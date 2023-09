La Guerra de octubre de 1973

Cuando el presidente egipcio Nasser murió en septiembre de 1970, dejó la economía de Egipto en ruinas. No se firmó ningún acuerdo de paz entre Cuando Nasser murió en septiembre de 1970, dejó la economía de Egipto en ruinas. En la medida en que Nasser abrazó a Moscú, el presidente Anwar Sadat, su sucesor, buscó retirarse lentamente de la Unión Soviética y, en cambio, construir una alianza con Washington. Sadat era extremadamente inteligente; sabía que Estados Unidos quería alejar a Egipto de Moscú y ponerlo en la órbita estadounidense. Así que se hizo amigo de Henry Kissinger, entonces Consejero de Seguridad Nacional de Nixon, y más tarde, a partir de 1977, dejó que el presidente Jimmy Carter esencialmente guiara el proceso de negociaciones para Egipto, hasta que Carter se distrajo con el procedimiento y no se concentró en la sustancia, el regreso del Sinaí a la soberanía egipcia.

Antes de la guerra de 1973 y con bastante independencia el uno del otro, el ministro de Defensa israelí, Moshe Dayan, y el Sadat de Egipto propusieron negociaciones entre ellos, a través de una variedad de mediadores privados. La primera ministra israelí, Golda Meir, utilizando al gobierno alemán como intermediario, buscó un acuerdo con Sadat, pero su insistencia en no solo retirarse del Sinaí sino de todos los territorios no fue aceptable para ella. Israel no quería un acuerdo de no beligerancia que se estaba ofreciendo, quería una paz plena. En febrero de 1973, Sadat inició conversaciones secretas detalladas con los EE. UU., pero no surgió ninguna iniciativa diplomática de Washington.Conversaciones secretas entre el asesor de seguridad nacional egipcio Hafez Ismail y el asesor de seguridad nacional estadounidense Henry Kissinger . Ni EE. UU. ni la URSS querían hacer de las negociaciones árabe-israelíes una prioridad en su relación bilateral entre ellos. En mayo de 1973, Sadat comenzó a planear un ataque contra Israel para recuperar una parte del Sinaí. El 6 de octubre de 1973, Yom Kippur, el día más sagrado del calendario religioso judío, Egipto y Siria lanzaron un ataque sorpresa coordinado contra Israel.

La guerra de octubre de 1973 y sus consecuencias

Por difícil que sea de creer incluso hoy, dada la renuencia de EE. UU. y la URSS a llevar a las partes a la mesa de negociaciones en tiempos de paz, Sadat quería usar la guerra de octubre para crear una apertura para un proceso diplomático. Era mucho lo que apostaba de su parte en el juego; si hubiera sufrido una derrota militar, habría resultado en su renuncia forzada. Incluso con un éxito militar limitado contra Israel, Sadat indujo a la Administración Nixon y a Henry Kissinger, ahora Secretario de Estado de EE. UU., a asumir la tarea diplomática de mediar entre El Cairo y Jerusalén. Sadat logró su objetivo de restaurar el honor egipcio recuperando una pequeña porción del Sinaí controlado por Israel. El resto que quería que sea devuelto a través de la diplomacia dirigida por los estadounidenses. Inicialmente planeó la guerra con su aliado sirio, pero después de que comenzó la guerra, se entusiasmó intencionalmente con los EE. UU., alienando así ferozmente al presidente sirio Hafez al-Assad. Assad se enfureció cuando descubrió que Sadat había estado involucrado en conversaciones secretas con los estadounidenses desde los primeros días de la guerra. Durante la guerra, los estados árabes productores de petróleo impusieron un embargo petrolero a los estados que apoyaban a Israel. Aumentaron el precio del petróleo cuatro veces, causando dificultades a muchos países importadores de petróleo.

La euforia embriagadora de su rápida victoria en 1967 había sembrado cierta complacencia entre los tomadores de decisiones israelíes y en algunos segmentos del comando militar israelí. A pesar de la amenaza, el primer ministro israelí, Meir, optó por no movilizar por completo las reservas del ejército ciudadano de Israel antes de la posible guerra inminente. Pero después de sufrir dramáticas derrotas en el campo de batalla al principio, Israel tomó la ofensiva, haciendo retroceder gradualmente a las fuerzas sirias que habían avanzado en los Altos del Golán, deteniendo a las tropas egipcias a lo largo del Canal de Suez e incluso cruzando hacia la orilla occidental del Canal de Suez.

