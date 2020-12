Diario Judío México - La comunidad judía tiene una larga y orgullosa tradición de movilizarse por un cambio positivo. Cuando el rabino Abraham Joseph Heschel y Martin Luther King Jr. marcharon de la mano por la igualdad racial, hicieron del apoyo transcultural a los derechos civiles un sello distintivo de la doctrina liberal. La «interseccionalidad» es algo natural para el pueblo judío, la comunidad minoritaria más antigua y perseguida del mundo. En estos días, nuestros letreros dicen «Black Lives Matter» (BLM) y «Love is Love» y una letanía de otros lemas diseñados para llamar la atención sobre causas justas que son importantes, pero que no son exclusivas de nuestra tribu. Sin embargo, parece que no podemos reunir ni siquiera una pequeña fracción de este entusiasmo y apoyo cuando los miembros de nuestra propia comunidad son atacados.

Hace unos meses, mi cliente Lihi Aharon fue brutalmente atacada mientras viajaba en el metro de la ciudad de Nueva York, y se fue de por vida con una cicatriz en la cara simplemente porque es judía. Nadie exigió que «dijéramos su nombre». Cuando el cráneo de Josef Neumann fue cortado en pedazos por un racista con machete en una fiesta de Janucá en Monsey, los judíos no ocuparon las calles y exigieron justicia mientras él yacía inconsciente en el hospital. Cuando cuatro judíos fueron asesinados a tiros en un supermercado kosher en Jersey City, no bloqueamos nuestras cuentas de Instagram. Es temporada abierta contra los judíos en este país, pero solo algunos de mis amigos judíos se molestaron en compartir estas historias en las redes sociales.

En cambio, la izquierda judía se está organizando por los derechos LGBTQ, vidas negras, derechos de las mujeres y contra el presidente Trump. Escriben artículos de opinión exigiendo que marchemos detrás de BLM, un movimiento plagado de odio a los judíos, temerosos de «ceder el espacio» si no «se presentan», pero sin exigir la misma lealtad cuando surge una causa judía. La causa justa de los derechos judíos ha sido abandonada por la izquierda y reemplazada por una agenda de reforma que incluye muñecos Mattel neutrales en cuanto al género, protestas contra ICE y pronombres asexuales. Los valores liberales tradicionales que los judíos han defendido durante décadas, como la libertad de expresión, la auto-soberanía y la crítica de la religión, han sido reemplazados por espacios seguros, fronteras abiertas y críticas a la islamofobia. Con la ironía apropiada, estos nuevos valores se utilizan como arma, especialmente en el campus,

Por otro lado, se han invertido millones de dólares filantrópicos, decenas de think tanks y un montón de esfuerzo en la «defensa pro-Israel». Apenas ha movido la aguja. Los estudiantes son enviados a la arena del campus con un escudo, no con una espada. Se les dice que memoricen folletos de 15 páginas sobre por qué Israel no es un estado de apartheid para que puedan regurgitar los hechos cuando sean atacados. La llamada defensa pro-Israel nunca es tan sexy como posar para una selfie con el puño en alto. La comunidad judía cometió un error estratégico al permitir argumentos sobre un complejo conflicto extranjero para definir la defensa judía.

Si una estudiante judía es acosada en el campus y se le dice que debe responder por los presuntos crímenes de un país extranjero, nuestra respuesta hasta la fecha ha sido: «discutamos los puntos». En cambio, nuestra respuesta debería ser: «Me estás apuntando con una prueba de fuego política debido a mi identidad cultural y étnica como judío, y eso es racista». Los estudiantes musulmanes no están obligados a rechazar las ambiciones nucleares de Irán como condición previa necesaria para unirse a clubes de estudiantes. ¿Por qué estamos enseñando a los niños judíos que deben debatir sobre Israel? ¿Por qué hemos centrado nuestros esfuerzos en la defensa a favor de Israel, en lugar de lanzar un gran movimiento de derechos civiles?

BLM y el Nuevo Movimiento de Mujeres (NWM) se han convertido en maestros en la movilización estratégica en el espacio de los derechos civiles. Operan a un nivel que la comunidad judía aún ha podido alcanzar. Su gran atractivo es el resultado de tácticas clave que nuestra comunidad debe adoptar y moldear para que se ajusten a nuestra causa.

Estos movimientos han afectado a un cambio radical en el diálogo nacional porque imponen consecuencias reales por el mal comportamiento. La NWM se concentra en objetivos específicos, hombres que tienen antecedentes de abuso sexual, y se asegura que enfrenten consecuencias nefastas por su comportamiento. BLM utiliza tácticas de acción directa para ganar publicidad, como cerrar carreteras, encadenar a sus líderes a trenes y otros métodos para interrumpir la vida cotidiana. Las corporaciones multinacionales se han alineado con ambos movimientos porque comprenden los costos económicos y sociales a largo plazo si no lo hacen.

