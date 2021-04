Hubo un tiempo, no hace mucho, en el que existía un amplio consenso sobre qué es el antisemitismo y por qué hay que combatirlo en todas sus formas. Las manifestaciones de odio a los judíos y la retórica antisemita habían quedado relegadas a los márgenes de la sociedad durante las décadas que siguieron a la derrota del régimen nazi y a la exposición de sus atrocidades en el Holocausto. Pero con el paso del tiempo, el antisemitismo clásico resurgió de las sombras. Además, el antisionismo – es decir, el rechazo a la autodeterminación de los judíos en su patria ancestral - sigue ganando terreno considerablemente, lo que suscita el debate sobre si es una manifestación más del antisemitismo.

Los antisionistas sostienen que el antisionismo es una posición política arraigada en valores progresistas y en la defensa de los palestinos por principios - a quienes consideran herederos legítimos de Tierra Santa -, y que las acusaciones de antisemitismo no son más que cínicas difamaciones destinadas a amordazar las críticas legítimas a Israel. En este sentido, además, sostienen que el antisemitismo se limita a la extrema derecha, a los supremacistas blancos y a los neonazis.

Es, por lo tanto, instructivo comparar el lenguaje y la retórica utilizados por destacadas organizaciones, políticos, periodistas y activistas antisionistas, con los clásicos tropos antisemitas difundidos por los nazis en el preludio y durante el Holocausto.

Temas y tropos utilizados en la propaganda de la Alemania nazi

Cuando el líder del partido nazi, Adolf Hitler, se convirtió en canciller de Alemania en 1933, su manifiesto personal, Mein Kampf [Mi lucha], se convirtió en un éxito de ventas en Alemania. En el mismo se exponía claramente su ideología política, el odio y la demonización de los judíos. Para promover aún más su posición, Hitler nombró a Joseph Goebbels para dirigir el nuevo Ministerio de Ilustración Pública y Propaganda en Berlín, así como la oficina de propaganda del Reich (Reich Propagandaleitung) en Múnich. El objetivo era moldear la opinión pública y fomentar el odio contra los judíos. Para ello, la propaganda nazi incorporó los clásicos libelos de sangre antijudíos y los infundios antisemitas medievales sobre que los judíos eran agentes del diablo que buscaban la supremacía sobre los no judíos. Estos bulos se amplificaron con otros acerca del racismo, la criminalidad, la desviación, la codicia, la riqueza y la corrupción de los judíos. La propaganda se convirtió en la primera arma empleada por Hitler y su partido nazi en la batalla para transformar la opinión pública, vilipendiar a los judíos y allanar el camino al Holocausto.

Lo que sigue es una comparación de los tropos y temas utilizados en la propaganda nazi con los utilizados por los activistas antisionistas actuales.

Mientras que los propagandistas nazis demonizaban a los “judíos” como colectivo, los antisionistas lo sustituyen por los términos “Israel” o “sionistas”, entendidos como el mayor y más destacado colectivo de judíos de la actualidad.

1) Supremacía judía, imperialismo y conquista

ALEMANIA NAZI

El tropo de la supremacía y la conquista judías fue un pilar del adoctrinamiento nazi. La vieja calumnia antisemita de que los judíos buscan dominar y controlar a los no judíos del mundo se popularizó en los fraudulentos Protocolos de los Sabios de Sion y fue resucitada por los nazis, que la promovieron como una verdad incontrovertible. Se presentó como el principal mal que había que derrotar.

“Los objetivos secretos del pueblo judío están expuestos en los Protocolos de los Sabios de Sion. Der Stürmer ha escrito sobre ellos en más de cien oportunidades. Contienen el plan judío para la conquista del mundo…” (Artículo principal en Der Stürmer, 1933 [1])

“El objetivo del judío es el convertirse en el soberano de la humanidad”. (Folleto de instrucción para jóvenes alemanes sobre el programa y los líderes del partido nazi, 1934 [2])

“No es de extrañar que el judío sea arrogante... Por un lado, orgullo, intolerancia y superioridad; afán de dominación mundial, por otro”. (Panfleto que resume la ‘Ley Aria' de los nazis [3])

