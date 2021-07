En la lucha entre Israel y Hamas, cohetes y bombas pueden haber parado, por ahora, pero lo que no se ha detenido son los esfuerzos de las organizaciones de derechos humanos y ciertos expertos y políticos para condenar a Israel por utilizar supuesta "fuerza desproporcionada", y por perpetrar una limpieza étnica contra los palestinos, así como por ser un supuesto Estado de apartheid.

Los cargos provienen de múltiples direcciones: políticos como la congresista Rashida Tlaib y sus colegas, columnistas como Nicholas Kristof y comediantes como John Oliver y Trevor Noah, cuyas propuestas son todas falsas. Pero como dijo Jonathan Swift, "la falsedad vuela, y la verdad viene cojeando tras ella", y estas falacias voladoras han alimentado el creciente antisemitismo y han desencadenado la repentina explosión de ataques violentos y antijudíos en las calles de las principales ciudades estadounidenses, incluidas Nueva York y Los Ángeles.

Quizás la acusación más incendiaria es que Israel es un Estado de apartheid, porque el único remedio para el apartheid es la disolución del estado infractor. El cargo a menudo se ve reforzado por una lista de leyes supuestamente discriminatorias aprobadas por Israel, pero la lista en sí es ridícula; incluso afirma que la ley que establece la existencia de la bandera de Israel es discriminatoria.

Hay una forma más amplia de ver la acusación del apartheid. Considere, por ejemplo, que en el supuesto Estado de apartheid en Israel, cuando el presidente Moshe Katsav fue acusado de delitos graves de acoso contra sus asistentes mujeres, fue condenado por un panel de tres jueces, encabezado por un juez árabe israelí (Israel no tiene juicios con jurado ). Cuando apeló a la Corte Suprema, los cargos fueron confirmados por un panel de tres jueces que incluía a otro juez árabe israelí, en el segundo caso el juez de la Corte Suprema Salim Joubran.

De modo que el Estado judío practica una forma de apartheid única y previamente desconocida, en la que el presidente judío israelí puede ser encarcelado por jueces árabes israelíes. Y Katsav no recibió una palmada en la muñeca, estuvo en la cárcel durante cinco años.

En cuanto a la limpieza étnica en Jerusalén, cuando la ciudad fue unificada por Israel en 1967 después de la Guerra de los Seis Días, era un 26% árabe. Ahora, después de 54 años de "limpieza étnica", Jerusalén es más del 38% árabe. Por lo general, con la limpieza étnica la población de las supuestas víctimas disminuye, pero aparentemente no en Israel, que es una vez más una tierra de milagros.

La congresista estadounidense Tlaib y sus colegas podrían decir, ¿qué pasa con Sheikh Jarrah (un barrio de Jerusalén), donde algunos palestinos enfrentan el desalojo de sus hogares, supuestamente para dar paso a los colonos judíos?

En realidad, los palestinos son arrendatarios de tierras que incluso Jordania estuvo de acuerdo en que eran de propiedad judía. En 1982, las familias palestinas acordaron en un acuerdo negociado por un tribunal que eran inquilinos de los propietarios israelíes y debían pagar el alquiler, pero que se convertirían en "inquilinos protegidos". Desafortunadamente, pronto esos inquilinos incumplieron el trato, tal vez bajo la presión de la OLP, y se han enfrentado al desalojo por falta de pago del alquiler, y no por ninguna otra razón.

Entonces, ¿Qué pasa con la fuerza desproporcionada? ¿Es Israel culpable porque han muerto muchos más habitantes de Gaza que israelíes? No, la proporcionalidad en las leyes de la guerra no tiene nada que ver con el número relativo de bajas en los dos bandos. Después de todo, muchos más japoneses y muchos más alemanes murieron en la Segunda Guerra Mundial que estadounidenses. ¿Significa eso que el Japón imperial o la Alemania nazi estaban en lo cierto y que Estados Unidos estaba equivocado? Es de suponer que no, muchos afirmarían que no.

Las leyes de la guerra reales se refieren al valor militar de un objetivo (cuánto impacto tendría la destrucción del objetivo en el resultado de una batalla o guerra) vis a vis la amenaza para las vidas y propiedades civiles. Si el objetivo tiene un alto valor militar, entonces puede ser atacado incluso si parece que habrá algunas bajas civiles. Lo que tiene que ser "proporcional" (el término no se está utilizando en su contexto adecuado) es el valor militar del objetivo frente al riesgo para los civiles.

Entonces, si bien Israel no ha violado las leyes de la guerra, Hamás claramente lo ha hecho, al ocultar a sus lanzadores de misiles detrás de civiles y disparar esos misiles contra otros civiles, ambas cosas están prohibidas por las Convención de Ginebra. Además, cuando comenzaron los combates, al menos dos misiles palestinos cayeron en Gaza, matando a 16 civiles palestinos (según Defence for Children International-Palestine, una ONG muy crítica con Israel y el Centro de Información de Inteligencia y Terrorismo).

En total, más de 680 misiles palestinos fallaron y cayeron en Gaza, presuntamente matando a muchos civiles palestinos, de cuyas muertes se culpará a Israel.

Nadie diría que Israel, o cualquier otro país, está exento de crítica. Pero las mentiras que se dicen sobre Israel son desproporcionadas y dañinas, incluso porque alientan a los palestinos a creer que si tan sólo “resisten” el tiempo suficiente, Israel puede ser boicoteado y eliminado. Pero todo lo que ellos y quienes los apoyan están eliminando es la oportunidad de una paz justa para ambos pueblos.

Enlace al artículo original en inglés: https://www.camera.org/article/whats-disproportional-is-the-criticism-of-israel/