre el ataque de Hamás a Israel. El titular superior dice: «El gato occidental está fuera de la bolsa: el anuncio estadounidense de respaldar a Israel». El titular principal dice: «Hamás mostró a Israel las estrellas en pleno día». La frase sobre el titular principal dice: «Comienza la Operación Tormenta Al-Aqsa; destrucción de 160 lugares con 5.000 cohetes; 250 sionistas muertos, 900 heridos». Otro titular dice: «Llamamientos de los soldados israelíes cautivos; los muyahidines los hicieron miserables».

A continuación, se presentan extractos del editorial de The Express Tribune:[5]

The Express Tribune: «El ala armada de Gaza hizo que los israelíes mordieran el polvo ya que, tal vez, fueron tomados con la guardia baja, y las sirenas de ataque aéreo sonaron en todos los territorios del sur y centro de la entidad judía»

«El mosaico de Oriente Medio quedó torpedeado el sábado cuando Hamás sorprendió al Estado sionista con una salva de ataques con cohetes e invadió profundamente su territorio. Este es uno de los mayores reveses de los últimos años, y la primera escalada desde que la milicia palestina luchó en una guerra de 10 días en 2021. El brazo armado de Gaza hizo morder el polvo a los israelíes porque, tal vez, los tomaron con la guardia baja, y las sirenas de ataque aéreo sonaron en los territorios del sur y centro de la entidad judía.

La conmoción y el asombro todavía se miden en Tel Aviv y Washington, ya que, según se informa, muchas de las aldeas israelíes han sido tomadas por las fuerzas de la resistencia al marchar desde uno de los campos de concentración al aire libre más grandes del mundo.

Hamás, al tiempo que llama a otros camaradas en Cisjordania y otros enclaves de la región a sumarse a su iniciativa, literalmente se ha apuntado a una guerra de nervios. La respuesta judía también es dura, ya que Tel Aviv realizó incursiones a través de la Cisjordania ocupada y Gaza, sin dar tiempo a los palestinos a ponerse firmes. Las bajas en los territorios ocupados seguramente serán enormes, pero el punto inquietante es que Israel también ha sufrido decenas de víctimas de los fuegos artificiales de Hamás.»

«Este conflicto seguramente tendrá su impacto en el lienzo diplomático, ya que Arabia Saudita y otros estados musulmanes que contemplan el reconocimiento de Israel tendrán que hacer una pausa y pensar de nuevo»

«El ataque imprevisto y sorprendente de Hamás simplemente ha subrayado el hecho de que Israel y los Estados árabes estaban en un ejercicio diplomático propio para sentirse bien, socavando la volatilidad de la cuestión al pasar por alto una solución territorial permanente del embrollo palestino.

Este conflicto actual seguramente tendrá su impacto en el ámbito diplomático, ya que Arabia Saudita y otros estados musulmanes que contemplan el reconocimiento de Israel tendrán que hacer una pausa y pensar de nuevo. Se presenta como una oportunidad para que Riad prevalezca sobre Tel Aviv y le haga darse cuenta de que sólo se puede abandonar la militancia si se logra un resultado político sobre la base de una ‘solución de dos Estados’.

Pero, en lo que respecta a los palestinos, la grieta y la división en sus bases políticas seguirán actuando como un impedimento, señalando a Hamás por su aventurerismo y colocándolo una vez más en el lado receptor».

En la portada del diario urdu Roznama Nawa-i-Waqt, el titular principal dice: «La Operación Tormenta Al-Aqsa de Hamás, 250 sionistas asesinados; el cruel bombardeo de Israel, 210 palestinos mártires». El subtítulo señala que «Qatar e Irán saludan [a Hamás]».

A continuación, se presentan extractos de un editorial de Dawn:[6]

Dawn Daily: «Extremistas rabiosos han estado organizando marchas cada vez más provocativas en la ciudad ocupada de Jerusalén, burlándose de los palestinos en los terrenos de Al-Aqsa; también han estado involucrados en la profanación de iglesias en la Ciudad Santa y en ataques a peregrinos y residentes cristianos, envalentonados por un gobierno racista»

«Muchos estados occidentales han emitido declaraciones típicamente mojigatas criticando a Hamás y reiterando el derecho de Israel a defenderse. Sin embargo, eligen ignorar lo que ha llevado a la conflagración actual: el gobierno de extrema derecha que dirige Israel ha desatado un reinado de terror sobre los palestinos.

Según la ONU, más de 200 palestinos fueron asesinados por las fuerzas y los colonos israelíes (antes de la declaración de guerra de ayer), la cifra más alta en 18 años. Al momento de escribir este artículo, otros 200 palestinos en Gaza habían sido asesinados en bombardeos en un solo día, una cifra empapada de sangre que seguramente aumentará.

Además, extremistas rabiosos han estado organizando marchas cada vez más provocativas en la ciudad ocupada de Jerusalén, burlándose de los palestinos en Al-Aqsa. También han estado involucrados en la profanación de iglesias en la Ciudad Santa y en ataques a peregrinos y residentes cristianos, envalentonados por un gobierno racista que busca una limpieza étnica de Palestina de todos los no judíos. La situación ha estado hirviendo durante meses, y los acontecimientos del sábado fueron la reacción a un ciclo sostenido de violencia y humillación».

«La última escalada también plantea un interrogante sobre los esfuerzos de varios estados musulmanes para normalizar los lazos con Israel; la cuestión de Palestina no puede resolverse a menos que se encuentre una solución justa»

«Todas las partes deben actuar con moderación y evitar objetivos civiles. Sin embargo, conociendo el deseo histórico de sed de sangre de Israel, es el pueblo palestino, particularmente en Gaza, el que pagará un alto precio cuando las mujeres, los niños y los ancianos sean diezmados por el ataque de la maquinaria de guerra de Tel Aviv, incluso cuando los amigos extranjeros de Israel pregonan su derecho a la «autodefensa».

«La última escalada también plantea un signo de interrogación sobre los esfuerzos de varios estados musulmanes para normalizar los lazos con Israel. La cuestión de Palestina no puede resolverse a menos que se encuentre una solución justa, en la que los palestinos tengan un estado viable que sea seguro y financieramente autónomo, donde aquellos que han sido limpiados étnicamente durante décadas por los sionistas tengan derecho a regresar a la tierra de sus antepasados y los asentamientos ilegales sean desmantelados permanentemente.

A menos que los palestinos reciban justicia, el ciclo de violencia continuará, e Israel los atacará periódicamente hasta someterlos. Ningún acuerdo fantasioso que eluda la cuestión fundamental de la nación palestina funcionará jamás, sin importar qué hábiles relaciones públicas se empleen. La ocupación israelí debe terminar, y el pueblo palestino necesita justicia».

