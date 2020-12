Diario Judío México - En la Parashat Vayishlaj hay un midrash que cuenta lo siguiente: Yaacob salió de Jaran para regresar a Eretz Knan (hoy en día Israel) y se preparó para ver a su hermano Esav quien todavía tenía resentimiento por que Yaacob le había quitado la bendición del primogénito. Yaacob pensó en cómo él y su familia podrían superar esta situación y mantener su bienestar, sin embargo, no pensó ni rezó por el bienestar de su hermano Esav. En ningún momento vemos en esta parashá que Yaacob reza por el bienestar de su hermano o se preocupa por él. Mas aun, Yaacob tenía una hija llamada Dina, la cual esconde cuando le presenta a su familia a Esav. Y ¿por qué la esconde? Yaacob sabía que si Esav veía a Dina iba a querer casarse con ella. Mas adelante en la Parasha vemos que Dina salió para ver a la gente del pueblo y en ese momento Shejem, el hijo del rey de ese pueblo, la vio y la violó. Después Shejem fue con la familia de Dina para pedirles su mano y los hermanos de Dina pusieron como condición que todo el pueblo tenía que hacerse brit mila para que dina pueda casarse con Shejem ben Jamor. Todo el pueblo aceptó y al tercer día, Shimón y Levy mataron a todo ese pueblo. Vemos que Dina tenía una fuerza impresiónate, un potencial para transformar no solo a una persona, sino que a todo un pueblo. Dina tenía la capacidad de lograr que Esav el malvado cambie, mejore como persona y así también mejore su descendencia, la cual son todos los pueblos que han querido destruir a Israel. Tal vez, si Yaacob no hubiera escondido a Dina y hubiera rezado por el bienestar de Esav, ósea hubiera shalomeado con su hermano, hoy estaríamos viviendo otra historia. Aprendemos de este episodio la importancia de shalomear incluso por las personas malvadas, ya que esto nos beneficiará también a nosotros.

Que tengas un hermoso Shabat y recuerda hacer shaloming en cualquier oportunidad que encuentres. Shabat Shaloming

