Los hermanos Sherman (Robert y Richard) y Walt Disney

Trabajaron en las películas: Mary Poppins, El Libro de la Selva, Merlín el encantador, Winnie the Pooh, Chitty Chitty Bang Bang, The Slipper and the Rose, La película de Tigger, La bruja novata y el archifamoso tema del parque Disneyland, “It’s a Small World (after all)” “Es un Pequeño Mundo (después de todo)”.

Robert B. Sherman y su hermano menor Richard M. Sherman nacieron en la ciudad de Nueva York, eran hijos de un emigrante ruso de origen judío. En 2001, Robert, después de la muerte de su esposa, trasladó su residencia a Londres, coincidiendo con la apertura de Chitty Chitty Bang Bang en el teatro Palladium de Londres, en 2002. En 2004 Mary Poppins también abrió en Londres en el Teatro del Príncipe Eduardo. Los hermanos colaboraron en nuevos materiales para los proyectos. En 2005 y 2006, respectivamente, Chitty Chitty Bang Bang y Mary Poppins se estrenaron en Broadway (Nueva York). ​

Robert B. Sherman & Richard M. Sherman.

Foto: Howard352 -Wikipedia – Dominio Público

En 2008 los hermanos fueron homenajeados por el presidente estadounidense George W. Bush en la Casa Blanca. Recibieron el honor más alto que el gobierno estadounidense da a los artistas o mecenas de las artes: la Medalla Nacional de Honor. En 2010 los hermanos recibieron una ventana en Disneyland en Main Street.

En 2011 los hermanos Sherman fueron distinguidos con el doctorado honoris causa por la universidad: el Bard College.​ A pesar de que vivían en continentes diferentes seguían colaborando de vez en cuando en la promoción de nuevos proyectos musicales.

Premio Óscar en 1965 a la mejor banda sonora de la película Mary Poppins.