Mientras Qatar se prepara para albergar la Copa Mundial de la FIFA en noviembre del año 2022, un acalorado debate se ha producido en los medios de comunicación árabes e internacionales sobre el recibir a jugadores y aficionados homosexuales que visitarán el país para los juegos. El debate se desató luego que el futbolista australiano Josh Cavallo, siendo este abiertamente homosexual, le dijera al diario British Guardian que tenía preocupación por jugar en Qatar, ya que escuchó decir que Qatar le impone pena de muerte a todos aquellos que son homosexuales.

Temiendo que estas declaraciones evoquen preocupación y perjudiquen su reputación e incluso pongan en peligro la organización de los juegos, Qatar envió a Nasser Al-Khater, el director ejecutivo del comité organizador del torneo, para que hable en la cadena CNN y disipe los temores al enfatizar que todos serían bienvenido y estarán seguros en Qatar. Evitando la pregunta de si las parejas homosexuales podrán vivir de manera segura en Qatar, Al-Khater explicó que Qatar, como muchos otros países, es conservador y que las demostraciones públicas de afecto, de cualquier tipo que estas sean, son mal vistas. Sin embargo, este prometió que todos los visitantes serán bienvenidos y estarán seguros en el país siempre que respeten sus costumbres. Cabe mencionar que Al-Khater realizo declaraciones similares en una entrevista del año 2019 para CNN, diciendo que Qatar les dará la bienvenida a todos los visitantes, independientemente de su religión, raza y orientación sexual. Parece ser que Qatar está decidido a presentarse como un país tolerante y moderado para evitar así críticas que puedan poner en peligro la organización de los juegos.

Sin embargo, a pesar de las declaraciones de Qatar en los medios de comunicación internacionales y su compromiso con la FIFA de evitar discriminar contra cualquier persona y hacer que los juegos sean totalmente inclusivos, el discurso promovido por sus instituciones estatales, los organismos patrocinados por el estado y por la prensa oficial es totalmente diferente. Este discurso condena la homosexualidad como un acto de perversión antinatural y en ocasiones incluso incita contra la comunidad LGBTQ+, llamando a tener cuidado y actuar en su contra. Por ejemplo, el parlamento de Qatar discutió recientemente el tema y expresó su oposición a fenómenos que son «ajenos» a la sociedad de Qatar, insinuando con esto la homosexualidad. Este destacó la importancia de defender los valores islámicos y llamó a tomar medidas contra cualquiera que los contravenga. La Unión Internacional de Académicos Musulmanes (UIAM), que tiene su sede en Doha y cuenta con el apoyo de Qatar,[1] emitió recientemente una fatua (reglamento religioso) que prohíbe la homosexualidad y la describe de «desviación y degeneración».

El discurso homofóbico que aparece en los medios de comunicación qataríes de forma habitual[2] se ha incrementado aún más en las últimas semanas. Muchos artículos publicados en la prensa describieron a los homosexuales de «pervertidos» y expresaron su preocupación de que las campañas occidentales para promover los derechos de los homosexuales «infectarán» a las sociedades árabes e islámicas y provocarán una degeneración moral. Estos pidieron incrementar la conciencia social y lanzar contra-campañas ante este «grupo malvado y desviado» e incluso combatirlo mediante leyes.

Algunos de los artículos respondieron a la indignación pública que provocó recientemente el retirado futbolista egipcio Mohamed Aboutrika cuando dijo que la homosexualidad va en contra de la naturaleza humana y no es un tema de derechos humanos. Los comentarios de Aboutrika se produjeron en el contexto de la iniciativa «Rainbow Laces» de la Liga Premier inglesa que defiende la inclusión del grupo LGBTQ+, como parte de la cual se exhibieron marcas, brazaletes, cordones e insignias con temática del arco iris en los partidos efectuados.[3] Los artículos en la prensa qatarí elogiaron a Aboutrika, quien ahora se desempeña como comentarista en el canal BeIN SPORTS, describiéndolo como un individuo virtuoso que teme por su fe y la sociedad y que debería ser un modelo a seguir para toda la juventud musulmana.

Caricatura en diario qatarí: «Aplástalos o si no te morderán» (Al-Sharq, 3 de diciembre, 2021)

Este informe dará un repaso al discurso homofóbico difundido por las autoridades de Qatar y en los medios de comunicación de Qatar.

