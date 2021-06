NOSTALGIA DE UN ESPÍRITU, LA ESPERANZA CRISTIANA.

Bienaventurado el que tiene siempre presente la hora de su muerte y se prepara cada día a morir.

Tomas de Kempis.

No mandes nunca. Sé para los demás un ejemplo, no un legislador.

Abab Poimen.

No nace en mi pensamiento otra cosa que no sea escultura de la muerte.

Miguel Ángel Buonarroti.

[XVI]

¿Qué se hizo el rey don Juan?

Los infantes de Aragón

¿qué se hicieron?

¿Qué fue de tanto galán?

¿Qué fue de tanta invención

como trajeron?

Las justas y los torneos,

paramentos, bordaduras

y cimeras

¿fueron sino devaneos?

¿Qué fueron sino verduras

de las eras?

Jorge Manrique.

A todos los Caballeros Andantes que profesan un ardiente amor a las Dueñas de sus corazones.

****

El encinar de Boadilla, el Convento Carmelita del XVII, y la deliciosa Iglesia con Mozárabe o Mudéjar de San Cristóbal con olivos centenarios en el jardín, el bellísimo jardín afrancesado del príncipe hermano de Carlos III que le gustaba disfrutar de la buena vida y el palacio hace poco restaurado, hacen de Boadilla y de esa jornada de la Nueva Caballería Andante, un camino simbólico de una profundidad inigualable. Allí en el cementerio parroquial descansan los restos de los padres y hermana Isabel Escudero y de la madre de nuestro entrañable amigo Luis Carames. Rezan allí con fervor los C. Andantes por la eterna salvación de sus almas y que ellos sean nuestros intercesores ante la divina Providencia…

Es una de las villas más prósperas y bonitas de Sefarad, con mucha población hispanoamericana trabajando y viviendo en ella.

Boadilla siempre es grata, y es visitada con frecuencia por don Antonio de Quintana y el Caballero Kadan, de Brunete. En el cementerio, el Gran Maestre y ante la tumba de sus deudos y demás difuntos, con voz y serena desgrana los versos que Jorge Manrique dedicó a su padre muerto.., avive el seso y despierte.., como se va la vida, como se viene la muerte.., tan callando, es una pieza inigualable, Kadan.

Versos que encarnan la esperanza ante la muerte, y cierra las puertas a una visión nihilista de la historia humana.

Kadan, estamos hechos para la eternidad y algún día gozaremos de ella con todos los seres que amamos. Y el Gran Maestre guardó silencio profundo que es lo que se parece más al Señor de todas las cosas.

Quedó recogido en las memorias de la Nueva Caballería Andante y fue encontrado en la cueva de Brunete el siguiente fragmento escrito a plumilla por el Gran Maestre, en algún punto de la gran batalla por la Reconquista conseguida.

El paso del tiempo parece igualarnos a todos, la muerte tan universal, tan presente, parece que no llega nunca y que siempre es para otros. La esperanza cristiana nos lleva al perdón, a lo nuevo de un acontecer bañado por la luz del Sol. Hace que perdonemos a nuestros enemigos y nos hace reflexionar sobre la misma vida, caen los dogmas, cae por un momento la codicia, cae hasta nuestra propia personalidad. Fé y Caridad se unen a la perfección, al sentimiento de que tiene que existir algo más, y al mismo recordatorio, cómo perdemos el tiempo en lo absurdo, en pasiones humanas tecnificadas de sensualismo.

La esperanza cristiana nos repara de la muerte y da sentido no solo a la moral y a la ética, sino también a la reconciliación entre corazón y cabeza.

Qué pocos somos sin Dios, sin esas raíces, superficie y cielo que nos abraza como a niños pequeños ante la inmensidad de lo desconocido, y de lo que se acaba, ten siempre esa guía en tu vida, le dejó apuntado en el Gran libro de la Caballería Andante, el Extremeño y Gran Maestre, al de Brunete.

Entrando a la Iglesia de Boadilla arrodillados los dos Caballeros Andandes ante el Señor, cada uno tomó su sentido, su propio nombre y momento, asistidos por los recuerdos, por el amor por los familiares de don Antonio, descansando en el regazo del Eterno en Boadilla.

Nostalgia de un agradecimiento, de un acontecer y de una misión que por lo menos sumara su granito de arena a la justicia, regalo del Eterno a los hombres. Superar a la muerte con todo lo bueno de nuestra base judeocristiana, que tiene a la Fé y a la Caridad como dos centinelas que nos renuevan y arrancan de las garras de la muerte una esperanza que no debemos perder nunca.

En Brunete, para las generaciones venideras, los Cruzados del Fuego Espiritual.

El Gran Maestre de la Nueva Caballería Andante.

Por don Antonio Escudero Ríos y Alberto Kadan Navarro Yale.

ANNO TEMPLI CMIII

BRUNETE-MADRID.

Junio de 2021 – Tamuz 5781