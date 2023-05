El arte de conocer al artista

El día de hoy, miércoles 3 de abril de 2023, en una entrevista que se le hizo al expresidentes de los EEUU, Donald Trump, él dijo “Yo conocí muy bien a la Reina (Isabel II de Inglaterra), éramos grandes amigos y confidentes”.

Los que me conocen saben bien que me apasiona la política, pero en este caso no hablaré de política, sino que divagaré por los pensamientos filosóficos a los cuales esa frase de Trump me han llevado. Sí, también me apasiona filosofar ¿Por qué no?

Cuando alguien dice conocer a una figura famosa y saberse toda su historia, ¿hasta dónde realmente la conoce?

Casi todas las personas del mundo somos a la vez dos personas. Una es la figura pública y otra es la privada. Y no necesariamente me estoy refiriendo a una persona famosa, ya que todos tenemos algo de público y algo de privado.

Yo puedo saber toda la historia de Albert Einstein, de Maradona, del ‘Ché’ Guevara, de John Lennon, etc., pero ¿realmente conozco su lado famoso o su persona?

Sé que en tal año dió su primer concierto en tal lugar y que había tanta gente y a qué hora. Sé que cantó y quién escribió esa música y para quién. Sé quién le hizo los arreglos musicales y con qué instrumentos y herramientas, etc., ¿pero conozco a la persona o al artista?

Todos somos artistas y personas, dos en uno. Todos tenemos un lado público y otro privado. ¿Conocemos a nuestras parejas en lo privado? ¿Sabemos a qué temperatura comienza a sentirse cómodo? ¿Sabemos a qué hora y cada cuánto tiempo le da hambre? ¿Sabemos qué hace cuando está en la mitad del trabajo y tiene hambre y no tiene tiempo de comer? ¿Sabemos dónde y de qué manera come cuando está lejos, apurado y en medio de actividades? ¿Sabemos si realmente ama lo que hace? ¿Sabemos si es feliz? ¿Sabemos lo que le preocupa, lo que le alegra, lo que anhela, lo que lo angustia, lo que lo pone ansioso? ¿Sabemos qué le duele y cuánto y cada cuánto y qué hace para que no le duela o si se aguanta el dolor y por qué?

¿Conocemos al artista o a la persona detrás del artista?

By Rob Dagán