Director Ejecutivo del Comité Organizador de la Copa Mundial de Qatar en CNN: Todos los visitantes de Qatar serán bienvenidos y estarán seguros

Tal como se dijo, el debate sobre el trato de Qatar hacia los homosexuales fue provocado, entre otras cosas, por las recientes declaraciones del abiertamente homosexual futbolista australiano Josh Cavallo, quien dijo que temía jugar en Qatar porque este prohíbe la homosexualidad. «Leí algo como que ellos imponen la pena de muerte para los homosexuales en Qatar, así que es algo al que le tengo mucho miedo y no me gustaría ir a Qatar por tal razón», dijo.[4]

En respuesta a estos comentarios y al debate mediático que estos provocaron, Nasser Al Khater, director ejecutivo del comité organizador del torneo de Qatar, acudió al canal CNN para disipar preocupaciones. Este explicó que Qatar es un país muy tolerante y hospitalario que le da la bienvenida a todos los visitantes, y sugirió que Cavallo pudo haber recibido una impresión bastante errada al leer acusaciones incorrectas contra Qatar, lo cual no es diferente de cualquier otra sociedad en el mundo. Al preguntársele si los homosexuales pudieran vivir en Qatar sin temor, este se retorció y dijo que Qatar no permite el matrimonio homosexual, como lo permite la mayoría de los países del mundo. Este añadió que la sociedad qatarí es conservadora y que todas las muestras públicas de afecto son mal vistas. Sin embargo, este destacó que Qatar respeta las diferentes culturas y que todos los visitantes pueden sentirse seguros allí, siempre y cuando respeten las costumbres locales.[5]

Algunos de los comentarios de Al-Khater en la página Twitter de CNN Futbol

Tal como fue mencionado, esta no es la primera vez que Al-Khater hace tales declaraciones en los medios de comunicación de Occidente. En una entrevista realizada en el año 2019 en CNN, este enfatizó que Qatar les dará la bienvenida a todos los visitantes de la Copa del Mundo, independientemente de su género, raza, nacionalidad, orientación sexual o religión. Estas declaraciones aparentemente tienen como objetivo presentar a Qatar como un país tolerante y desviar las críticas. De hecho, en enero del año 2020 Qatar y la FIFA publicaron una estrategia conjunta para la Copa del Mundo 2022, en la que es fundamental el compromiso de evitar estrictamente la discriminación de cualquier tipo contra un país, un particular o un grupo de personas por motivos de raza, color de piel, origen étnico, nacional o social, género, orientación sexual, etc.[6]

Las autoridades de Qatar y las organizaciones patrocinadas por el estado promueven la homofobia

Sin embargo, en contraste con la imagen que Qatar le proyecta a Occidente, el de un país moderado que evita toda forma de discriminación, el discurso interno en Qatar, tal como se manifiesta en las declaraciones hechas por figuras del establishment, de organizaciones y clérigos cercanos al régimen y en la prensa oficial de Qatar es muy diferente y contiene duros ataques contra la comunidad gay y sobre cualquier intento por influir en la actitud de Qatar hacia la homosexualidad.

El Parlamento de Qatar llama a defender los valores islámicos y oponerse a los fenómenos «alienígenas»

En su sesión semanal realizada el 6 de diciembre, 2021 el parlamento de Qatar se refirió implícitamente a este tema cuando sostuvo un debate, a instancias de varios diputados, sobre la necesidad de defender los valores del islam y las normas de la sociedad de Qatar. Destacando la necesidad de preservar «los principios y valores virtuosos y fortalecer el papel de la religión y de la doctrina de la tolerancia en la sociedad», el parlamento también expresó su rechazo a los fenómenos que son «ajenos» a la sociedad qatarí y pidió tomar las acciones necesarias contra quien los promueva. Este estacó el papel central de la familia y la necesidad de protegerla de fenómenos negativos que dañan y perjudican el tejido social. El parlamento también habló sobre la necesidad de fortalecer el temple religioso y moral de la juventud, preservar la identidad islámica y oponerse a todo lo que la contravenga.[7]