“El judío... se ve a sí mismo y a los que son como él como el 'pueblo elegido' al que todos los demás pueblos deben subordinarse ... El objetivo [de los judíos] era obligar a este pueblo a someterse a su poder, y convertirse en su gobernante absoluto y cabal. Se ve a sí mismo como el pueblo llamado y elegido para gobernar, cuyo objetivo es ‘devorar a los pueblos de la tierra' para someterlos a su poder”. (Boletín mensual de la Reichspropagandaleitung para oradores, 1935 [4])

Libros con títulos tales como Poder judío: su naturealeza y sus objetivos (Ludendorff, 1939), Domnio judío mundial (Custos, 1933), e Imperialismo judío (Schwartz-Bostunitch, 1935) fueron publicados y distribuidos en la Alemania de preguerra para inculcarle a la gente este tema.

La orientación utilizada para adoctrinar a los jóvenes e impresionables alemanes era que “Die jüdische Vorherrschaft” - la “supremacía judía” - sería derrotada por el gran salvador de Alemania; tal como se demostró en una presentación educativa dirigida a las Juventudes Hitlerianas, titulada “Alemania vence a los judíos”. El subtítulo era: “Adolf Hitler, con su movimiento rompe la supremacía judía”. [5]

ANTISIONISTAS MODERNOS

El mismo tropo que había sido empleado con tanto éxito por Hitler y su partido Nazi se ha convertido en la columna vertebral de la propaganda antisionista actual, más recientemente con el controvertido informe de la ONG con sede en Israel, B'tselem, que se centra singularmente en atacar a Israel:

“Un régimen de supremacía judía… avanzando y perpetuando la supremacía de un grupo – los judíos – sobre otro – los palestinos… El régimen israelí se ha vuelto cada vez más explícito en cuanto a su idea supremacista…”. (B'tselem, “Esto es apartheid”, 2021 [6])

Si bien los antisionistas se han valido fácilmente del tema de la “supremacía judía” de B'tselem, el mismo ya había estado ganando terreno entre los antisionistas incluso antes de eso.

“[Los líderes religiosos de Israel] creen que todo el que no es un judío está en la tierra sólo para servirlos, y creen que los pueblos aborígenes de la región que ellos expulsaron de la tierra en 1948 y que continúan expulsando de la tierra desde entonces, son subhumanos”. (Roger Waters, músico de rock/activista antisionista, 2013 [7])

“¿Cómo puedes… apoyar a un estado como Israel, que se funda en la supremacía, que está construido sobre la idea de que los judíos son superiores a todos los demás?” (Linda Sarsour, activista estadounidense del BDS, 2018 [8])

“La supremacía judía es una característica del estado judío sionista de Israel… Los líderes israelíes son supremacistas judíos – es decir, se identifican como judíos y justifican su pasado y su presente de rapiña en Palestina como un derecho judío supremacista…”. (Rima Najjar, autor/líder del BDS, 2020 [9])

Otros temas utilizados por el régimen nazi para demonizar a los judíos han sido similarmente incorporados de la retórica antisionista.

2) Racismo

ALEMANIA NAZI

Mientras que el racismo - la noción de la superioridad racial y de la pureza de los arios - era fundamental para la ideología nazi y se aclamada como su objetivo aspiracional, Hitler y sus propagandistas nazis proyectaban la maldad y la inmoralidad de su ideología sobre los judíos, a quienes acusaban falsamente de albergar los mismos objetivos. Por ejemplo:

“Por todos los medios [el judío] intenta destruir los cimientos raciales del pueblo al que se propuesto subyugar”. (Adolf Hitler, Mein Kampf)

“La judería es una fanática partidaria de la teoría racial…”. (Boletín mensual de la Reichspropagandaleitung para oradores, 1935 [10])

“Los judíos son uno de los pueblos con mayor conciencia racial... Los líderes judíos siempre han subrayado la importancia de la raza y la pureza racial... Su naturaleza parasitaria llevó al judío a mantener su propia raza pura, y a golpear a otras razas en el núcleo de su ser, de su naturaleza racial...”. (Manual de la SS sobre política racial, 1943 [11])

ANTISIONISTAS MODERNOS

Actualmente, la ideología racista nazi es reconocida universalmente como malvada e inmoral; pero los antisionistas modernos continúan el patrón de proyección nazi de la inmoralidad del racismo a Israel y el sionismo.

