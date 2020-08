Diario Judío México -

Introducción

Al-Jazeera como plataforma para el yihad global

Puntos de vista anti-estadounidenses y anti-Occidente

III. La conexión Qaradawi

Antisemitismo y negación del Holocausto

Cobertura de apoyo a grupos terroristas anti-israelíes

Conclusión

Apéndice

Introducción

Fundada en 1996, la red Al-Jazeera no solo revolucionó los medios de radiodifusión pan-árabes, sino que también se convirtió en un nombre familiar en todo el mundo luego de los sucesos del 11-S, cuando transmitió entrevistas exclusivas con el líder de Al-Qaeda Osama bin Laden. En las más de dos décadas que han pasado, el canal de televisión de Qatar se ha convertido en una empresa internacional multicanal y multilingüe.

Muchos pueden estar al tanto del canal Al-Jazeera en inglés, creado y lanzado en el año 2006, o Al-Jazeera América, que existió desde el año 2013 hasta el 2016, pero estos canales son muy diferentes en contenido que el mayor y principal canal árabe Al-Jazeera en su formato original, siendo este el enfoque de este estudio.[1] A lo largo de todo este tiempo, Al-Jazeera en árabe se ha enfrentado a varias acusaciones, la más común de estas es que el canal sirve como portavoz de la Hermandad Musulmana y como la plataforma más importante de integración a la ideología yihadista. Al-Jazeera también ha sido acusado de mantener políticas editoriales muy polarizantes, centradas en atacar a los rivales políticos e ideológicos de Qatar mientras ignora las transgresiones de aquellos aliados regionales de Qatar. Además, Al-Jazeera ha sido acusado de permitir presentar contenido misógino, homofóbico y antisemita.

Los jefes directores de Al-Jazeera han rechazado todas estas acusaciones y han afirmado que cumplen con los criterios de información objetiva reconocidos mundialmente. Sin embargo, los líderes del canal también han tratado de mantener vagamente su relación con el gobierno de Qatar. El director general interino de Al-Jazeera Dr. Mustafa Souag, ha afirmado repetidamente que el canal disfruta de una total libertad editorial. Sin embargo, en varias ocasiones reconoció que el presupuesto de Al-Jazeera es casi totalmente financiado por el gobierno de Qatar.

Dr. Mustafa Souag

«El estado de Qatar sí financia a Al-Jazeera», informó Souag al canal de televisión BBC,[2] aunque se negó a revelar el alcance de tal financiación. «No puedo decirle ahora la cifra», le dijo al presentador del programa Hardtalk Stephen Sackur. «Lo que se necesita saber y lo que el público necesita saber es que tal vez el 90% de nuestro presupuesto proviene del gobierno (de Qatar). Y eso es suficiente para usted. Todo lo que usted ve es financiado por el gobierno, por el Estado de Qatar».

En otra declaración, Souag comparó a Al-Jazeera con la BBC, France 24 y la DW, que son financiadas por Gran Bretaña, Francia y Alemania, respectivamente. «Pero es exactamente como ellos», este agregó. «Tenemos una total independencia editorial».[3]

Pero, ¿posee Al-Jazeera total independencia editorial? Si es así, ha optado por ejercitarlo de manera extremadamente selectiva a lo largo de los años. Al-Jazeera rara vez informa alguna noticia sobre Qatar y prácticamente nunca sobre los asuntos internos de Qatar. Al contrario, la lucha de los palestinos en Cisjordania, especialmente en la Gaza gobernada por Hamas, ha sido foco importante de Al-Jazeera desde que fue lanzado el canal. En los últimos años, el canal de Qatar también se ha centrado mucho en el historial de derechos humanos de los rivales ideológicos y políticos árabes de Qatar. Los informes y debates sobre violaciones a los derechos humanos en Arabia Saudita, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos han sido transmitidos casi a diario en los distintos canales de televisión de la red Al-Jazeera.

En un programa reciente, el presentador del canal de televisión Al-Jazeera Ahmed Taha se quejó de que el hijo de un famoso periodista recibió un trato privilegiado cuando fue puesto en cuarentena debido a una posible exposición al virus del COVID-19. «Si un perro aúlla en Egipto, se convierte en noticia en Al-Jazeera y las Naciones Unidas deben intervenir, pero cuando ocurre en cualquier otro país, los oídos están sordos»,[4] respondió el Dr. Mac Sharkawy de D.C., quien fue invitado al programa.

