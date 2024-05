La Shoá: “Un acontecimiento de magnitud abrumadora”

“Hay acontecimientos de tal magnitud que no hay que recordarlos todo el tiempo, pero tampoco hay que olvidarlos. Un evento así es el Holocausto”, declaró el rabino Israel Spira, el Rebe de Bluzhover.

Aunque el Rebe sobrevivió a la Shoá, su esposa e hijos no fueron tan afortunados: todos fueron asesinados por los nazis.

Recordar es una parte fundamental de lo que significa ser judío, nos recuerda el rabino Yitz Greenberg. Como recordamos que una vez fuimos esclavos en la tierra de Egipto, vemos a quienes viven en circunstancias desesperadas de manera diferente a las personas que nunca sufrieron. Nuestra memoria y experiencia del Éxodo nos ordena tratar a las personas con amor y compasión.

La memoria guía nuestra respuesta, señala el rabino. Cuando los recuerdos se desvanecen, se crea el clima para los negadores del Holocausto. La negación del Holocausto no es una cuestión exclusivamente judía. Es un intento de distorsionar la forma en que transmitimos el pasado al futuro. Si nos preocupa la forma en que se comunica la historia, debemos estar atentos a la transmisión de hechos sin permitir que quienes tienen sus propios objetivos oscurezcan o falsifiquen nuestra comprensión del pasado.

Preservar la memoria del Holocausto nos permite comprender cómo los alemanes utilizaron la última tecnología en su intento de destruir a los judíos de Europa.

La fragilidad de la civilización

Estudiar el Holocausto es esencial para comprender el papel y las responsabilidades de los individuos, las organizaciones y las naciones cuando se enfrentan a las políticas de aniquilación. El periodista alemán Heinz Hoöhne describió la necesidad de reconocer esta obligación cuando declaró: “El hecho sensacional, el rasgo realmente horroroso de la aniquilación de los judíos, fue que miles de padres de familia respetables hicieron del asesinato su asunto oficial y, sin embargo, cuando estaban fuera deber, todavía se consideraban ciudadanos comunes y respetuosos de la ley, incapaces incluso de pensar en desviarse del estricto camino de la virtud”.

Henrich Himmler, Reichsföhrer SS, esperaba que las masacres masivas tuvieran que llevarse a cabo “con frialdad y limpieza”, dijo Hoöhne. “Aun cuando obedezca la orden oficial de cometer un asesinato, el hombre de las SS debe seguir siendo ‘decente'”.

En su ahora famoso discurso ante los oficiales de las SS en Posen el 4 de octubre de 1943, Himmler aseguró a los implicados en la aniquilación del pueblo judío que habían permanecido decentes. “La mayoría de ustedes saben lo que significa ver cien cadáveres amontonados, quinientos o mil”, dijo. “Haber pasado por esto y, excepto en casos de debilidad humana, habernos mantenido decentes, eso nos ha hecho fuertes. Esta es una gloriosa página no escrita, que nunca se escribirá, de nuestra historia”.

Medios de comunicación social

La urgencia de enseñar la Shoá se vuelve más clara a medida que las redes sociales han tenido un efecto significativo en el pensamiento, las creencias y las opiniones de las personas. Éstos son sólo dos ejemplos. La “Carta a América” de Osama bin Laden de 2002, en la que justifica el asesinato de 2.977 personas el 11 de septiembre de 2001, se volvió viral en TikTok. Los videoclips modificados por IA del discurso de Adolf Hitler en el Reichstag en 1939 también se han vuelto virales. En el discurso, Hitler declaró que la guerra inminente resultaría en la “aniquilación de la raza judía en Europa”. La cantidad de respuestas positivas a estos dos clips demuestra la naturaleza de los problemas que enfrentamos.

Gordon G. Chang, periodista y analista político, ha expuesto el uso de su algoritmo por parte del régimen chino para difundir desinformación pro-Hamás, relatos rusos sobre la guerra de Ucrania y otra propaganda pro-Partido Comunista Chino. El Partido también explota la aplicación para intentar destruir a la juventud de Estados Unidos inundándola con mensajes que alientan el uso de drogas ilegales y otros comportamientos autodestructivos, incluso el suicidio.

Abordar la Shoá como patólogos sociales

Franklin Littel, un teólogo protestante, ha sugerido que abordemos el estudio del Holocausto como patólogos sociales que estudian una sociedad enferma para descubrir cómo personas de prácticamente todos los segmentos de la sociedad alemana participaron en el proceso de destrucción.

De hecho, lo alarmante del Holocausto es la participación de personas comunes y corrientes, muchas de las cuales participaron no tanto por odio a los judíos sino porque era parte de su trabajo. El historiador Christopher R. Browning señala que los “expertos judíos” del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, por ejemplo, no se vieron obligados por “ninguna amenaza física externa” a llevar a cabo políticas contra los judíos, y que el antisemitismo fue sólo “un factor contribuyente, pero no el decisivo” en la determinación de sus acciones.

La razón principal por la que cumplieron fue porque “estaban dominados por la compulsión de mantener sus registros sin mancha. Esta compulsión era tan fuerte que borraba cualquier sentido de responsabilidad individual. Veían su actividad… únicamente desde el punto de vista de cómo les afectaba a ellos mismos, no de lo que le estaban haciendo a los demás. “En resumen”, concluye Browning, “se deshumanizaron”.

En todos los estados burocráticos modernos existen arribistas ambiciosos, añade Browning, que están más que deseosos de ayudar “al liderazgo del momento como el modo más obvio de avance personal. Pero los arribistas, con su excesiva disposición a dejarse utilizar, se vuelven peligrosos o criminales sólo cuando son utilizados por políticos de mayor ambición y menos escrúpulos morales que ellos”.

Una nota final y una advertencia: “Una vez que tengas a los intelectuales de tu lado”

El historiador Yehuda Bauer postula que lo ocurrido en Alemania puede describirse como un modelo sociológico. “Una pequeña élite pseudointelectual (y no hay duda de que los nazis eran intelectuales, o tal vez pseudointelectuales) ganó poder en una gran sociedad moderna, no debido a sus ideas potencialmente genocidas, sino debido a factores económicos, sociales y políticos. crisis. Además de hacer promesas, ellos [los nazis] ganaron poder con la ayuda de esta élite, que se sentía atraída por estas utopías. El órgano de gobierno pseudointelectual puso en práctica planes genocidas, no porque originalmente se identificara con esos planes, sino más bien con las ideas generales de la sociedad nazi. Una vez que tienes a los intelectuales de tu lado (o a la gran mayoría de ellos), puedes hacer lo que quieras, incluido el asesinato en masa, el genocidio, la aniquilación total de seres humanos, la humillación, etc. Los estratos más bajos de la sociedad seguirán a la intelectualidad”.