Casi no hay precio que pagar por quienes discriminan a los judíos. Este doble rasero existe por una razón: la comunidad judía no está organizada adecuadamente. Tenemos instituciones históricas, bien intencionadas y bien financiadas, dirigidas por una vieja guardia que no está familiarizada con las herramientas y tácticas del siglo XXI, necesarias para lograr un cambio positivo a nivel nacional. Dirigen organizaciones heredadas jerárquicas que carecen de la flexibilidad y el impulso para responder rápidamente a eventos cambiantes. No hay ganas de tomar riesgos e innovar de manera significativa, no sea que molesten a algunos donantes importantes o hagan las cosas incómodas para los socios de larga data.

BLM y NWM son movimientos más espontáneos con creatividad, pasión e impulso. Son redes de organizaciones de protesta descentralizadas, basadas en capítulos, que brindan capacitación y apoyo logístico para la movilización masiva de base. La organización central establece el tono y los principios bajo los cuales operan los diferentes grupos. Una infraestructura de capacitación sólida produce un suministro constante de organizadores capacitados que pueden desplegarse en áreas locales y capacitar a los líderes locales para luchar eficazmente por el cambio.

Este modelo anarquista de liderazgo descentralizado hace posible la organización dirigida por los miembros y la acción directa. Empodera a las personas a través del compromiso civil y fomenta la asociación entre comunidades, prestando apoyo desde y hacia diversas causas. La comunidad judía se ha organizado de arriba hacia abajo, centrándose en la construcción de organizaciones, no en la formación de líderes de base en la defensa de los derechos civiles.

Los movimientos de derechos civiles exitosos presentan narrativas coherentes y convincentes. La división, el partidismo y nuestra falta de un mensaje claro nos han paralizado enormemente. Un número considerable de intelectuales judíos se han pronunciado en contra de la aplicación del Título VI de la Ley de Derechos Civiles para proteger a los estudiantes judíos en el campus. No podemos diferenciar entre proteger la libertad de expresión y castigar el acoso selectivo que singulariza a los judíos por su identidad étnica y religiosa. Nos degradamos cuando, como comunidad, no apoyamos inequívocamente la reubicación de la embajada estadounidense en Jerusalén, una ciudad tan fundamental para la cultura y la religión judías que nos comprometemos a no olvidarlo. ¿Con qué fin se comprometieron los valores judíos para aplacar a nuestros detractores y promover la política partidista?

Quizás nuestro mayor fracaso ha sido la ausencia de una defensa significativa de los derechos civiles a través de los tribunales, o un litigio de impacto. Una de las mejores cosas de la democracia estadounidense es la capacidad de la ciudadanía para efectuar cambios sociales a través del sistema legal. Roe v. Wade codificó el derecho de las mujeres a elegir. Brown contra la Junta de Educación ordenó judicialmente la eliminación de la segregación. Más recientemente, Obergefell v. Hodges garantizó la igualdad en el matrimonio. Sería difícil nombrar un caso de derechos civiles judío fundamental, a pesar del número desproporcionado de abogados en nuestra comunidad.

Hasta que fundé The Lawfare Project, no había una sola entidad dedicada a los litigios de impacto en nombre de los judíos. El Fondo de Defensa Legal de la NAACP ha pasado casi un siglo archivando casos para promover los derechos civiles y humanos de la comunidad negra. Lambda Legal ha jugado un papel similar para la comunidad LGBT desde 1971. Existe un Fondo Legal Musulmán de América, e incluso un Fondo de Educación y Defensa Legal Sikh Americano. Recién hemos comenzado, como comunidad minoritaria, a aprovechar nuestros derechos a la igualdad de protección ante la ley mediante el uso estratégico del sistema legal para combatir el odio a los judíos.

Los judíos hemos sido objeto de todo tipo de abuso y persecución durante siglos, por no hablar de los múltiples intentos de genocidio. El odio a los judíos es estructural y sistémico, y ha sido un elemento fijo de la sociedad occidental. Es hora de acabar con eso. Acabar con el odio a los judíos requiere un recableado sísmico de la psique humana, pero se puede lograr. También requiere un cambio de enfoque internamente. No más manuales impresos para judíos sobre cómo organizarse para BLM y cómo defender a Israel en espacios antisemitas. Nuestros manuales deben enseñar a los jóvenes judíos cómo organizarse y defender políticas que mejoren nuestro estatus como comunidad minoritaria. Nuestra infraestructura de capacitación debe enseñar cómo introducir consecuencias sociales para aquellos que se encuentran en el lado equivocado de nuestros problemas.

Ahora es el momento de aprovechar la oportunidad y lanzar un movimiento que garantice la liberación judía y la justicia a través de acciones directas pacíficas. Debemos imponer consecuencias sociales, legales y financieras para los que odian a los judíos. La comunidad judía no debe seguir tolerando los estereotipos anticuados y la exclusión casual. Debe resistir el enredo en la política de Oriente Medio y movilizarse contra la colonización del espacio del campus. El odio a los judíos ya no puede ser aceptable en nuestra sociedad. El momento de un movimiento judío por los derechos civiles es ahora.

Brooke Goldstein

Fundadora y Directora Ejecutiva de The Lawfare Project

Traducido para Porisrael.org por Dori Lustron

https://www.newsweek.com/time-now-jewish-civil-rights-movement-opinion-1528578

