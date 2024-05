En un ensayo académico de 2013, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, dice que la CPI es incapaz de impartir justicia; En 2007, Khan fue abogado defensor del presidente liberiano Charles Taylor en un juicio por crímenes de guerra respaldado por la ONU; Durante el juicio, Taylor negó las afirmaciones de que había ordenado a sus hombres comer carne humana.

Introducción: Ensayo de 2013 del Fiscal de la Corte Penal Internacional

En un ensayo académico de 43 páginas titulado «Prácticas defensivas: representación de clientes ante la Corte Penal Internacional», publicado en 2013, [1] el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim A. Khan, explicó en detalle cómo los procedimientos de la CPI obstaculizan la posibilidad de conceder a los acusados ​​su derecho al debido proceso. En ese momento, era un litigante británico que había trabajado tanto en la defensa como en la acusación en varios tribunales internacionales. [2]

Según Khan, en los casos de la CPI, los sospechosos y acusados ​​a veces se ven privados de sus derechos básicos debido a los procedimientos del tribunal. Khan escribió que, en los casos que él mismo había representado, a los acusados ​​no se les permitió conocer los cargos dentro de un plazo razonable, lo que inutilizó su capacidad para llevar a cabo adecuadamente su defensa. En otros casos, las pruebas clave que podrían contribuir a la defensa fueron redactadas en gran medida, haciéndolas inutilizables para el acusado.

Khan también explicó en el ensayo que la CPI es propensa a parcializarse debido a la presión externa de las ONG y las sociedades civiles que dictan narrativas que luego son aceptadas como «verdad» en los tribunales, incluso antes de que el acusado tenga alguna oportunidad de presentar sus argumentos. Estas prácticas ilícitas resultaron en el empañamiento de la reputación de personas honestas al menos en un caso.

El ensayo de Khan de 2013 socava la legitimidad de la CPI

El ensayo de Khan de 2013 socava significativamente la legitimidad de la CPI. Khan ahora se desempeña como fiscal en nombre del mismo sistema que criticó tan duramente.

A continuación, se muestran extractos del ensayo, del que Khan fue coautor con Anand A. Shah. [3]

Sobre el efecto de la cobertura mediática y el sentimiento popular:

«En el caso de un cliente sospechoso o acusado de haber cometido crímenes internacionales, la percepción pública de la culpabilidad del cliente a menudo se magnifica aún más con la ayuda de grupos de la sociedad civil bien financiados, organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación internacionales que impulsan una narrativa que se vuelve aceptada como la «verdad», incluso antes de que el cliente comparezca ante el tribunal».

Sobre el nivel de profesionalismo de la CPI en litigios e investigación criminal:

«En los primeros tiempos, puede que no fuera demasiado brutal caracterizar a la CPI como un grupo de expertos de un tribunal divorciado o no familiarizado con las realidades de las investigaciones penales y los litigios judiciales, al menos desde la perspectiva de la defensa».

Sobre el testimonio y la credibilidad de los testigos:

«[Los procedimientos de la CPI] permiten al fiscal presentar y basarse en resúmenes anónimos de pruebas de testigos que pueden carecer significativamente de sustancia, coherencia o ambas…»

Sobre el estándar de las pruebas:

«El estándar de prueba aplicable en la etapa de confirmación –’pruebas suficientes para establecer motivos sustanciales para creer’- es, por supuesto, más bajo que el estándar más allá de toda duda razonable requerido para obtener una condena en la etapa de juicio.»

Sobre las acusaciones falsas que conducen a la injusticia:

«En consecuencia, los cargos contra al menos un individuo que compareció como sospechoso ante la CPI probablemente fueron confirmados erróneamente para el juicio, lo que resultó en estrés y angustia mental concomitantes para el individuo y su familia, daño a la reputación del individuo y el gasto innecesario de tiempo y recursos por parte del tribunal, la fiscalía y la defensa no financiada por asistencia jurídica. Esta injusticia no fue rectificada hasta el 11 de marzo de 2013, más de un año después de la emisión de la decisión de confirmación en este caso…»

Sobre la divulgación tardía y los derechos del demandado:

«El artículo 67(1)(b) del Estatuto de Roma garantiza al sospechoso o acusado tiempo y medios adecuados para la preparación de su defensa. El artículo 67(1)(a) exige que un sospechoso o acusado debe ‘ser informado’ con prontitud y en detalle la naturaleza, causa y contenido de los cargos en su contra. Desafortunadamente, la práctica que se ha desarrollado en la CPI con respecto a la forma y el momento de la divulgación de la acusación a la defensa en la confirmación y etapas del juicio ha socavado estos derechos fundamentales».

