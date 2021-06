Faltando poco para que el Parlamento israelí, Kneset, elija al nuevo Presidente de Israel, optando por Miriam Peretz o Itzjak "Buyi" Hertzog, es oportuno recordar una visita que Hertzog realizó hace unos años al Cono Sur, como Presidente de la Agencia Judía.

Se reunió entonces con comunidades judías en Argentina y Brasil y luego, aunque sólo por medio día, con la colectividad judía uruguaya.

En Montevideo visitó la Escuela Integral y el Yavne, se reunió con los movimientos juveniles, con nuevos olim y con el liderazgo del Keren HaYesod.

Un dinámico encuentro. El Presidente de la Agencia Judía Itzjak Hertzog con jóvenes de las tnuot , el entonces sheliaj de Keren Hayesod y activistas comunitarios.

Alcanzamos a conversar con él por unos minutos y éste fue el testimonio que compartió con nosotros.

P: ¿Cómo resume su visita a la colectividad judía uruguaya? Sé que fue corta, pero intensa.

R: Así es. Te diré que me resultó muy emocionante llegar como Presidente de la Agencia Judía a una corta visita a Uruguay después de haber estado en Brasil y Argentina. Te diré que yo oí sobre la comunidad judía de Uruguay ya de niño. Recuerdo cuando mi maestra en la escuela primaria, Gueula, que era la hija mayor de David Ben Gurion, abrió la puerta, nos presentó a dos niños y nos dijo: “Ellos son dos nuevos olim de Uruguay”. Sus nombres eran Blankleder y Blustein.

P: Impresionante…los conozco a ambos. Carlos (Ariel) Blustein y Gai Blankleder.

R: Claro…¿Acaso alguien no se conoce? Te diré que nos hicimos amigos y a través de ellos siempre oí mucho sobre Uruguay. Soñaba con llegar de visita. Además, mi padre, Jaim Herzog, hace exactamente 30 años, realizó una visita oficial a Uruguay.

P: Como Presidente de Israel.

Jaim Herzog, como Presidente de Israel, con su esposa Ora, de visita oficial en Uruguay, con el entonces Presidente Julio María Sanguinetti y su esposa Marta

R: Exacto. sí que para mí fue muy emotivo. Ante todo, ver la impresionante actividad educativa que realizan en la colectividad. Estuve en la Escuela Integral y visité las tnuot, los movimientos juveniles. Como sabrás-aunque eso comenzó después que tú hiciste aliá- tenemos a los “shinshinim”, jóvenes israelíes que van antes de hacer su servicio militar a trabajar con la comunidad , en las escuelas y los movimientos juveniles. Tienen mucho éxito.

Vi la maravillosa labor que despliega Clauda Rogovsky, la shlija de la Sojnut en Uruguay. Fui con nuestro nuevo representante en Argentina Tzvi Miller, que acompaña también la actividad en Uruguay. Vi de cerca la actividad de MASÁ, TAGLIT y todo lo que se hace en esta colectividad donde el trabajo educativo judío y sionista es realmente maravilloso.

Itzjak Herzog con futuros olim. Junto a ellos está el sheliaj del Keren Hayesod Roí Ermel(segundo a la izquierda), a su izquierda el Rabino Daniel Dolinsky de la NCI y primero a la derecha el Rabino Oved Avrech del Instituto Yavne. Claudia Rogovsky, la shlija de la Agencia Judía en Montevideo, está en la fila de atrás, a la derecha de Herzog.

P: La comunidad judía uruguaya es muy sionista y tiene numerosos hijos en Israel.

R: Así es. Y es claro el papel destacado de los inmigrantes de la comunidad judía uruguaya en las diferentes áreas del quehacer israelí

P: ¿Qué siente que preocupa a los judíos uruguayos? ¿Sobre qué le preguntaban?

R: Todos estaban muy preocupados por la situación de los últimos días en la frontera con Gaza. Está clarísimo en Sudamérica en general el corazón de las comunidades judías late muy fuerte con Israel. Claro que también se interesan mucho por las elecciones que tendrán lugar en Israel en unos días.

Como es sabido, en las elecciones pasadas yo participé activamente, como candidato a Primer Ministro.

P: Usted fue a Montevideo, como ya dijo, después de visitar Argentina y Brasil. Quisiera preguntarle sobre su encuentro con el Rabino Gabriel Davidovich de AMIA, recientemente atacado brutalmente en su casa.

R: La comunidad en Argentina lidia con no pocos desafíos. Pero no puedo dejar de comentar que esto se combinó, en mi visita, con grandes emociones. Tuve el honor de poder inaugurar el edificio reformado de AMIA que había sido destruido en el terrible atentado de hace 25 años. Y la mezuza la coloqué justamente con el Rabino Gabriel Davidovich que fue al acto especialmente para ello. Yo lo visité también en su casa. También había hablado con él antes, a raíz del ataque que sufrió en su casa. Yo estoy convencido , no tengo absolutamente ninguna duda, que eso tuvo un elemento antisemita, más allá de otros componentes del ataque. Sabían claramente que era un importante rabino comunitario.

Itzjak Herzog con el Rabino Gabriel Davidovich de AMIA

Itzjak Herzog colocando la mezuza en la AMIA con el Rabino Gabriel Davidovich

P: Dado que esta vez tenemos sólo unos minutos, una última pregunta. A las comunidades judías les hace bien que Israel sea fuerte.¿Cree que para Israel también es importante que haya comunidades judías fuertes en la diáspora?

R: Así es, siempre lo destaco. Claro que vemos en la aliá parte de la expresión del amor por Israel. Pero en esta generación está claro que hay que ayudar a cuidar a las comunidades judías dondequiera que estén, permitir que cada judío realice su condición judía de la forma que mejor considere. Por eso creo que nosotros tenemos que estar atentos también a las necesidades de las comunidades.

Cálido recibimiento a Herzog en el colegio ORT de Buenos Aires.