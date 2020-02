Diario Judío México - Hay algo que nos fascina de las alturas, pues desde ellas podemos tener vistas reservadas a quienes no tememos a enfrentarnos a lo desconocido. Para recorrer los casi 200 metros que separan al Club 51 de la cotidianeidad del suelo firme, nos toma unos cuantos segundos gracias a los elevadores ultra veloces de la Torre Mayor, uno de los edificio más altos de México. Pero si se quiere llegar de una manera totalmente chic, el helipuerto está disponible para el aterrizaje de los socios.

Las vistas desde sus enormes ventanales de los pisos 49, 50 y 51, generan múltiples sentimientos y también sensaciones, reservadas a sus miembros. La belleza de Chapultepec, los volcanes a la distancia, las formas del horizonte de la ciudad y los colores infinitos de la ciudad que danzan al caer la noche, son algunas de las recompensas de atreverse a llegar a lo más alto, y no sólo en lo que se refiere a las alturas, sino también en cuanto a méritos, pues para ser miembro de Club 51, la membresía es by invitation only, y todos los socios deben demostrar ser personas íntegras, y que por su esfuerzo, liderazgo y educación enriquecen la vida de la ciudad.

Club 51 ha sido, desde su apertura, el centro de negocios y networking por excelencia, y entre su oferta de actividades están eventos culturales, como exposiciones de arte, semanas gastronómicas diseñadas por renombrados chefs, eventos de lifestyle como el Luxury Sale, donde se reúnen las marcas de lujo internacionales más renombradas.

También es el lugar perfecto para hablar de negocios durante el desayuno, sin interrupciones, para invitar a comer o cenar a invitados muy especiales, y para relajarse con sus servicios de spa después de un largo día de actividades. Por su ambiente privado, elegante y sofisticado, sus salas de juntas son perfectas para cerrar tratos y darle forma a nuevas ideas, y es el lugar idóneo para que miembros de clubs internacionales se hospeden en alguna de sus suites.

Por el convenio que tiene con otros clubs igual de exclusivos, los socios pueden disfrutar de diversos beneficios. Los hoteles más lujosos en destinos maravillosos, las más exclusivas propiedades en el ambiente que se desee, vuelos privados en aviones, helicópteros o avionetas, viajes en yates, veleros, lanchas de velocidad, barcos de pesca deportiva, autos de lujo, y hasta vuelos en globo aeroestático. Cualquier sueño que se tenga, puede cumplirse gracias a la exclusiva red de conexiones y acuerdos diseñados para los socios.

El club está a la vista de todos los que alzan la vista hacia la Torre, pero sólo unos cuantos han disfrutado de su belleza. El Club 51 es un lugar para negocios de altura, para el placer en la máxima expresión y para el desfile de los más grandes talentos.

https://club51.mx