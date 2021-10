Conoce la historia de Arturo Castellanos en una entrevista vía ZOOM exclusiva con su hija Frieda Castellanos, y Claudio Kahn, quien financió la investigación sobre Castellanos y fue presidente de la Sociedad Judía en El Salvador solo tienes que inscribirte en el link al final de este mensaje.

José Arturo Castellanos Contreras fue un militar y diplomático salvadoreño que desempeñó el papel de cónsul de El Salvador en Inglaterra y en Suiza en los años anteriores y durante la Segunda Guerra Mundial.

A pesar de la prohibición de expedir visas a extranjeros por la situación de guerra, Arturo Castellanos no se pudo quedar de brazos cruzados ante la terrible situación que observaba y otorgó clandestinamente certificados de nacionalidad salvadoreña a miles de judíos para salvarlos de los campos de exterminio.

En 2010 fue reconocido como Justo Entre las Naciones por Yad Vashem por su heroica labor salvando judíos.

Su valentía y amor por los demás nos inspira a levantarnos ante las injusticias.

