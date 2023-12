La influencia de la guerra sobre la sociedad israelí

Para entender este aspecto de la realidad en ISRAEL debemos, ante todo, analizar parte de su composición…viven en ISRAEL en el 2023 cerca de 160 mil sobrevivientes de la hecatombe del Holocausto, que sufrieron lo que hicieron los Nazis con los Judíos. Ellos son parte de los 450 mil que llegaron después de la SGM…de los campos de concentración. Unos y otros reconstruyeron sus familias, criaron hijos y envejecieron…

Sus hijos y nietos (que ya se han convertido en millones) son la continuación generacional de las sensaciones honorificas que esos sobrevivientes transmitieron en vida.

Los acontecimientos del 7.10 renovaron ante sus ojos los recuerdos de lo que sucedió en EUROPA, el Holocausto y los Pogromos, no solamente por el hecho de que murieron 1400 personas (numero que proporcionalmente es mayor que la cantidad de muertos con el derrumbe de los edificios Gemelos en EEUU) sino, por la brutalidad de la actuación de HAMAS durante el 7.10 y con el terror ante la noticia de que 240 Israelíes fueron capturados por HAMAS como rehenes…y su suerte (por esa brutalidad) permite imaginarse todo tipo de torturas físicas y mentales.

Pero, aun mas…dado que por el tamaño diminuto del País, es posible imaginarse que el «éxito’ en la acción de HAMAS llevaría a ciudadanos de otros países Árabes limítrofes a tratar de emularlo, invadiendo a ISRAEL en otros frentes. Realmente, en los dias siguientes al 7.10 en varios países hubo grandes manifestaciones de públicos que amenazaban con acercarse a las fronteras de ISRAEL.

En definitiva…la sociedad ISRAELÍ recibió una bofetada…no solo por la sorpresa del ataque, ( y por el error de su Inteligencia militar) sino por la posibilidad que se convirtiera en algo que podía repetirse.

Pero hay algo mas profundo…el ESTADO JUDÍO (ISRAEL) fue construido bajo el lema de que «NUNCA MAS los Judíos vivirán indefensos ante los ataques de quienes quieran atacarlo». Lo que sucedió el 7.10 demostró que para que ese lema se cumpla, esta prohibido descuidarse…porque el enemigo…con este u otro nombre, acecha con la esperanza de lograr destruir al ESTADO.

Por ello, lo que ocurrió ese día, tomo un tamaño apocalíptico…con semejanza a una sensación de repetición del Holocausto.

Ahora…dado que estoy hablando con un publico que entiende de temas militares, explicare la realidad militar ISRAELÍ. Si bien, con los años ISRAEL firmo sucesivos Acuerdos de Paz y de normalizar con los Gobiernos de varios Países Musulmanes Árabes, en realidad las poblaciones de esos países conservan (en casi un 90 % de su población) su animosidad religiosa contra los Judíos e ISRAEL, y presiona a sus dirigentes para minorizar, e incluso romper, esos Acuerdos. Esos Dirigentes deben, por lo tanto, al prestar atención a sus ciudadanos, cuidar distancias de ISRAEL.

Eso convierte a esos Países, ya no en Países en guerra con ISRAEL, pero si en Países cuyas políticas son muchas veces «hostiles’ a ISRAEL…lo que exige también prestar atención a sus aprovisionamientos militares, despliegues, ejercicios, etc. Ese es el caso tanto de JORDANIA, como, especialmente, de EGIPTO.

LIBANO nunca firmo Acuerdos con ISRAEL por lo que teoricamente es un «enemigo»…al tiempo que SIRIA estuvo complicada en no menos que tres guerras contra ISRAEL…y la situación de «guerra» con ese país es prácticamente constante.

Pero las ultimas décadas trajeron consigo el desarrollo de misiles de largo alcance, con lo cual en este ultimo mes, también YEMEN (1800 kilómetros de distancia) se convirtió en un ‘enemigo declarado». Teóricamente, también IRAK puede algún día integrarse a los Países atacantes.

No hablemos de IRÁN, Pais que amenaza con destruir a ISRAEL en el momento que tenga posibilidad practica de hacerlo…y que desarrolla todo tipo de armas para lograrlo…también con su programa Atómico.

Por ultimo, dos frentes mas…uno de ellos los PALESTINOS, en CISJORDANIA y GAZA, con los cuales hay un conflicto territorial, cuyo fin ni siquiera se ve en el horizonte…y que requiere una atención militar especial.