“[El sionismo] es una ideología que tiene sus raíces en el racismo, el colonialismo y el nacionalismo étnico del siglo diecinueve en el que nació, y cuya aplicación práctica (es decir, la creación de Israel) ha demostrado su influencia perniciosa en cada etapa…”. (Ian Wellens, mienbro del Partido Laborista inglés, 2020 [12])

“Creo que es realmente importante entender que Israel es un estado racista…”. (Rashida Tlaib, Representante del Congreso de Estados Unidos, 2021 [13])

“El sionismo es racista e Israel es un régimen de apartheid criminal de guerra, una empresa inherentemente racista fundado en la limpieza étnica y las mentiras…”. (Ali Abunimah, periodista/fundador de Electronic Intifada, tuit, 2021)

3) Criminales y asesinos

ALEMANIA NAZI

El tema de la criminalidad judía y el asesinato perpetrado por estos se utilizó en la Alemania nazi para atemorizar a la población no judía y justificar el genocidio de los judíos.

El progandista nazi Johann von Leers se dedicó al tema de la “criminalidad judía”. Su libro Die Verbrechernatur der Juden (“La naturaleza criminal de los judíos”), de 1944, que declaraba al “judaísmo” una “criminalidad hereditaria”, fue la culminación de su repetido uso del tema.

“Der Jude Kriminell” (“El judío criminal”) fue un artículo del SS-Gruppenführer Kurt Daluege en un número de 1935 de Neues Volk, una publicación editada por la Oficina de Política Racial Nazi.

Era un tema que se repetía frecuentemente en artículos y discursos de los propagandistas nazis.

“[Los judíos son] un pueblo de criminales y asesinos”. (Artículo principal en Der Stürmer, 1933 [14])

“Una raza de criminales mundiales”; así es como Julius Streicher, fundador y editor de Der Stürmer - un órgano central de propaganda nazi ­-, describió a los judíos. [15]

El oficial nazi Robert Ley habló de las “doctrinas diabólicas, negadoras de la vida y destructivas”. [16]

ANTISIONISTAS MODERNOS

Una calumnia similar, que remplaza el término “judíos” por “Israel” o “sionistas”, es repetida por los antisionistas modernos.

“Israel es un estado criminal y merece ser condenado”. (Mahathir Mahamad, Primer Ministro malayo, 2019 [17])

“Genocidio es la palabra que mejor capta las dinámicas de la política sionista e israelí cuando se las considera en una perspectiva histórica”. (Mohammed Abed, profesor en la Universidad Estatal de California y líder del BDS, 2015 [18])

“Israel es un ‘estado' genocida que practica un holocausto contra el pueblo palestino”. (Sayid Tenório, director regional de CEBRAZ – Centro Brasileño para la Solidaridad con los Pueblos y la Lucha por la Paz – en un tuit, 6 de abril, 2018)

“Los acusados hoy… son el estado criminal de Israel y sus cómplices que serán nombrados en esta sala de audiencia por brindar ayuda en o incitar a crímenes israelíes contra la humanidad”. (Ronnie Barkan, activista del BDS, hablando en su propia defensa en una corte de Berlín donde estaba siendo juzgado por invasión criminal durante una presentación en la Universidad Humboldt por parte de un sobreviviente del Holocausto y de un político israelí el 4 de marzo de 2019)

4) Conspiradores, mentirosos y calumniadores

ALEMANIA NAZI

Los judíos eran retratados como intrigantes que adormecían a sus desprevenidas víctimas con una falsa sensación de seguridad, mentían sobre sus acciones y calumniaban a sus oponentes.

“De cara al exterior, el judío trabaja afanosamente para ocultar las diferencias que existen entre él y su pueblo anfitrión, para adormecerlo y poder continuar sus actividades destructivas sin ser molestado...”. (Boletín mensual de la Reichspropagandaleitung para oradores, 1935 [19])

“Uno de los más grandes pensadores que ha producido la humanidad ha señalado para siempre a los judíos con una afirmación que es profunda y exactamente cierta... ‘El gran maestro de la mentira'”. (Adolf Hitler, Mein Kampf)

“No se detendrán ante nada. Mentirán y calumniarán, y continuamente intentarán incitar al mundo entero contra Alemania. Utilizarán todos los medios que se le ocurran a un cerebro judío”. (Artículo principal in Der Stürmer, 1933 [20])

ANTISIONISTAS MODERNOS

Estos mismos temas impregnan la retórica antisionista.

