Fuerza para llegar a nuestra meta

El camino para respetar la Torá, cumplir las Mitzvot, estudiar Torá, etc., realmente es trabajoso y difícil.

Hay una gran pregunta: la Torá fue dada hace miles de años; en épocas donde la gente estaba más cerca de Hashem; por ejemplo en la salida de Egipto está escrito, “que incluso las esclavas, pudieron ver lo que grandes profetas nunca llegaron a ver”, imaginémonos a los Tanaim, Emoraim, Rishonim, Ajaronim, etc. ¿Cómo Hashem nos pide a gente tan pequeña y baja como nosotros, a cumplir con esa misma Torá que Jajamim enormes les costaba trabajo cumplir? ¿Cómo podemos cumplir con las misma Mitzvot que cumplió el Gaón de Vilna o Rabí Akiba Iguer?

Realmente no tenemos esa fuerza que tenían los Jajamim de hace tiempo, ¿entonces, cómo podemos llegar a cumplir con la Torá, Mitzvot, y esa meta que mencionamos atrás?

Vamos a responder a la pregunta por medio de una parábola:

Existía un hospital dedicado para enfermos graves y de cuidados especiales. Todas las noches, asignaban doctores para atender a los pacientes que fuera necesaria alguna emergencia. Una de esas noches, asignaron a un doctor nuevo y sin mucha experiencia. Ese día de guardia, el hospital estaba lleno de pacientes graves. Este doctor, estaba muy nervioso y le daba miedo estar encargado de tanta gente grave. Los encargados del hospital, le dijeron que ese día le tocaba a él, y no podían hacer cambios en el turno de guardias. Aunque estaba muy nervioso, decidió tomar la responsabilidad. Los compañeros le dijeron, “si hay alguna emergencia, existía una campana – alarma especial, para llamar a los médicos cercanos al hospital, para apoyar las emergencias”.

Inmediatamente que empezó su turno y sólo en el hospital; empezaron los problemas: un paro cardiaco por aquí, un desmayado por allá, baja presión del otro lado, etc., este doctor se estaba volviendo loco y no sabía a quien atender primero; aunque intentó y se esforzó tanto, hubo muchas vidas que se perdieron.

Al otro día, lo llaman de la corte y lo juzgan por tantas vidas perdidas. Él sostenía que no era justo que lo juzguen para mal; ya que él hizo todo su esfuerzo; corrió, se cansó, y no durmió toda la noche para atender a esos pacientes: “no es justo que me hagan esto”, ya que ningún humano era capaz de salvar a todos esos pacientes.

Le dijo el juez: “pero te dijeron los compañeros “si hay alguna emergencia, existía una campana – alarma especial, para llamar a los médicos cercanos al hospital, para apoyar las emergencias”, y no lo hiciste. ¿Quién te pidió que tú sólo salves a todos esos pacientes? Tú mismo decidiste que no querías ayuda de nadie.

Así mismo nos dice Hashem a cada uno de nosotros: ustedes solos querían hacer todo el trabajo, nunca me pidieron ayuda; nunca quisieron que intervenga y los apoye. ¿Cuándo hicieron Tefilá para que los ayude a cumplir alguna Mitzvá? Si me hubieran llamado, seguramente les hubiera ayudado.

No existe la posibilidad de que un humano pueda cumplir toda la Torá sin ayuda de Hashem. Incluso David Hamelej escribió que no le teme ni al león ni al oso, sino únicamente a Hashem; al juicio que todos pasamos en Rosh Hashaná. Si nosotros sí le tememos al león y al oso, con mayor razón debemos de temerle al juicio de Rosh Hashaná.

Es la única manera de poder mejorar en Elul, pidiendo ayuda a Hashem. Hashem es el único que nos puede ayudar a reforzar la Tefilá, a aumentar en Tzedaká, en inyectarnos Irat Shamaim, etc., para Hashem no hay límites ni fronteras, y con nuestra Tefilá, podemos asegurar que Hashem nos encaminará y nos dará el empujón para mejorar.

Saludos.