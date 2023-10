El 7 de octubre de 2023 Hamás lanzó la operación “Inundación de Al-Aqsa”, un ataque sorpresa contra Israel en la madrugada de una importante festividad judía. Como parte del ataque, el grupo terrorista con sede en Gaza disparó miles de cohetes contra Israel y envió combatientes a ciudades israelíes cercanas a la franja de Gaza. En respuesta, el primer ministro israelí, Binyamin Netanyahu, declaró una movilización masiva y dijo «estamos en guerra» durante un discurso televisado en el que se refirió a los acontecimientos.

El siguiente informe recopila las declaraciones iniciales emitidas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), la Jihad Islámica Palestina (PIJ) y el grupo Guarida de los Leones con respecto al conflicto.

Tras el lanzamiento de la Operación “Inundación de Al-Aqsa” el 7 de octubre de 2023, Hamás emitió varias declaraciones sobre el curso del conflicto y sus objetivos.

Declaración del comandante de las Brigadas Al-Qassam

El 7 de octubre, Mohammed Al-Daif, comandante general del brazo armado de Hamás, la Brigada de los Mártires ‘Izz Al-Din Al-Qassam’, publicó en el sitio web del grupo una declaración anunciando el inicio de la operación.

Esta declaración se centró en las recientes tensiones con los fieles de Al-Aqsa, acusando a Israel de planear demoler la mezquita para reconstruir un templo en la cima del sitio. Al mismo tiempo anunció el comienzo de la operación y su nombre clave, diciendo: «Hemos decidido poner fin a todo esto, con la ayuda de Alá, para que el enemigo comprenda que ha llegado el momento de deleitarse sin rendir cuentas. Anunciamos el inicio de la Operación Inundación de Al-Aqsa. También anunciamos que el primer ataque, que tuvo como objetivo posiciones, aeropuertos y fortificaciones militares del enemigo superaron los 5.000 misiles y proyectiles.»

Declaración del ala política de Hamás

El jefe político de Hamás, Ismail Haniyeh, emitió una declaración oficial en su sitio web, confirmando los combates que se están desarrollando y vinculándolos con las tensiones actuales entre israelíes y palestinos con respecto a la Mezquita de Al-Aqsa.

Haniyeh afirmó que el grupo tenía información que indicaba que Israel tenía la intención de afirmar el control sobre la Mezquita de Aqsa, por lo que justificó la operación como una medida de precaución para evitar la supuesta toma del lugar sagrado por parte de las autoridades israelíes: «Teníamos información que decía que esto sucederá como un preludio a la imposición de la soberanía sobre la Mezquita de Al-Aqsa».

Después de afirmar que Alá concedería la victoria a los palestinos, Haniyeh instó a los musulmanes de todo el mundo a unirse a la lucha, sin dar más detalles sobre lo que eso podría implicar, y llamó a «todos los musulmanes de todo el mundo y a todos los pueblos libres del mundo a participar en esta justa batalla en defensa de Al-Aqsa y la misión del Profeta, a hacer todo lo que puedan, porque este no es el momento de esperar y observar, y no es el momento de la victoria sólo en el corazón, sino de la victoria en la acción».

El líder de Hamás terminó prometiendo que continuará la lucha dondequiera que se encuentren los combatientes del grupo. En referencia a la Operación Inundación de Al-Aqsa, declaró: «Esta Inundación comenzó en Gaza y se extenderá a Cisjordania y al extranjero y a todos los lugares donde nuestro pueblo y nuestra nación estén presentes».

Llamado a las armas, ataques de lobo solitario

Hamás emitió una declaración en su sitio web llamando a los partidarios palestinos en Cisjordania a lanzar ataques contra sitios militares y asentamientos israelíes en el área: «Oh, héroes de nuestro pueblo en Cisjordania, a nuestro pueblo en Jerusalén, Ramallah y Nablus, nuestro orgullo en Hebrón y Jenín, y en todos los pueblos y ruinas: ha llegado el momento de una movilización integral y urgente para participar en la batalla de la Inundación de Al-Aqsa y mostrarle a Alá nuestra bondad».

La declaración llamaba a sus partidarios a participar en ataques al estilo lobo solitario contra objetivos israelíes, dondequiera que estén: «Dejen que todos vayan, ya sea en grupos o solos, hacia los objetivos de la ocupación y los colonos en todos los lugares. Asalten los asentamientos y sitios militares, eliminen a los soldados y colonos del enemigo y restauren los derechos de los mártires y los lugares santos».

Hamás volvió a vincular los combates con las tensiones actuales en torno a la Mezquita de Al-Aqsa, prometiendo soportar cualquier costo para mantener el sitio en manos palestinas: «Que el enemigo sepa que la Mezquita de Al-Aqsa no permanecerá sola y no se dividirá, sin importar los sacrificios y que la sangre palestina no es barata. Ha llegado el momento de la venganza para nuestros mártires, y aquellos que hicieron daño sabrán contra qué lado volverse».

Comunicado militar de las Brigadas Al-Qassam

Más tarde el mismo día, el brazo armado de Hamás, la Brigada de los Mártires ‘Izz Al-Deen Al-Qassam’, publicó lo que llamó su primer «comunicado militar» en Telegram, describiendo el primer día de combates.

La declaración confirmó ataques aéreos y terrestres en más de 50 sitios en Israel: «Bajo una intensa cobertura de misiles y atacando los sistemas de comando y control del enemigo, los muyahidines de las Brigadas Qassam pudieron cruzar la línea defensiva del enemigo y llevar a cabo una operación coordinada simultánea de ataque contra más de 50 sitios en el sector de Gaza y la región sur del ejército de ocupación [israelí], lo que llevó a la superación de las defensas en el área».