Ali bin Samikh Al-Marri

Esta abundancia de informes sobre violaciones de derechos humanos entre los rivales de Qatar contrasta con el silencio absoluto sobre la situación de los derechos humanos en el propio Qatar. Qatar posee un Comité Nacional de Derechos Humanos, encabezado por el Dr. Ali bin Samikh Al-Marri, invitado frecuente en Al-Jazeera TV. Sin embargo, el Dr. Al-Marri nunca habla sobre las violaciones a los derechos humanos que comete el gobierno de Qatar y su única preocupación en los últimos años han sido las supuestas violaciones a los derechos humanos de los qataríes impuesto por el «bloqueo» de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

Ali Bin Fetais Al-Marri

Ali bin Fetais Al-Marri, el fiscal general de Qatar, también se encuentra entre un puñado de funcionarios qataríes quienes son entrevistados en Al-Jazeera TV de vez en cuando. En sus entrevistas, AG Marri presenta a Qatar como líder regional e incluso mundial en buena gobernabilidad y como un paraíso de justicia legal. En una entrevista realizada en el año 2016 Al-Marri explicó que el ex-emir de Qatar Hamad bin Khalifa Al Thani, quien llegó al poder tras dar un golpe de estado contra su padre en 1995 – y su hijo, el actual emir Tamim, establecieron un «estado institucional en el pleno sentido de la palabra, con separación total de autoridades y un poder judicial completamente independiente… Qatar se ha convertido en el país menos corrupto del mundo árabe, el país con el menor número de encarcelados en el mundo…»[5] El presentador del canal de la televisión Al-Jazeera Ahmad Mansour, no pareció del todo convencido por ello, pero AG Marri no se inmutó. El aspecto más importante es la justicia, explicó. La justicia trae seguridad y democracia y no al revés. AG Marri, firme partidario de la ley del sharia, afirmó en una entrevista anterior en el mismo programa de televisión del canal Al-Jazeera que la igualdad ante la ley prevalece en Qatar. Cuando Ahmad Mansour le preguntó sobre la posibilidad de arrestar a alguien de la familia gobernante, dijo que «si Fátima, la hija del Profeta, hubiese robado, este le hubiese cortado la mano».[6]

A fin de cuentas, la tan promocionada independencia de Al-Jazeera se asemeja, al espectador promedio de habla árabe, muy parecida a la política exterior de Qatar en general: un subtexto general islamista en el contenido, a veces sutil y a menudo en su realidad más cruda, con una evidente predilección por apoyar a regímenes islamistas favorecidos desde el Sudán de Bashir hasta la Gaza gobernada por Hamas o Ankara controlada por el partido AKP y una preferencia declarada por las diferentes filiales locales de la organización de la Hermandad Musulmana en oposición a los gobernantes regionales en cualquier otro lugar. Pero eso es solo el principio.

El Apéndice de este documento, compilado por el compañero en investigaciones en MEMRI H. Migron, presenta 136 videos del portal MEMRI TV publicados por Al-Jazeera, de los 722 videos de Al-Jazeera que existen en los archivos de MEMRI, así como también 88 traducciones y siete artículos analíticos acerca de Al-Jazeera. Jazeera tomados de los archivos de MEMRI.

Al-Jazeera como plataforma al yihad global

Quizás no nos sorprenda mucho que Al-Jazeera sea vinculado estrechamente a los objetivos de la política exterior de Qatar, dada la relación financiera. Pero uno de los logros más importantes de Al-Jazeera en árabe durante las dos últimas décadas es su decisivo papel en la integración del pensamiento islamista y yihadista en una audiencia televisiva masiva. Estas ideologías, por supuesto, son anteriores a la creación de la emisora ​​de Qatar; estas habían estado circulando abierta o secretamente durante años. Algunos elementos en estos puntos de vista se enseñaron en escuelas y universidades, incluso en la mayoría de los estados del Golfo, durante años. E incluso se pudiera hallar algunas de las mismas visiones del mundo en emisoras religiosas financiadas por países tales como Arabia Saudita.

Pero es Al-Jazeera, aparentemente un canal de noticias, el que llevó estas ideologías de las periferias a una altura de prominencia y respeto que no se habían logrado antes. Fue una decisión editorial tomada y mantenida conscientemente a lo largo de los años. Incluso antes del 11-S, el programa insignia de comentarios de Al-Jazeera construyó a bin Laden como un líder árabe y musulmán que merecía ser emulado, una alternativa digna a los que estaban en el poder en la región. En julio del 2001, un presentador de Al-Jazeera lo elogió como «el delgado bin Laden que ha hecho estremecer al mayor poder de la historia con el sonido de su nombre».[7] El contraste se hace explícita y repetidamente entre el altruismo y la nobleza del líder saudita de Al-Qaeda y la total irresponsabilidad de los regímenes árabes, incluyendo su propio país. Como si alabar a bin Laden no fuera suficiente, el presentador del programa recibió una larga llamada de un oyente en vivo de Suleiman Abu Gheith, el portavoz oficial de Al-Qaeda.[8]

