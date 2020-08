Diario Judío México - El ex-director de la selección y jugador de fútbol de Irán Mohammad Mayeli-Kohan, fue entrevistado en Big Campaign, un programa de la televisión iraní en la red presentado por Karim Bagheri, quien también solía ser miembro de la selección de fútbol de Irán. Mayeli-Kohan dijo que Irán no puede vivir por sí mismo y que, como miembro de las Naciones Unidas, debe respetar a los demás estados miembros y no puede pedir la destrucción de un «determinado país». El Basij de los atletas iraníes emitió una condena a estas declaraciones. El programa fue subido a Internet el 18 de agosto, 2020.

Para ver el video de Mohammad Mayeli-Kohan en el portal MEMRI TV, pulse aquí o abajo.

‘No podemos vivir solos en este mundo’

Mohammad Mayeli-Kohan: «No podemos vivir solos en este mundo. Permítanme reiterar: No podemos vivir solos en este mundo. ¿Aceptamos o no aceptamos a las Naciones Unidas? ¿Lo aceptamos? ¿Aceptamos a las Naciones Unidas?»

Karim Bagheri: «Todo el mundo lo hace. ¿Cómo no aceptarlos?»

Mayeli-Kohan: «No, no… ¿Acepta nuestro país a las Naciones Unidas o no?

Bagheri: Eso no lo sabemos…»

‘Si aceptamos a las Naciones Unidas, también debemos aceptar a sus miembros’

Mayeli-Kohan: «Entonces, si aceptamos a las Naciones Unidas, también debemos aceptar a sus miembros. No podemos decir que un determinado país debe ser destruido. Si aceptamos a las Naciones Unidas, no podemos aceptar algunas cosas y rechazar otras».