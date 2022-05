Escucha la historia de Broni Zajbert, sobreviviente del Holocausto. Uno de los pocos sobrevivientes del gueto de Lodz en Polonia y estuvo a punto de ser enviado a Auschwitz.

Broni era tan solo un niño cuando vivió estos años oscuros pero los recuerda con una claridad impresionante.

Un testimonio de la época más terrible pero dentro de ella la esperanza de luchar por sobrevivir y soñar con un futuro mejor, todo desde la perspectiva de un niño en la Segunda Guerra Mundial.

No te pierdas esta entrevista en ZOOM para conocer la historia de Broni y cómo es que llegó a escribir su, recientemente publicado, libro testimonial “Yo soy Broni”.

En esta ocasión el evento es en especial para una preparatoria pero extendemos la invitación a nuestros seguidores.

The Voice of the Silence y Diario Judío te invitan, no te lo pierdas.

Este viernes 6 de mayo a las 11 am hora CDMX

OTRAS ZONAS HORARIAS

CDMX 11:00 am

CST / ES / HON / CR 10:00 am

ARG / UR / PAR 1:00 pm

COL / PER / EC / PAN 11:00 am

ET 12:00 pm

PT 09:00 am

CEST (EUROPA) 06:00 pm

IDT 07:00 pm

INFORMACIÓN DE INGRESO EN LA IMAGEN



https://chat.whatsapp.com/FLdJSc8XVdo4Eljl3ozwLN