“Israel ha hipnotizado al mundo; que Alá despierte a la gente y les ayude a ver las malas acciones de Israel”. (Ilhan Omar, miembro del Congreso de Estados Unidos, tuit, 16 de noviembre de 2012)

“Todos los gobiernos mienten… Pero Israel incurre en el tipo de mentiras asombrosas que caracterizan a los regímenes despóticos y totalitarios... No deforma la verdad; la invierte”. (Chris Hedges, ex-corresponsal del New York Times [21])

“Los grupos sionistas… utilizan las leyes de los derechos civiles para… calumniar a quienes se atreven a enseñar o a realizar actividades sobre los derechos palestinos como ‘antisemitas'”. (Ali Abunimah [22])

5) Tumores y parásitos

ALEMANIA NAZI

Los judíos eran retratados como Untermenschen (infrahumanos), como roedores, alimañas y particularmente como parásitos que se apoderan del cuerpo y las vidas de los no judíos y las envenenan. Tales caracterizaciones eran tanto visuales – en caricaturas y portadas de publicaciones – como descriptivas (en la retórica nazi).

“[El judío fue] siempre y sólo un parásito en el cuerpo de otros pueblos… Es y continúa siendo el típico parásito, una esponja que, como un bacilo nocivo, sigue extendiéndose en cuanto un medio favorable lo invita”. (Adolf Hitler, Mein Kampf)

“La judería socava a todos los pueblos y a todos los Estados en los que se infiltra. Se alimenta como un parásito y un gusano asesino de la cultura en el pueblo anfitrión... esa es la naturaleza pestilente de la judería, contra la que cada pueblo, cada estado, cada nación debe, debería y desea defenderse si no quiere ser víctima de esta sangrienta plaga”. (Herman Esser, l político y periodista nazi, 1939 [23])

“El judío es el parásito de la humanidad. Puede ser un parásito para un individuo, o un parásito social para pueblos enteros, y el parásito mundial para la humanidad”. (Panfleto educativo del Partido Nazi, 1943 [24])

ANTISIONISTAS MODERNOS

Entre los antisionistas modernos, el parásito es traducido como un tumor o un cáncer que invade y destruye a su anfitrión.

“El régimen sionista es un crecimiento mortal y canceroso y un prejuicio para esta región. Sin duda será desarraigado y destruido”. (Ayatolá Ali Khamenei, discurso en la televisión estatal iraní, 22 de mayo de 2020)

“Israel es un cáncer y será extirpado de las tierras palestinas”. (Sayid Tenório en un tuit, 6 de abril de 2018)

“[El estado de Israel es] ‘un gigantesco tumor maligno que apareció en Medio Oriente'”. (Asociación de Estudiantes Musulmanes, 1990 [25])

6) Dinero e influencia

ALEMANIA NAZI

El amor de los judíos por el dinero y su codicia era un tema importante de la propaganda nazi, representado en caricaturas, libros y descrito en artículos y discursos. Se acusaba a la judería internacional de utilizar el dinero como influencia corruptora para obtener poder y control sobre los no judíos.

“El culto a Mammón y el pensamiento materialista [está] encarnado en la judería internacional, esparcida por todos los países del mundo...”. (Josef Goebbels, Ministro de Propaganda nazi, 1935 [26])

“Incluso reyes y emperadores son víctimas del arma del dinero judío…”. (Libro de texto escolar nazi, 1937 [27])

“¿Cómo ha subyugado el judío a los pueblos? Con dinero...”. (Boletín mensual de la Reichspropagandaleitung para oradores, 1935 [28])

ANTISIONISTAS MODERNOS

Los antisionistas han tomado prestado este tema para tildar las contribuciones políticas de filántropos judíos y los partidarios de Israel de influencia corruptora.