Allí, los israelíes rodearon al Tercer Ejército egipcio de 12.000 hombres, recién atrapado en la orilla oriental. Las pérdidas israelíes en el campo de batalla devastaron la moral nacional israelí durante años. El recuento de bajas fue asombroso para la pequeña nación. Más de 2200 israelíes murieron en la guerra, un porcentaje equivalente a aproximadamente 200 000 estadounidenses, casi cuatro veces el número de soldados estadounidenses muertos en la guerra de Vietnam. Cuatro veces más israelíes fueron asesinados que los que murieron en la guerra de 1967 y tres veces más que durante la Guerra de Independencia de 1948. Otros 7.250 quedaron mutilados o heridos. En comparación, 21.500 árabes murieron en la guerra de junio de 1967 y 20.000 en la guerra de octubre.

Ningún tratado surgió de la guerra de 1973, como tampoco había surgido de los combates en las guerras de 1948 y 1967. Ni Jordania ni los palestinos lucharon en la guerra de 1973. En la Guerra de Octubre, la Unión Soviética reforzó Egipto y Siria con abundantes suministros militares y Estados Unidos hizo lo propio con Israel. En medio de la guerra, el presidente Nixon solicitó y recibió del Congreso 2.200 millones de dólares en asistencia militar para Israel, un nivel de financiación que se ha mantenido relativamente constante o un poco mayor durante más de cuatro décadas. A medida que la guerra llegaba a su fin, el Secretario de Estado de los EE. UU., Kissinger, con el apoyo de la URSS, aprobó la Resolución 338 del Consejo de Seguridad de la ONU , que reafirmó la Resolución 242 y pidió “negociaciones entre las partes bajo los auspicios apropiados”.

Esos “auspicios apropiados” instigaron la Conferencia de Paz de Oriente Medio de diciembre de 1973 celebrada en Ginebra. A fines de octubre, después de que terminaron los combates, se llevaron a cabo conversaciones militares directas entre Israel y Egipto y su progreso en la separación de fuerzas fluyó hacia la Conferencia de Ginebra y la firma del Acuerdo de Separación de Fuerzas entre Israel y Egipto el mes siguiente, en enero de 1974. . La diplomacia entre la Guerra de Octubre y enero de 1974 fue ingeniosamente coreografiada por Kissinger, con Sadat y Meir desempeñando un papel fundamental en la configuración del acuerdo entre ellos. Para enfatizar el compromiso de Sadat de comprometerse con Washington, en un momento de las negociaciones de enero, se dirigió a su jefe de Gabinete y dijo: “Estamos haciendo las paces con Estados Unidos, no con los israelíes”. La fortaleza de la relación entre Estados Unidos e Israel, que data de hace décadas, obligó a Sadat a apreciar que solo a través de la mediación estadounidense se podría persuadir a Israel de que asumiera riesgos en la negociación con Egipto, a saber, el lento regreso del Sinaí a cambio de mayores compromisos de seguridad estadounidenses con Israel para llegar a un acuerdo de paz con Egipto.

Desde la guerra de octubre de 1973 hasta su asesinato en 1981, el presidente egipcio Sadat fue el catalizador esencial en las negociaciones egipcio-israelíes: su principal objetivo era el regreso del Sinaí a la soberanía egipcia. Al final de la guerra, Estados Unidos había reabierto las relaciones diplomáticas oficiales con El Cairo terminadas desde la guerra de junio de 1967. Después del Acuerdo de Separación de Fuerzas Israel-Egipto de enero de 1974, Kissinger pasó esa primavera yendo y viniendo entre Damasco y Jerusalén, negociando un acuerdo de retirada militar sirio-israelí. Se firmó en mayo de 1974. Al igual que con Egipto, no se firmó ningún tratado, pero el acuerdo con Siria mantuvo tranquila la frontera de Israel con Siria durante cuatro décadas. En 1979, seis años después de que terminara la Guerra de octubre, Sadat, mediante la guerra y la diplomacia, obtuvo el regreso del Sinaí. Usó la mediación estadounidense para poder lograrlo.

La Guerra de Octubre tuvo repercusiones en la política israelí a largo plazo. Contribuyó a que la opinión pública perdiera la fe en el Partido Laborista y propició la elección de Menachem Begin en las elecciones parlamentarias de mayo de 1977. Era la primera vez que el Partido Laborista no lideraba Israel desde la creación del país. Sadat había utilizado la Guerra de octubre como apertura a la diplomacia estadounidense, y a través de Washington, con el consentimiento mediante difíciles negociaciones con los primeros ministros israelíes, se firmó el Tratado de Paz Egipcio-Israelí y finalmente todo el Sinaí fue devuelto a la soberanía egipcia.