La Brigada también afirmó que los combates aún continuaban en 25 áreas, incluida una base israelí al este de Gaza: «Nuestros muyahidines todavía están librando batallas heroicas en 25 lugares, incluida la base de Re’im, el cuartel general del sector de Gaza».

Declaraciones de la Jihad Islámica Palestina

Abu Hamza, portavoz de las Compañías Quds, el brazo armado de la Jihad Islámica Palestina (JIP), dijo en una serie de declaraciones publicadas en Telegram como carteles, que el grupo estaba participando en la ofensiva y los ataques dentro de Israel, con el objetivo de desplazar a los israelíes. Abu Hamza declaró que «gracias a Alá», el grupo ha tomado «cautivos a varios soldados sionistas».

Asimismo señaló: «Nosotros, en las Compañías Quds y la resistencia [antiisraelí], estamos registrando hoy un nuevo capítulo de victoria y rompiendo el prestigio de la ‘entidad enemiga’ [Israel] y su ejército derrotado, durante el cual nuestros héroes hicieron que el enemigo fuera pequeño y humillado, sintiendo la muerte en todas partes. Cuando llamamos al enemigo y a sus colonos a salir pacíficamente de nuestra tierra eso no sucedió, por lo que matar fue nuestra manera de hacerlo».

Abu Hamza afirmó que los informes iniciales sobre bajas y cautivos israelíes demostraban que el conflicto con Israel podía ganarse: «Por la gracia de Alá, nosotros y la resistencia hemos causado, a través de una serie de operaciones detrás de las líneas enemigas, como parte de la Operación Inundación de Al-Aqsa, un impacto histórico resonante que reveló la verdad de nuestra afirmación de que este poderoso enemigo es una ilusión hecha de polvo, capaz de ser derrotada y quebrantada».

El portavoz de la Jihad Islámica Palestina también conmemoró a los combatientes palestinos que habían muerto en los combates: «Saludamos las almas de los mártires, los combatientes justos y con ellos los héroes de nuestro pueblo, y rezamos por la recuperación de los heridos, y que el mañana se acerca.»

Abu Hamza también confirmó que los combatientes de la Jihad Islámica Palestina continuaban los ataques, incluidas operaciones terrestres contra comunidades israelíes adyacentes a la Franja de Gaza: «Nuestras fuerzas todavía están en la lucha con misiles y a través de las fuerzas de élite en la ‘zona aledaña a Gaza’, acompañadas por sus hermanos en las Brigadas Al-Qassam [de Hamás[ y el resto de las facciones de la resistencia, en la continuación de la bendita y heroica operación».

La declaración no incluía afirmaciones específicas sobre las bajas infligidas o sufridas por la Jihad Islámica Palestina.

Póster: «Capturando soldados sionistas»

Las Compañías Quds también publicaron un póster en Telegram, que presenta las afirmaciones de Abu Hamza de que el grupo había capturado a «soldados sionistas» como parte de los combates. Las imágenes mostraban a un grupo de civiles palestinos celebrando fuera de un vehículo militar abandonado.

Declaración del grupo Guarida de los Leones

La Guarida de los Leones, un grupo militante palestino radicado en Nablus, Cisjordania, también emitió una declaración en Telegram pidiendo un estado de movilización general entre todos los palestinos, incluidos posibles ataques contra objetivos israelíes.

En parte, el comunicado decía que se uniría a los actuales combates, llamando a todos los combatientes y partidarios a sumarse a la operación: «Declaramos un estado de movilización general y comenzamos un ataque inmediato desde todas las posiciones contra las fuerzas de ocupación y sus colonos».

La declaración también enumera cinco pautas, que incluyen normas para quienes están dentro y fuera del grupo.

Al tiempo que pedía un inicio inmediato de los ataques, el grupo señaló: «Nuestros lobos solitarios deben actuar inmediata y urgentemente, ahora y antes que cualquier otra cosa». También llamó a las células de combatientes a comenzar sus propios ataques contra Israel: «Todos los combatientes deben cerrar filas y salir a atacar la ocupación con emboscadas de balas y artefactos explosivos».

Dirigiendo sus órdenes a los civiles, el grupo convocó a manifestaciones masivas en apoyo de los grupos armados palestinos en medio de los combates en curso.

«Desactivar sistemas de vigilancia»

El grupo Guarida de los Leones también instó a los palestinos a desactivar los sistemas de vigilancia, que podrían usarse para proporcionar pruebas contra los palestinos que participan en ataques: «Todos los propietarios de tiendas y viviendas ubicadas cerca de los puestos de control y asentamientos de ocupación deben retirar sus dispositivos de grabación y apagar sus cámaras inmediatamente».

Por último, llamó a todos los civiles palestinos armados a levantarse y unirse a los ataques, basándose en apelaciones a las interpretaciones tradicionales de la masculinidad: «Para todo aquel que posee un arma y no la utiliza para defender la religión y el país, es hora de que emerjas como un hombre y cumplas con tu deber de honor y virilidad», prometiendo que cualquier atacante barrería los asentamientos israelíes «como el viento».

«Este es un momento de orgullo, honor y victoria, con la ayuda de Alá», escribió el grupo, celebrando la violencia.

Como parte de sus comentarios finales, la declaración del grupo Guarida del León destacó el hecho de que los combates se producen en una festividad judía, lanzando epítetos comúnmente asociados con teorías de conspiración antisemitas: «¿No empeorarán tu sábado y tu festividad, oh descendientes de monos y cerdos?»