Y…si bien existe cierta tendencia a no nombrarlo, la población ÁRABE (que es origen PALESTINO) de casi dos millones de personas que son ciudadanos ISRAELÍES.

Esa población ÁRABE tiene ciudadanía ISRAELÍ, pero su Pueblo es el PALESTINO, y del otro lado de la frontera, viven sus propias familias.

La identificación emotiva de esa población con sus familiares debe causar cierta preocupación militar en el Gobierno de ISRAEL, porque en determinadas circunstancias,pueden provocar dificultades a la actividad militar.

Durante el penúltimo enfrentamiento con HAMAS en el año 2021, en la operación «Guerdian de las murallas», en varias ciudades ISRAELÍES en las cuales viven ambas Comunidades (JUDÍOS y ÁRABES) hubo desordenes civiles en los cuales estaban involucrados Árabes ISRAELÍES, ataques contra Judíos, quema de casas, etc. Así como varias manifestaciones en rutas por las cuales transitan vehículos militares, con la clara intención de molestar el movimiento de esos vehículos.

Lo que ocurrió en el 2021 despertó interrogantes en la población JUDÍA del País sobre la posibilidad de que, en circunstancias similares, parte de la población ÁRABE, actué como una «quinta columna» para favorecer al enemigo….cuando el tamaño de esa actuación dependerá de su sensación sobre el efecto negativo que puede provocar a las fuerzas ISRAELÍES.

Todo lo dicho convierte a ISRAEL en un País que debe enfrentarse, simultáneamente, con la posibilidad de tener 6-7 frentes posibles, contra los cuales actuar…uno de ellos interno.

Este ultimo es el mas problemático…porque tiene incidencias sociales muy importantes….en las relaciones entre ambas Comunidades…dado que la mayoría (la población JUDÍA) desconfía de las intenciones de la minoría ÁRABE.

Entonces esa mayoría ‘exige» de esa minoría integrarse al esfuerzo de la mayoría en defensa del País…no a nivel militar, pero si civil… en todo tipo de labores que no pueden hoy en día ser cubiertos por la población Judía, cuyos jóvenes han sido llamados al servicio militar por los acontecimientos.

Pero esa participación es numéricamente mínima…lo que «insinúa» sobre que es lo que piensa la mayoría de la población ÁRABE. También ocurre que quienes expresan en esa población públicamente su adhesión a la defensa de ISRAEL sufren todo tipo de «daños» materiales en sus viviendas o negocios como «represalia’ de su propia Comunidad por esa adhesión, y de repudio social por ella.

Mas allá de ello, incluso los políticos ÁRABES en el Parlamento ISRAELÍ no consiguen expresar públicamente su «repudio’ a la barbara acción de HAMAS el 7.10, sea porque esos mismos políticos no piensan personalmente que hay lo que «repudiar’ o porque temen a cual sera la respuesta electoral de su publico en la medida que repudien esos actos.

El ‘silencio»casi general de la población ÁRABE ISRAELÍ repercute sobre las relaciones entre ambas Comunidades en el futuro.

Pero hay otro aspecto, con características militares, relacionado con este tema…. La mayoría de la población ÁRABE ISRAELÍ vive cerca de las zonas fronterizas de ISRAEL, y su adhesión emotiva con el ‘enemigo’ despierta sospechas sobre la posibilidad de que, algún día, pretenda ‘desprender» a las zonas en las cuales viven, del territorio ISRAELÍ, en favor de los Países ÁRABES limítrofes…mas allá de ello, explicare algo que resulta de lo recientemente dicho… La cercanía habilitación, emotiva y familiar entre esa población y los vecinos de esos Países permite sospechar que elementos hostiles a ISRAEL pueden recibir ayuda para penetrar ilegalmente al País.

Esta atmósfera de «desconfianza» envenena las relaciones entre ambas Comunidades (JUDÍA y ÁRABE) y los acontecimientos de estos últimos dos meses elevan el grado de esa desconfianza.

Otro tema «militar»: El diminuto tamaño del País (20 mil kilómetros cuadrados) hace que ISRAEL en sus fronteras NORTE (LIBANO- SIRIA) y ESTE (JORDANIA- CISJORDANIA) no tiene profundidad estratégica. En la zona CENTRO- ESTE del Pais (la mas densamente poblada) esa profundidad estrategia tiene 80 metros de ancho, y en la zona NORTE tiene 150 metros.

