Crecí como la orgullosa nieta de un héroe de guerra lituano que luchó contra los comunistas. Mi abuelo, Jonas Noreika, tiene una escuela y calles con su nombre. Cuando mi madre, en su lecho de muerte en el 2000, me pidió que escribiera una historia sobre su heroico padre, acepté con entusiasmo.

Desafortunadamente, mientras profundizaba, descubrí con horror que mi abuelo también era un perpetrador del Holocausto involucrado en el asesinato de al menos 8,000 judíos. Cuando se publicó mi historia, los rusos querían usarme, los lituanos me vilipendiaron y los judíos me abrazaron.

Mi abuelo escribió una orden el 22 de agosto de 1941 para enviar a miles de judíos a un gueto en Zagere, donde fueron masacrados. La historia de mi familia ha puesto esto en primer plano, derribando la imagen de Lituania como un espectador inocente en el Holocausto.

Como resultado, la televisión, la radio, los periódicos rusos e incluso el secretario de prensa de la embajada rusa en Washington me pidieron entrevistas, prometiéndome una audiencia de millones. Dijeron que mi historia era importante porque anula la heroica historia de un partisano lituano. Tuve que decir que no. Lo último que cualquier lituano quiere escuchar es una conferencia de los rusos sobre el maltrato a personas inocentes.

Me volví tan paranoico acerca de hablar con los rusos que casi me pierdo una entrevista crucial con NBC News porque su corresponsal con sede en Lituania usaba un seudónimo que sonaba ruso. Había borrado cinco o más correos electrónicos de él por miedo. Un amigo en común intervino para asegurarme que el reportero trabajaba para NBC.

Mientras los rusos han estado clamando por mí, los lituanos me han dejado en un virtual apagón. Desean que mi historia desaparezca. La negación de Lituania de su papel en el Holocausto es tan fuerte que algunos amigos y familiares me han llamado traidor. Los lituanos están traumatizados por la etiqueta no deseada de perpetradores.

Sin embargo, los judíos me están abrazando. No pueden creer que un lituano haya admitido la verdad. Es casi inaudito que un miembro de la familia admitiera los crímenes de su abuelo.

La historia hace que Lituania quede mal, pero creo que es mejor mirar la historia a los ojos para evitar que se repitan los errores. Cuando le pone palabras a lo aparentemente inexplicable, el trauma pierde algo de su fuerza. He aprendido que las narrativas nacionales son un asunto serio. Construyen un país e infunden cohesión cultural, y no se rendirán sin protestar.