“El poderoso lobby sionista proisraelí en Gran Bretaña… esgrime dinero y ejerce influencia en el parlamento…”. (Yvonne Ridley, periodista y activista británica, 2017 [29])

“Todo es cuestión de los Benjamines, baby”. ” (Ilhan Omar, miembro del Congreso de Estados Unidos, refiriéndose al dinero judío que compra influencia en un tuit del 10 de febrero de 2019)

“Obviamente no vamos a conseguir una investigación adecuada de esto por parte del camarada Starmer o de Lisa Nandy - que han recibido dinero del movimiento sionista, de Trevor Chinn”. (David Miller, ex miembro del Partido Laborista del Reino Unido/profesor de la Universidad de Bristol, alegando que una donación de un filántropo judío al líder del Partido Laborista, Keir Starmer, lo corrompió e impidió una investigación honesta sobre un informe filtrado sobre antisemitismo en abril de 2020. Miller proclamó más tarde que el objetivo es ‘acabar con el sionismo como ideología que funciona en el mundo')

7) Sionismo

ALEMANIA NAZI

Una calumnia popular entre los antisionistas es que Hitler apoyó al sionismo. Fundan esto en el hecho de que el régimen nazi permitió, en la década de 1930, que judíos alemanes emigraran - algunos a Palestina -, viendo en ello la oportunidad de librar al país de los despreciables judíos, al tiempo que tomaban el dinero y se apropiaban de los bienes de los emigrados. De hecho, Hitler y sus nazis detestaban al sionismo, ya que lo consideraban un artero plan de la judería mundial para crear una sede internacional para los nefastos proyectos y designios de los judíos. Como Hitler escribió en su manifiesto:

“Mientras los sionistas tratan de hacer creer al resto del mundo que la conciencia nacional del judío encuentra su satisfacción en la creación de un estado palestino, los judíos vuelven a engañar astutamente a los tontos goyim [no judíos]. Ni siquiera se les pasa por la cabeza construir un estado judío en Palestina para vivir allí; todo lo que quieren es una organización central para su estafa mundial, dotada de sus propios derechos soberanos y alejada de la intervención de otros estados: un refugio para sinvergüenzas y una universidad para ladrones en ciernes”. (Adolf Hitler, Mein Kampf)

Los nazis consideraron que el sionismo era ilegítimo, un subterfugio, y que los árabes eran los legítimos dueños de la tierra.

“El sionismo desarrolló la absurda noción de una ‘reivindicación histórica' de la ‘tierra prometida', a la que los judíos ‘sin ninguna presión exterior' emigrarían gradualmente ... El sionismo político nunca pretendió que Palestina fuera el destino de todos los judíos, sino que simplemente quiere hacer de Palestina el centro de la política mundial judía ... Los árabes son, después de todo, los dueños indiscutibles de la tierra”. (Arno Schickedanz, miembro del partido nazi, artículo de 1936 sobre el sionismo [30])

De hecho, no fue a los sionistas a quienes apoyó Hitler, sino al Gran Muftí de Jerusalén, Haj Amin Al Husseini, con quien colaboró para erradicar a los judíos. En 1941, los nazis ya no permitían que los judíos emigraran, optando por el exterminio y la incineración en lugar de la migración para lograr lo que los nazis denominaron la “Solución Final” de la cuestión judía. Además, Hitler llegó a un acuerdo con el Gran Muftí para librar a Oriente Medio de los judíos. Como explicó el profesor Jeffrey Herf, historiador de la Universidad de Maryland:

En noviembre de 1941, Hitler le prometió al Muftí, entonces en Berlín, que, si los ejércitos alemanes tenían éxito en el Cáucaso, se dirigirían al sur para destruir a la población judía que entonces vivía en zonas controladas por Gran Bretaña en el norte de África y en Medio Oriente. En el verano y otoño de 1942, el Africakorps del general alemán Erwin Rommel se dirigió hacia el este desde Túnez para enfrentarse con fuerzas de Australia, Nueva Zelanda y Gran Bretaña en la batalla de El Alamein, en Egipto. Durante esas semanas y meses, la propaganda nazi instó a los oyentes árabes a “matar a los judíos”, prescindiendo de cualquier distinción entre sionistas y judíos.

ANTISIONISTAS MODERNOS

Por definición, los antisionistas procuran deslegitimar al sionismo como lo hicieron los nazis, y por tanto lo retratan como arraigado en la mentira.

“El sionismo se funda en la creación de una narrativa alternativa; en parte relacionada con la narrativa bíblica y en parte sencillamente fabricada…”. (Rashid Khalidai, asesor palestino y editor del Journal of Palestine Studies, 2020 [31])

“[E]l estado judío de Israel, la progenie bastarda de la violación de Palestina sigue ‘prosperando' entre nosotros como la ficticia ‘patria ancestral' de los judíos”. (Rima Najjar, 2019 [32])

Conclusión

De esta manera, parece que mucha de la retórica antisionista se hace eco del tipo de propaganda antisemita formulada por los nazis.

