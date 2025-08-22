Manuel Levinsky y “Los Criptojudíos en Hispanoamérica” Un viaje a través del tiempo

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Manuel Levinsky fue un periodista judío mexicano que se caracterizó por ser objetivo, bien documentado, constante y detallista.

Fue demasiado modesto y “low-key” para haber brillado como debió haberlo hecho por la calidad de sus investigaciones la cual es alcanzada por muy pocos periodistas mexicanos en general y judíos en particular.

Realmente Levinsky establece el parámetro y los demás tratamos de alcanzarlo.

En este libro “Los Criptojudíos en Hispanoamérica” Levinsky nos lleva, en un español sencillo pero una investigación rigurosa a los rincones mas obscuros de las falsedades religiosas, los gobiernos rapaces y las persecuciones interminables de una Hispanoamérica nacida en la mentira, la arbitrariedad y el mal gobierno que en muchos casos, sigue con nosotros a lo largo y ancho de un continente donde los ciudadanos siguen viviendo, en buena medida, con miedo, sin un claro precepto de la autoridad del individuo y la importancia de una democracia que, es claro, no existió jamás en el continente.

De especial interés es el capitulo dedicado a el Judeo-español, el ladino y el haketia donde detalladamente se ilustra la historia y significado del judeo-español, el idioma de los sefaradís y el ‘ladino’ que no es mas que la transliteración textual, letra por letra de los libros sagrados del judaísmo al “español”

En fin, humanizando la historia, Levinsky nos guía por un mundo inesperado que debemos conocer para comprender mejor el México, la Latinoamérica de nuestros días y los obstáculos histórico-filosóficos que tendremos que superar si queremos crear sociedades democráticas donde el individuo tiene valor, la honestidad un lugar y el bien común es un fin buscado realmente y no solo una frase abusada para explotar aún más a la población.

Reseña por Yahir Garcia

“Los Criptojudíos en Hispanoamérica”, de Manuel Levinsky, Mordejay, es un verdadero viaje a través del tiempo. Por medio de su narrativa, el lector puede conocer una de las etapas de la historia caracterizada por actos de barbarie, tortura y persecución: la Inquisición. El ambiente social durante aquella época fue, sin lugar a dudas, caótico y perverso, lo que generó en las comunidades migrantes provenientes de Europa, allegadas al Nuevo Mundo, verdaderos conflictos sociales basados en persecuciones, actos criminales, torturas y muerte.

El prólogo de la obra, “Los Criptojudíos en Hispanoamérica” a cargo de la destacada escritora y amante de la historia y de las letras, Silvia Cherem, dibuja con perfección de paisajista y poeta, la vida y obra de Manuel Levinsky, Mordejay, y su máxima inspiración de pensamiento y alma: -la esperanza del “nunca jamás”. Y comenta: La España que antaño trascendió como pilar del conocimiento científico y humanista; aquella que se distinguió por la relación fraterna entre judíos, moros y cristianos; cuna de astrónomos y cabalistas judíos, filósofos como Maimónides, historiadores, matemáticos y médicos; maldijo su herencia, castró su futuro y sepultó en las cenizas de sus hogueras su afamado Siglo de Oro.

A lo largo de once capítulos, Manuel Levinsky nos comparte un texto claro, histórico y fundamental para comprender los complejos procesos históricos que se vivieron desde Los Reyes Católicos hasta la eliminación del Tribunal del Santo Oficio en América. En el Capítulo 1, Levinsky nos explica la Inquisición de los criptojudíos en España, los lamentables y penosos procesos y sufrimientos, así como las terribles persecuciones, bajo pretexto de una “fe” religiosa. Durante el Capítulo 2, el autor realiza un estupendo ensayo histórico y social, con la intención de describir la sociedad de los judíos en América Precolombina. En el Capítulo 3, aborda el viaje de Colón y el descubrimiento de América, por lo que da pauta, de manera eminente, al Capítulo 4, donde el autor nos muestra, a través de una narrativa brillantemente descrita, la vida de los portugueses en Hispanoamérica.

Es a partir del Capítulo V, que el autor describe las características de la Inquisición de América, antes de su establecimiento en forma de tribunal. El lector podrá encontrar un verdadero texto de historiografía y sociología de la época, único en las narrativas históricas de la Inquisición. En el Capítulo VI, se analiza el funcionamiento de la Inquisición en Perú y en los territorios americanos, con la finalidad de realizar un ejercicio de análisis histórico comparado. En el Capítulo VII, se aborda el tema de la Inquisición desde una perspectiva crítica: hipocresía y teología inquisitorial. Por ello, durante el Capítulo VIII, el autor explica con gran detalle, las características del Tribunal del santo Oficio en Cartagena. Y es a partir del Capítulo IX, que Manuel Levinsky nos muestra el pensar y actuar de la Inquisición en México antes del establecimiento del Tribunal del Santo Oficio. Es importante mencionar, que el penúltimo capítulo, aborda a profundidad a la Familia Carvajal. Y es durante el Capítulo XI, que el autor nos muestra la manera en que se llevó a cabo la eliminación del Tribunal del Santo Oficio en América.

Finalmente, el lector podrá encontrar en el epílogo de la obra, dos textos sumamente importantes y reveladores con respecto al tema: la oración de arrepentimiento del Papa Juan XXIII, y el Discurso de Juan Pablo II en Yad Vashem, Jerusalem. Sin lugar a dudas, el texto “Los Criptojudíos en Hispanoamérica” de Manuel Levinsky, contemporáneo y vigente, nos recuerda que la unidad y la fraternidad, demostrará que es posible pensar nuevamente en su máximo ideal: “nunca jamás”. Ciertamente el mundo ha evolucionado y con ello también, nuestros actos, responsabilidad nacional e internacional y nuestros pensamientos. Ante ello, a partir del año 2015, España y Portugal decretaron leyes en las cuales establecieron que todos aquellos que pudieran demostrar ser descendientes de judíos sefarditas de la Península Ibérica del medievo, podían obtener nacionalidad de cualquiera de estos países, y por consiguiente les serían otorgados pasaportes de la Unión Europea. El 27 de febrero de 2015 se decretó en Portugal la Ley 30-A/2015 que concede la nacionalidad portuguesa, por naturalización, a todo aquel que pueda comprobar que desciende de judíos sefarditas. La Ley explica que, a partir de 1496, miles de judíos sefarditas portugueses fueron obligados a convertirse al catolicismo, y que la mayoría de estos huyeron a distintas regiones, como México, para escapar de la persecución por parte de la Inquisición. Esta Ley también reconoce que la mayoría de los apellidos de origen judaico-sefardita de México se encuentran castellanizados. Es por eso por lo que se exige un estudio genealógico certificado para comprobar la directa ascendencia a estos judíos conversos.