Eso hace que los cálculos militares deben tener en cuenta la posibilidad que un ataque sorpresivo por parte de algún enemigo comience no solo con la invasión territorial del país, sino con la toma inmediata de rehenes civiles, como ocurrido el 7.10 en la frontera SUR, en la cual esa «profundidad estratégica» era de unos 2 kilómetros…

Lo que explica parte de la falla de la Inteligencia militar ese dia. El tema no es solamente «ver» lo que el enemigo planifica…algo que la tecnologia moderna puede ayudar a entender, sino decidir a cual de los «peligros» existentes (ante tantos frentes) otorgar ‘prioridad» como ‘pasible de ocurrir’ y como no «fallar’ en esa decision…algo que ocurrio el 7.10.

Por ultimo, explicare algo muy dificil de entender para quien no vive en ISRAEL, que es la vigorosidad/ debilidad de la mayoria JUDIA, y en consecuencia, del ESTADO de ISRAEL.

En estos ultimos años los 7.5 millones de personas de la Comunidad Judia en el ESTADO de ISRAEL estuvieron involucrados en una discusion muy importante, que es dificil entenderla para quien no vive en el Pais. El ESTADO fue entendido como un ESTADO JUDIO, lo que significa que exista una fuerte influencia de la tradicion y la Religion JUDIA.

Pero el exito economico del Pais, y el bienestar material llevo paulatinamente a adoptar pautas y comportamientos seculares alejados de esas tradiciones y semejantes al estilo de vida OCCIDENTAL, que es mas «abierto’, «pluralista» y «multicultural».

Las corrientes Religiosas y tradicionalistas elevaron por lo tanto una pregunta : «Para que construimos un ESTADO JUDIO particularista, si el comportamiento diario es semejante al de quienes no lo son?»…y por supuesto «alinearon sus fuerzas» para un enfentamiento cultural con sus oponentes, quienes elevaron de su parte sus pretensiones liberales.

Todo esto estuvo acompañado por sucesivas elecciones (5) y cambios de Gobierno…y con manifestaciones (generalmente no violentas) que reflejaron las distintas posiciones.

En el Mundo vieron lo que ocurrio en ISRAEL, y sacaron conclusiones sobre el posible desmembramiento del Pais. OCCIDENTE por supuesto, apoya al «bando liberal»…al tiempo que en los PAISES ARABES se regocijaban con el pensamiento que no era necesario guerrear contra el ESTADO JUDIO, porque este se despedaza dia a dia en discusiones internas.

IRAN, y sus «proxis» intentaron por lo tanto crear alrededor un «cinturon de guerra externo» que, de acuerdo a su concepcion, a la luz de las divisiones internas, deberia llevar al desmoronamiento total del PAIS JUDIO. De tener IRAN en sus manos un arsenal ATOMICO, esa posibilidad seria mas fuerte.

Pero HAMAS no tuvo la disciplina necesaria para esperar a que IRAN llegara a tener en sus manos un arsenal ATOMICO, e inicio una guerra particular el 7.10. por lo que no solamente no recibe el apoyo militar de IRAN, sino que privo a ese mismo IRAN de una de sus cartas ofensivas.

En el camino, permitio a ISRAEL demostrar claramente cuales son sus cualidades militares…cualidades que los enemigos de ISRAEL menospreciaron, enceguecidos por sus teorias sobre el desmoronamiento interno de ISRAEL.

Pero ocurrio algo mas, a nivel social interno de ISRAEL. El ataque de HAMAS, el ensañamiento, etc, no solo tuvo influencias militares. Quedo completamente claro que el ataque brutal fue hecho para desmoronar al ESTADO JUDIO, como consecuencia de odio religioso, independientemente del color politico o cultural de tal o cual corriente interna….y esa comprension lleva a un fortalecimiento de las corrientes tradicionalistas y Religiosas…y a un debilitamiento paralelo de las corrientes «liberales» y «multiculturales» que son, naturalmente, mas cercanas a algun entendimiento futuro con los PALESTINOS.

Fruto de esa comprension es un nacionalismo (tanto Religioso Judio como particularista) mas acentuado…que muy probablemente se vera reflejado el dia que el PAIS JUDIO vuelva a la normalidad, y a celebrar elecciones…