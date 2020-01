Diario Judío México - Un titular de hoy:

IRÁN AMENAZA A ISRAEL: “Arrasaremos Haifa y Tel Aviv”

Razei es el ex líder de la Guardia Revolucionaria de Irán y actual asesor del líder supremo del régimen persa, el ayatola Ali Khamenei.

Se publica en Unidos con Israel y llega a mi PC, busco en la red otros titulares:

El 12 de diciembre del año 2019 encuentro un titular Funcionarios del Líbano critican las amenazas de Irán contra Israel.

De esa nota extraigo dos párrafos:

En octubre, el líder del Movimiento Libanés por el Cambio Democrático, Elie Mahfoud, twitteó que Qasem Soleimani, el comandante de la fuerza de Quds del IRGC, había llegado a Beirut cuando las protestas barrieron la nación.

El jefe del MP del Partido Libanés Kataeb, Sami Gemayel, lamentó en octubre que el control de Hezbolá sobre el gobierno involucra al Líbano en conflictos regionales en contra de la voluntad del pueblo.

Entonces la amenaza no es por la muerte del general Soleimani, sino que es una manifestación de siempre, eterna y ya no sé por qué. Que alguien me explique. Prefiero optar por la vía de la búsqueda del chivo emisario antes sus ya eternos problemas.

De una nota que leí ayer (1) extraigo las características de Irán, según el autor Diego Scirreta.

Y dejé para el último la descripción del régimen llamado de la revolución islámica, yo lo llamo la dictadura de los ayatolas.

Es un gobierno teocrático, donde la blasfemia es condenada a muerte, ejecuta homosexuales y lesbianas, apedrea mujeres infieles, amputa clítoris y pezones, tiene más ciudadanos desaparecidos que la dictadura militar Argentina, organizaciones socialistas y comunistas son perseguidas y la actividad sindical prohibida.

Hay manifestaciones populares contra esta dictadura, que son reprimida con ametralladoras por parte de encapuchados que bajan de autos oficiales. ¿Entonces?

Irán está en guerra, no es esta eliminación, la de este sádico que amenazaba todos los días con una nueva. Ahora ante el silencio del mundo y mis compañeros de las fuerzas progresistas que debían repudiar y combatirlo a él y su nefasto régimen.

Irán está en guerra y atacó hace pocos meses a Arabia Saudita, quitándole el 50 por ciento de su capacidad petrolera.

Intentó atacar Israel y volar la ciudad de Haifa, atacando su petroquímica, sus aviones sin pilotos fueron interceptados y no hablaré de los ataques de sus fuerzas irregulares, como Hamas, que hace ya 20 años ininterrumpidos desde Gaza bombardean a ciudades, kibutzim y cooperativas en el sur de Israel.

La guerra ya empezó algunos no se dan cuenta, algunos les conviene mirar a otro lado y a otros los confunde el discurso antiimperialista del imperialismo iraní.

El comandante Fidel Castro Ruiz fue el único que claramente denunció la dictadura iraní, sus amenazas a Israel y el negacionismo.

A mis amigos de Argentina que condenan el “vil asesinato” del militar iraní los confunde el discurso antimperialista del imperialismo iraní y también el discurso de Maduro que ofreció a irán base militar en Venezuela. Eso, precisamente eso, es lo que le falta a Trump para intentar liquidar a Maduro y su maléfico régimen.

Ya en el 2011 había serias amenazas de guerra (2). Es una nota muy larga que, sinceramente, recomiendo su lectura porque en realidad todo lo que pasó después y en realidad comienza la nota con un cuento del año 2006 y la bomba atómica de Irán es lamentablemente repetitivo. De todas maneras, extraigo del texto del año 2011:

ISRAEL: estamos muertos de miedo, eso hace que en contra de las buenas y sanas costumbres los jefes del estado, en primer lugar, el primer ministro Netanyahu hablan libremente de un ataque militar a Irán. El peor primer ministro que tuvimos alguna vez tiene que afrontar esta situación y eso me asusta aún más. El habla bien pero sistemáticamente hace mal, aunque por esas razones de publicidad, propaganda y mentira todo parece brillante.

IRAN: No sé nada de nada, salvo las noticias que recibo en los medios locales que no creo sean muy objetivas. En primer lugar, espero que los Ayatulot expulsen Ahmadineyad de la presidencia y que definan sus pasos en el marco del consenso internacional. No estoy seguro que sea así, pero eso espero. Un conflicto armado con Israel no son manifestaciones del pueblo iraní que fue violentamente castrado.

Netanyahu sigue siendo primer ministro y cuenta con demasiado apoyo popular y eso que ya hay pruebas concretas que es un corrupto, Ahmadinejad ya no está. Pero los discursos siguen y también el conflicto.

Le pregunto a mi hija, en Israel si está preocupada por la muerte de Soleimani y me responde: Tratamos que no nos preocupe.

Estimo que aún no llegó la guerra global, eso dependerá de las grandes potencias y no de los jugadores de la reserva.

(1) https://www.facebook.com/notes/tribu-13-org/ir%C3%A1n-y-la-inocencia-anal%C3%ADtica-de-una-guerra/551675302089665/

(2) https://yossimay1949.wordpress.com/2016/03/22/iran-aiea-y-yo-11nov2011/