Que algunos judíos se involucren actualmente en la misma – a menudo ofrecidos como prueba de que el antisionismo no es antisemitismo – también encuentra un precedente bajo el régimen nazi. En la Alemania de preguerra también había judíos marginales (por ejemplo, el Verband nationaldeutscher Juden – Liga de los judíos nacionales alemanes -, encabezada por Max Naumann) que también ayudaban a agitar contra los judíos.

Más, con el nazismo ampliamente reconocido como la encarnación del mal, los antisionistas intentan vincular el sionismo con el nazismo. Ken Livingstone, ex alcalde de Londres y declarado antisionista, fue suspendido por el Partido Laborista del Reino Unido en 2016, y renunció al partido en 2018, debido a sus repetidas acusaciones falsas de una colaboración sionista-nazi, tergiversando la emigración de judíos de Alemania a Palestina en la década de 1930 para convertirla en un “apoyo” nazi al sionismo. Un ejemplo de los antisionistas modernos que se defienden arremetiendo contra sus críticos y proyectando la inmoralidad y la vileza de su propia retórica en aquellos que son sus víctimas, Livingstone afirma que las críticas a esta y otra manifestaciones antisemitas expresadas por él mismo y por otros miembros del Partido Laborista del Reino Unido, son solo “mentiras y calumnias”, insistiendo en que “no es antisemita odiar a los judíos de Israel”.

Livingstone cuenta con el apoyo de Asa Winstanley, director asociado de Electronic Intifada que promueve la misma calumnia de que los nazis apoyaron y fomentaron el sionismo.

“… tanto los nazis como los sionistas estaban de acuerdo en la misma idea antisemita: ‘los judíos en Alemania” no eran realmente alemanes y debían abandonar el país, preferentemente hacia Palestina… Es un hecho histórico que existió apoyo material de Hitler y los nazis para el movimiento sionista alemán. Ken [Livingstone] no debería haber sido suspendido en primer lugar”. (Asa Winstanley en una serie de tuits)

Al mismo tiempo, los antisemitas equiparan directamente al estado judío con el régimen nazi.

“Más de 80 años después de que la Alemania nazi promulgara lo que se conoció como las Leyes Raciales de Nuremberg, los legisladores israelíes ...codificaron esencialmente la ‘supremacía judía' en la ley, lo que refleja efectivamente la legislación de la era nazi de estratificación étnica y religiosa de la ciudadanía alemana”. (Susan Abulhawa, escritora y activista, 2018 [33])

“No hace falta un museo del holocausto, viendo que Israel se ha encargado de recrearlo. #Israel #Nazis” (Zahra Billoo, directora ejecutiva de CAIR en la zona de la bahía de San Francisco, tuit del 24 de julio, 2010)

“Israel ‘defendiéndose' de los palestinos es análogo a que la Alemania nazi se defienda del levantamiento judío”. (Zahra Billoo, tuit, 13 de mayo de 2014)

Se han realizado comparaciones similares entre sionistas y nazis utilizando el término “sionazis”, que es muy popular entre los antisionistas en las redes sociales, como este sarcástico tuit:

“De hecho, los sionazis son un grupo de gente agradable; ¡igual que sus hermanos nazis! ¡Sólo que el mundo sigue inventando mentiras sobre ellos! Es tan injusto”. (Hussam Ayloush, director para el sur de California del CAIR, 2002 [34])

Irónicamente, los nazis proyectaron sus propios pecados en los judíos: aspiraban a la pureza racial aria mientras acusaban a los judíos de ser racistas. Eran culpables de genocidio y de crímenes atroces contra la humanidad mientras acusaban a los judíos de ser criminales y asesinos. Mintieron, calumniaron, incitaron y atraparon taimadamente a los judíos mientras acusaban a éstos de esos mismos comportamientos. Actuaron como una malignidad que se apoderó y extinguió la vida judía mientras acusaban a los judíos de infiltrarse en el cuerpo como parásitos.

En resumen, proyectaron la marca de su propia maldad nazi sobre los judíos para demonizarlos. Al vilipendiar a los sionistas y al Estado judío utilizando la misma etiqueta de maldad, los antisionistas de hoy en día están haciendo lo mismo.