«La divulgación tardía de la acusación es sólo un aspecto de un régimen de divulgación problemático de la CPI…»

Sobre las redacciones que causan errores judiciales:

«También existe un peligro más fundamental con lo que se ha convertido en un régimen de imposición casi reflexiva de redacciones en la CPI: a saber, que el proceso de solicitud, revisión judicial e imposición de redacciones se ha vuelto tan difícil de manejar e inmanejable, que pueden ocurrir claros errores judiciales..»

«La actitud reflexiva, si no arrogante, antes mencionada hacia las redacciones por parte de la fiscalía de la CPI, y el amplio alcance e imposición de las redacciones en la CPI –más allá de los simples testigos y sus familias- ha resultado en un proceso burocrático, demasiado amplio y en un régimen de redacción agotador de recursos. En el peor de los casos, dicho régimen corre el riesgo de dar lugar a un error judicial fundamental y, de lo contrario, obstaculiza en gran medida el trabajo de la defensa».

«La divulgación retrasada limita el tiempo disponible para que la defensa revise y actúe sobre el material recibido. Cuando la información crítica permanece eliminada de la defensa – como la identidad de un testigo o la hora y lugar de una supuesta reunión – difícilmente se puede esperar que la defensa lleve a cabo investigaciones completas y efectivas sobre esta base…»

En 2007, Khan representó al presidente liberiano Charles Taylor en el Tribunal Especial para Sierra Leona, acusado de crímenes de guerra; Durante el juicio, Taylor negó las afirmaciones de que había ordenado a sus hombres comer carne humana.

En junio de 2003, el fiscal del Tribunal Especial para Sierra Leona (SCSL) – órgano judicial establecido conjuntamente por el Gobierno de Sierra Leona y Naciones Unidas para juzgar a quienes tienen «la mayor responsabilidad por violaciones graves del derecho internacional humanitario y de las leyes de Sierra Leona» cometido en ese territorio desde el 30 de noviembre de 1996″ -[4] acusó al entonces presidente de Liberia, Charles McArthur Ghankay Taylor, de crímenes de guerra. En abril de 2012, Taylor fue declarado culpable de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, incluidos asesinato, violación, esclavitud y uso de niños soldados. [5] Así, se convirtió en el primer ex jefe de Estado condenado por crímenes contra la humanidad por un tribunal internacional o híbrido desde los juicios de Nuremberg a los líderes nazis después de la Segunda Guerra Mundial.

Durante su juicio, que comenzó en 2007, Taylor negó las afirmaciones de un ex oficial de su milicia de que había ordenado a sus soldados que comieran la carne de sus enemigos, entre ellos fuerzas de paz africanas y soldados de la ONU, para infundir miedo. [6]

El abogado defensor asignado a Taylor fue Karim A. Khan, quien ahora es el fiscal de la Corte Penal Internacional. Según The Cambridge companion to International Criminal Law (Cambridge University Press, 2015), Taylor había «ideado» una «estrategia» con un «giro dramático» junto con Khan para la fase inicial del juicio. [7]

Taylor no se presentó a la apertura del juicio el lunes 4 de junio de 2007, afirmando a través de Khan que no participaría en un juicio «falso». El tribunal ordenó a Khan representar al acusado o ser declarado culpable de desacato al tribunal, pero Khan insistió en que no sería ético por su parte hacerlo. Después de que el juez presidente le dijo a Khan que «su código de conducta no puede anular una orden judicial que realicé hace unos minutos». A continuación, el tribunal «ordenó a Khan que se sentara» e «invitó a la fiscalía a continuar con su declaración inicial». Khan luego «recogió dramáticamente sus materiales y salió de la sala del tribunal». Como resultado, la etapa de alegatos iniciales se retrasó hasta que se pudiera asignar una nueva defensa a Taylor.

Khan anuncia su solicitud de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu (Fuente: Creative Commons)

El abogado defensor Khan y su cliente, Charles Taylor

* Yigal Carmon es presidente y Fundador de MEMRI.