Osama bin Laden y Suleiman Abu Gheith

Algunos dirían que se le debería conceder a Al-Jazeera el beneficio de la duda por sus transmisiones realizadas a las declaraciones sin editar de Osama bin Laden desde octubre del 2001 al 2006. Bin Laden fue una noticia importante después de los ataques en los Estados Unidos. Algunos observadores pudieran, por ejemplo, insistir en que no debemos responsabilizar a Al-Jazeera por entrevistas como la que tuvo con el líder del Consejo del Shura de Al-Qaeda, Abu Hafs Al-Mauritani, en diciembre del 2001, donde propagó la idea de que Al-Qaeda no tenía nada que ver con el 11-S pero que si lo hubiese hecho, este hubiese estado enteramente en su derecho de hacerlo.[9] Todos los medios de comunicación han tenido, en un momento u otro, a algún invitado embarazoso o engañoso en el aire. Pero hacerlo repetidamente no es casualidad sino política. ¿En qué momento la cobertura de noticias agresiva se convierte en defensa apenas disfrazada de un discurso extremista?

Abu Hafs Al-Mauritani

Incluso en febrero del 2002, Al-Jazeera seleccionaría a sus invitados – de nuevo, una decisión editorial consciente y deliberada – promoviendo la opinión de que Al-Qaeda no tenía nada que ver con el 11-S (fueron los judíos) y que bin Laden era una figura noble que promovió todas las causas justas.[10]

Algo si es seguro: durante años, los líderes yihadistas estuvieron extremadamente agradecidos por la cobertura de Al-Jazeera y la vieron como algo positivo y útil por su causa. En el 2011, el difunto jeque yemení-estadounidense Anwar Al-Awlaki, uno de los propagandistas más importantes de Al-Qaeda que continúa influyendo en las audiencias susceptibles años después de su muerte, elogió, en uno de los principales foros en la red yihadistas, el trabajo de Al-Jazeera (y de WikiLeaks).[11] Al-Awlaki agradeció especialmente a los reporteros de la cadena que cubrían las guerras en Afganistán y Yemen.

Anwar Al-Awlaki

El hecho de que Al-Jazeera destaque el discurso yihadista y la plena y comprensiva expresión de su ideología continuó mucho después de esos años iniciales de entusiasmo. Al-Jazeera no solo destacó a bin Laden, sino que también, mientras bin Laden aún estaba vivo, destacó a su adjunto, el Dr. Ayman Al-Zawahiri.[12]

A medida que pasaban los años, Al-Jazeera, al igual que la política exterior de Qatar, simpatizaban más con Al-Qaeda que con el EIIS, en especial cuando las dos organizaciones se enfrentaron una a otra. El canal acogió a Al-Qaeda con más celeridad, enfocándose en todos los agravios que supuestamente «justificaron» su terrorismo. Con el EIIS, eventualmente hubo una sensación de «esto no es el verdadero Islam; han distorsionado el Islam», especialmente cuando todas sus atrocidades se hicieron públicas. Pero el canal ocasionalmente les ha brindado una plataforma a personas que expresaron su apoyo al EIIS.

Un ejemplo fascinante de cómo la red continuó brindándole oxígeno al extremismo es la evolución de, para muchos, una figura oscura, Nuri Al-Muradi, identificado como ex-portavoz del Partido Comunista Iraquí. En junio del 2006, un programa de entrevistas de Al-Jazeera presentó un extenso y exagerado elogio de Al-Muradi al comandante de Al-Qaeda en Irak (que pronto será el Estado Islámico de Irak), Abu Mu’sab Al-Zarqawi.[13]

Nueve años después, en mayo del 2015, vemos al mismo «político iraquí sombrío en Suecia» Nuri Al-Muradi elogiando y dándole su apoyo al EIIS, mientras se le pide que explique el por qué una «encuesta» en la red de Al-Jazeera mostró un 81% de apoyo a las victorias del EIIS en Irak y Siria.[14] Sólo unos meses antes, Al-Jazeera destacó a otro presentador, «un estudioso islámico», prometiendo su lealtad al Califa del Estado Islámico Abu Bakr Al-Bagdadí en vivo.[15] Todas estas fueron decisiones editoriales conscientes hechas por la red y no necesariamente impulsadas por las demandas del ciclo de noticias.

Nuri Al-Muradi

Para ver el despacho en su totalidad en inglés junto a las imágenes, videos y personalidades copie por favor el siguiente enlace en su ordenador: https://www.memri.org/reports/al-jazeera-unmasked-political-islam-media-arm-qatari-state