Artículo original en inglés, en CAMERA: The Anti-Semitic Rhetoric of Anti-Zionists

Traducción: Grupo ReVista

[1] “Die Geheimpläne gegen Deutschland enthüllt” [Se revelan los planes secretos contra Alemania”], Der Stürmer27 (July 1933): Archivo de Propaganda Alemana de la Universidad de Calvin, recopilado y traducido por el profesor emérito Randall Bytwerk

[2] Werner May, Deutscher National-Katechismus [“El catecismo nacional alemán”], 2nd edition, Breslau (1934): Verlag von Heinrich Handel: Archivo de Propaganda Alemana de la Universidad de Calvin, recopilado y traducido por el profesor emérito Randall Bytwerk

[3] E. H. Schulz and R. Frercks, “Warum Arierparagraph? Ein Beitrag zur Judenfrage” [“¿Por qué la ley aria? Una contribución a la cuestión judía”] Berlín: Verlag Neues Volk (1934): Archivo de Propaganda Alemana de la Universidad de Calvin, recopilado y traducido por el profesor emérito Randall Bytwerk

[4] Aufklärungs- und Redner-Informationsmaterial der Reichspropagandaleitung der NSDAP [“Our Battle Against Judah,” Material educativo y de información para oradores de la Reich Propagandaleitung del NSDAP], Lieferung (August 1935): Archivo de Propaganda Alemana de la Universidad de Calvin, recopilado y traducido por el profesor emérito Randall Bytwerk

[5] Fotografía 93597, archivos del Museo del Memorial del Holocausto de Estados Unidos

[6] B'tselem, ‘This is Apartheid‘ [“Esto es apartheid] (12 de enero, 2021)

[7] Barat, Frank, ‘An Interview with Roger Waters' [“Una entrevista con Roger Waters”], en Counterpunch.org, (6 de dicimbre, 2013)

[8] Discurso ante la 12º Conferencia Anual por Palestina en Estados Unidos (29 de noviembre de 2019)

[9] Najjar, Rima ‘Why Jewish Supremacy In Palestine Must Be Called Out' [“Por qué hay que denunciar la supremacía judía en Palestina”], Countercurrents.org (June 30, 2020)

[10] Aufklärungs- und Redner-Informationsmaterial der Reichspropagandaleitung der NSDAP [“Nuestra batalla contra Judá”, Material educativo y de información para oradores de la Reich Propagandaleitung del NSDAP], Lieferung (August 1935): Archivo de Propaganda Alemana de la Universidad de Calvin, recopilado y traducido por el profesor emérito Randall Bytwerk

[11] Der Reichsführer SS/SS-Hauptamt [Manual de la oficina principal de la SS], “Rassenpolitik,” [“RPolítica racial”] (1943): Archivo de Propaganda Alemana de la Universidad de Calvin, recopilado y traducido por el profesor emérito Randall Bytwerk

[12] “An open letter to UK Labour leader Keir Starmer” [“Una carta abierta al líder del Partido Laborista inglés Keir Starmer”],Mondoweiss.net (10 de abril, 2020)

[13] Democracy Now entrevista radial con Rashida Tlaib (19 de enero de 2021)

[14] “Die Geheimpläne gegen Deutschland enthüllt” [“Se revelan los planes secretos contra Alemania”], Der Stürmer 27 (July 1933): Archivo de Propaganda Alemana de la Universidad de Calvin, recopilado y traducido por el profesor emérito Randall Bytwerk

[15] Citado en “Julius Streicher Opens Anti-Semitic Fair“ [“Julius Streicher inaugura una feria antisemita”], New York Times (9 de noviembre de 1937)

[16] Robert Ley en un discurso para los líderes del Partido Nazi titulado ‘Wir oder die Juden' [“Nosotros o los judíos”] (31 de marzo de 1939)

[17] Mahathir Mohamad, “A genocidal state“ [“Un estado genocida”], malaysiakini.com (28 de enero de 2019)

[18] Abed en un panel de discussión en una conferencia antisionista titulada “Palestine, Israel and the Assault on Academic Freedom” [“Palestina, Israel y el asalto a la libertad académica”] ” llevada a cambio en la University of California entre el 22 y 23 de octubre de 2015

