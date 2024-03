¿Existe un pueblo judío?

Uno de los engaños que utilizan los árabes para negar el derecho de los judíos a regresar a su hogar ancestral es que no son un pueblo. Tan pronto como el presidente Trump firmó una orden ejecutiva el 11 de diciembre de 2019, diseñada para combatir el aumento del antisemitismo en los campus universitarios estadounidenses, se produjo una disputa en las redes sociales sobre si los judíos son un pueblo o simplemente una religión.

Este debate no debería haber sido una sorpresa. La acusación de que los judíos no son un pueblo o una comunidad religiosa porque no tienen un idioma, una historia o una ascendencia común es un intento de negarles el derecho a la autodeterminación y a su propio Estado.

El profesor George Scelle, jurista internacional y miembro de la Comisión Internacional de las Naciones Unidas, definió lo que constituye un pueblo en sus conferencias en la Academia de Derecho Internacional de La Haya: “Hoy en día se acepta comúnmente que todo colectivo, unido por vínculos de solidaridad consciente, de los cuales sus propios miembros son los jueces—deben ser considerados como un ‘pueblo’”. Unos años antes, dijo que “no puede haber duda de que el conjunto de las comunidades judías juntas puede considerarse una nación o una gente.”

La situación de los judíos era “excepcional”, señaló, debido a su dispersión. Aunque “carecen de algunos de los elementos de solidaridad” que se encuentran en otros grupos que viven más juntos, “sus tradiciones, costumbres, las persecuciones que han sufrido, sus prácticas religiosas y aspiraciones místicas están tan firmemente integradas, ciertamente mucho más que en el caso de otras personas, por la misma razón de que no se han asimilado a los grupos políticos en cuyo seno han vivido o se han asentado”.

El jurista francés Paul Fauchille consideraba a los judíos de la misma manera. Al discutir la Declaración Balfour y otras declaraciones de las Potencias Aliadas y Asociadas sobre el sionismo, dijo: “La Gran Guerra de 1914-1919 trajo consigo el reconocimiento oficial de la nacionalidad de otro pueblo perseguido: el pueblo judío”.

El Consejo de la Sociedad de Naciones reconoció la existencia del pueblo judío y su conexión histórica con Palestina el 24 de julio de 1922, cuando definió el Mandato Palestino. El Mandato también reconoció a la Organización Sionista como representante del pueblo judío en el establecimiento del hogar nacional.

Los jueces del Tribunal Internacional de Nuremberg determinaron que “se cometieron atrocidades contra el pueblo judío”. Prácticamente en todas las páginas posteriores de su fallo se hace mención del asesinato de “los judíos” en países de toda Europa, es decir, miembros del pueblo judío. Nathan Feinberg, profesor de la Universidad Hebrea, señala que los jueces se referían al “sentido étnico, no religioso”, porque durante el Holocausto incluso los judíos que se habían convertido a otras religiones fueron asesinados.

Nacionalismo judío

El Imperio Otomano gobernó Palestina desde 1517 hasta la Primera Guerra Mundial, renunciando a la soberanía del territorio a los aliados en el Tratado de Sèvres. Esto permitió a los judíos continuar con su reclamo histórico sobre Palestina. Los británicos no entregaron Palestina a los judíos; “Fue un reconocimiento de jure de una situación que existía de factor”, observó el ex embajador israelí Dore Gold. Supusieron que los árabes y los judíos podrían vivir juntos en armonía y que los árabes se beneficiarían de este acuerdo. Pero los británicos reconocieron una cuestión primordial: los judíos tenían los argumentos más convincentes y creíbles, y que esto era sui generis.

Los judíos son el único pueblo en el mundo que insistió en que no podían vivir sin su tierra, a pesar de que no habían vivido allí durante 2.000 años, señaló el ex embajador israelí Yaacov Herzog. En un debate con el historiador británico Arnold Toynbee, Herzog afirmó que las leyes normales de la historia no se aplican en este caso, “mientras el mundo esté de acuerdo en que hay algo único en los judíos en la historia de la humanidad, no puede negar el derecho de los judíos a esta tierra”.

Al describir a los Hijos de Israel hace 3.000 años, el Profeta Balaam se refirió a ellos como “un pueblo que habita solo”. Así es como se percibe a los judíos hoy. Si este concepto sugiere un privilegio con una responsabilidad única o una anomalía, que debe ser refutada y rechazada, es “la cuestión de la historia judía”.

Una nota final

Los ataques al carácter judío distintivo de Israel tampoco toman en cuenta los muchos nuevos estados establecidos en la segunda mitad del siglo XX que no tienen identidades profundamente arraigadas, como Siria, Irak y muchos estados de Europa del Este. La nación judía, por otra parte, existió miles de años antes de la creación de la mayoría de los Estados-nación modernos.

El Dr. Alex Grobman es el académico residente principal de la Sociedad John C. Danforth y miembro del Consejo de Académicos por la Paz en el Medio Oriente. Tiene una maestría y un doctorado en historia judía contemporánea de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Vive en Jerusalén.