Fatua del UIAM: Las relaciones homosexuales son perversión y degeneración moral

La Unión Internacional de Académicos Musulmanes (UIAM), en Qatar y respaldada por este mismo, adoptó una postura mucho más explícita en un fatua que emitió el día 12 de diciembre, 2021 firmado por su director Ahmad Al-Raissouni y su secretario general ‘Ali Al-Qaradhari. El fatua prohíbe la homosexualidad y la define como perversión moral, una postura compartida por otras instituciones religiosas islámicas tales como la egipcia Al-Azhar.[8]

El fatua de la UIAM dijo: «En los últimos años ha habido un incremento en las campañas occidentales y en las presiones destinadas a obligar a todos los pueblos del mundo y a todos los seres humanos, a aceptar la homosexualidad, darle la bienvenida y considerarla como uno de los derechos humanos básicos, como si fuese una de las condiciones para la felicidad, la existencia civilizada y el progreso. Estas campañas utilizan este derecho para difamar y malograr a la mayoría de los pueblos del mundo que aún condenan la homosexualidad y la consideran de perversión moral. Las campañas occidentales y las presiones políticas y mediáticas han llegado al punto de oprimir, castigar y perseguir a cualquiera que exprese una opinión diferente y critique la homosexualidad…

«De acuerdo con su deber religioso, la UIAM decreta y enfatiza que:

«1. Las relaciones homosexuales entre dos hombres o dos mujeres están absolutamente prohibidas según el Corán, el Sunna y el consenso de los estudiosos religiosos en todas las escuelas del islam…

«2. Todas las religiones divinas, tales como el judaísmo, el cristianismo y otras, prohíben y condenan las relaciones homosexuales.

«3. Los fervientes intentos de presentar el inmundo fenómeno de la homosexualidad y la farsa del matrimonio entre personas del mismo sexo y las familias del mismo sexo, como social y legalmente normal, plantean una amenaza existencial y cultural para la humanidad…

«4. Las acusaciones y calumnias dirigidas a los pueblos que rechazan la homosexualidad, especialmente contra los pueblos islámicos y las campañas de persecución encaminadas a obstaculizar a quien critica y se opone a la homosexualidad, son una horrible violación de la libertad de opinión y de creencias y constituyen carácter mandón, egoísmo, tiranía y clientelismo dirigido por Occidente y sus servidores ante los pueblos del mundo…

«5. Por último, la UIAM recomienda prestarle atención a la voz de la razón, la jurisprudencia, la sabiduría y el bien común musulmán, y abstenerse de dejarse llevar por la voz de la desviación y la degeneración moral…»[9]

Prensa de Qatar: Los homosexuales son un grupo malvado y pervertido que no tiene lugar en nuestra sociedad

Tal como se dijo, la incitación homofóbica también se manifestó en artículos en la prensa qatarí y en tuits publicados por periodistas qataríes, que advirtieron contra el aceptar la homosexualidad o el promover los derechos de los homosexuales, considerando esto de anarquía moral que amenaza a la sociedad qatarí y a la sociedad islámica en general.

Columnista qatarí: Los homosexuales son unos pervertidos con «genes podridos»; debemos proteger a nuestros hijos de ellos

‘Abd Al-‘Aziz Al-‘Abdallah, columnista del diario qatarí Al-Sharq, advirtió contra lo que este describió como la campaña para promover la homosexualidad a través de comerciales, películas e incluso eventos deportivos, llamando a combatir esto y proteger a los chicos de ello. Este escribió: «En el pasado, cuando veíamos que una modelo con poca ropa anunciaba algún producto, inmediatamente cambiamos el canal para que los chicos no lo vieran y no afecte su moral y educación. De hecho, incluso los adultos se avergonzarían cada vez que se encontraran con escenas en películas extranjeras que incluían los besos…

“En el pasado, los llamados ‘homosexuales’ se avergonzaban de aparecer en público ¿y cómo no iban a estarlo? Son un grupo de personas sin un solo gen normal, que no son ¡ni hombres ni mujeres! Sin embargo, existía un plan para promover la tolerancia hacia ellos, que tomó años formular y que la gente y los estados no conocían. Este plan comenzó con diseñar un símbolo para ellos, una bandera colorida. Algunos países prohibieron exhibir esta bandera y oprimieron a este grupo. Pero lamentablemente, algunos países lo acogieron y reconocieron sus símbolos, lo que es peor, ¡estos países tratan de criminal a cualquiera que dañe estos símbolos y los castigan de la manera más severa posible!