[19] Aufklärungs- und Redner-Informationsmaterial der Reichspropagandaleitung der NSDAP [“Nuestra batalla contra Judá”, Material educativo y de información para oradores de la Reich Propagandaleitung del NSDAP], Lieferung (August 1935): Archivo de Propaganda Alemana de la Universidad de Calvin, recopilado y traducido por el profesor emérito Randall Bytwerk

[20] “Die Geheimpläne gegen Deutschland enthüllt” [“Se revelan los planes secretos contra Alemania”], Der Stürmer 27 (Julio de 1933: Archivo de Propaganda Alemana de la Universidad de Calvin, recopilado y traducido por el profesor emérito Randall Bytwerk

[21] Chris Hedges,“How Israel's lies are used to justify mass slaughter of civilians in Gaza” [“Cómo son utilizadas las mentiras de Israel para justificar el asesinato en masa de civiles en Gaza”] Campaña contra las sanciones y la intervención militar en Irán (7 de agosto de 2014)

[22] Ali Abunimah, “US launches “civil rights” probe at Columbia University as Zionist censorship, smears intensify“ [“EE.UU. inicia una investigación sobre ‘derechos civiles' en la Universidad de Columbia mientras se intensifican la censura y las difamaciones sionistas”], Electronic Intifada (5 de octubre de 2011)

[23] Herman Esser,Die jüdische Weltpest [“La plaga judía mundia”], Munich: Zentralverlag der NSDAP (1939): Archivo de Propaganda Alemana de la Universidad de Calvin, recopilado y traducido por el profesor emérito Randall Bytwerk

[24] Otto, G.G. Der Jude als Weltparasit [“El judío como parásito mundial”], Múnich (1943): Archivo de Propaganda Alemana de la Universidad de Calvin, recopilado y traducido por el profesor emérito Randall Bytwerk

[25] Citado por Kenneth Stern en Anti-Zionism: The Sophisticated Anti-Semitism[“Antisionismo: El antisemitismo sofisticado”],publicación del Comité Judío Americano (septiembre de 1990)

[26] Goebbels en un discurso, en el congreso anual del Partido Nazi, titulado “Comunismo sin máscara” (12 de septiembre de): Archivo de Propaganda Alemana de la Universidad de Calvin, recopilado y traducido por el profesor emérito Randall Bytwerk

[27] Karl Bareth y Alfred Vogel, Erblehre und Rassenkunde für die Grund- und Hauptschule [“Herencia y ciencia racial para escuelas primarias y secundarias”] 2da edición, Bühl-Baden: Verlag Konkordia (1937): Archivo de Propaganda Alemana de la Universidad de Calvin, recopilado y traducido por el profesor emérito Randall Bytwerk

[28] Aufklärungs- und Redner-Informationsmaterial der Reichspropagandaleitung der NSDAP [“Nuestra batalla contra Judá,” Material educativo y de información para oradores de la Reich Propagandaleitung del NSDAP], Lieferung (agosto de 1935): Archivo de Propaganda Alemana de la Universidad de Calvin, recopilado y traducido por el profesor emérito Randall Bytwerk

[29] Yvonne Ridley, “Zionists threaten British government over illegal settlement vote at the UN“ [“Los sionistas amenazan al gobierno británico por el voto sobre los asentamientos ilegales en la ONU”], Middle East Monitor (12 de enero de 2017)

[30] Arno Schickedanz, 'Der Zionismus' [“El sionismo”], Der Schulungsbrief 3 de abril (1936): Archivo de Propaganda Alemana de la Universidad de Calvin, recopilado y traducido por el profesor emérito Randall Bytwerk.

[31] Russia Today, “On Contact with Chris Hedges”, entrevistacon Rashid Khalidi (3 de mayo de 2020)

[32] Rima Najjar, “Israel was Forced on Palestinians — as in Rape” [“Israel fue impuesto a los palestinos – como una violación”] Countercurrents.org (15 de mayo de 2019)

[33] Susan Abulhawa, “Israel's ‘nation-state law' parallels the Nazi Nuremberg Laws” [“La ley de estado-nación de Israel es análoga a las leyes nazis de Nüremberg] Al Jazeera (26 de julio de 2018)

[34] Informado por el Investigative Project on Terrorism, ‘CAIR's Extremism and Anti-Semitism‘[Extremismo y antisemitismo de CAIR] (18 de mayo de 2002)