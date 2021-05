Los judíos durante el Holocausto fueron rechazados por muchos países. Los enviaron directamente de regreso a la muerte pero no Filipinas.

Judíos durante el Holocausto

Cuando los judíos durante el Holocausto intentaron escapar y entrar en países de todo el mundo, muchos los rechazaron. Es una verdad tan desgarradora que el pueblo judío necesitaba refugio y nación tras nación envió hombres, mujeres y niños de regreso a los nazis para que los mataran. Estamos hablando de personas inocentes que fueron masacradas a sangre fría. ¿Por qué el mundo no ayudó? ¿Por qué tantos hicieron la vista gorda ante las atrocidades que estaban ocurriendo? Aunque es tan insoportable pensar en eso, no podemos olvidarnos del único país que abrió sus puertas y salvó a muchos judíos.

Las Filipinas

Una nación especial en todo el mundo desde Alemania aceptó al pueblo judío y le dio protección. Filipinas, bajo el liderazgo del presidente Manuel L. Quezon, no podía quedarse al margen y ver cómo se destruía una nación inocente. Quería ayudar. Sintió que era "lo correcto". Quezon se preguntó por qué otros países no ayudaron. Más de 1300 judíos se salvaron gracias al coraje y la valentía de Quezón para hacer lo correcto cuando todos los demás no lo harían.

Salvando un mundo entero

En el Talmud dice que quien salva una vida, es como si hubiera salvado un mundo entero. Tiene mucho sentido. Imagínese cuántos judíos viven hoy porque un hombre salvó a 1300 judíos durante el Holocausto. Hijos, nietos, bisnietos. Salvar a una persona significa salvar también a su futura descendencia.

La nación judía está eternamente agradecida a personas como el presidente Quezón, que hicieron todo lo que estuvo en su poder para ayudar durante el Holocausto.