«Las películas en los canales extranjeros ahora cuentan con actores que portan este gen podrido… ¡Los cineastas los presentan como un grupo normal y sensible de personas! La homosexualidad se está volviendo cada vez más visible en las sociedades occidentales y lo que es peor, está ganando presencia y ha comenzado a aparecer casi abiertamente en las sociedades árabes y musulmanas también. La cultura actual de cultivar la idea de la homosexualidad aparentemente ha comenzado a dar sus muy podridos frutos.

“¡Hasta no hace mucho, un comercial de una marca de ropa internacional mostraba a dos hombres besándose y a dos mujeres besándose!… Esto demuestra que el tema ha trascendido el nivel de los individuos y se ha convertido en una campaña de organizaciones y estados. Algunos deportistas han aparentemente comenzado a comercializar el símbolo homosexual es decir, la bandera del arco iris, apoyándolos y actuando para presentarlos en la sociedad como un fenómeno normal y común.

«Todo esto nos obliga a hacer sonar la alarma de advertencia. Los anuncios de nuestras marcas favoritas presentan a homosexuales; un atleta que nos gustó y cuyo talento disfrutamos viéndolo llama a aceptarlos y películas, así como también actores que hemos estado siguiendo con avidez durante años, se han unido a sus filas o ¡a las filas de sus seguidores!

«Necesitamos de manera crucial una campaña de información y orientación y las actividades de individuos, asociaciones e instituciones. Debemos inculcarles a nuestros hijos de que este grupo es malvado y desviado. No debemos tomar esto a la ligera o expresar simpatía porque hay gente que se desviado de la naturaleza tal como fue creada por Alá.

“Cuando encuentres una fuga en tu alcantarillado, debes arreglarla de inmediato, de lo contrario las aguas residuales arruinarán todo en tu hogar y causarán daños irreparables. Lo mismo ocurre con los chicos. Si permitimos que estas ideas entren en sus mentes sin oponernos, llenarán sus mentes y cuerpos y los contaminarán.

«El narrador de hadices Ibn ‘Abbas[10] dijo lo siguiente:’ El profeta maldijo a aquellos hombres que se comportan como mujeres y a las mujeres que se comportan como hombres, diciendo, ‘expúlsenlos de sus hogares’…»[11]

‘Abd Al-‘Aziz Al-‘Abdallah (Fuente: Al-Sharq, Qatar)

Periodista qatarí en Twitter: El mundo está sumido en un caos moral; aceptar la homosexualidad dañará a nuestras familias y a la sociedad

Khalifa Aal Mahmoud, columnista del diario qatarí Al-Raya, hizo comentarios similares en una serie de tuits. Este escribió: «En los últimos años hemos sido testigos de una tendencia muy extraña de apoyar a los homosexuales. Una gran maquinaria de medios de comunicación se encuentra dedicada a promover esta extraña idea. El tema se plantea en todas las comunidades, se ondean banderas arcoíris y políticas, las instituciones sociales y deportivas lo apoyan y últimamente estas ideas se han difundido incluso a través de películas y juegos infantiles.

“Este deterioro es liderado por estados y organizaciones. Se han violado muchos principios y se han cruzado muchos puntos de no retorno y el mayor problema es que la gente defiende a estos homosexuales… El problema es que se están perjudicando a familias y sociedades unidas…

«Las sociedades islámicas que extraen sus principios morales de el sharia islámico deben reclutar a las mejores mentes para que discutan este problema y propongan ideas para resolverlo. Hasta ahora, no ha habido ningún intento serio de abordar este peligroso problema, a pesar de la gravedad de esta tendencia y aunque ahora aparecen informes sobre ello a diario, lamentablemente. El mundo se encuentra en un caos en términos de principios y morales. Vemos muchos cambios que contravienen todas las religiones y el deterioro, tal como dije, solo se acelerará. Pueda Alá protegernos de este gran ataque, como nunca se había visto en las sociedades humanas».[12]

Para ver el resto del despacho en inglés junto a las imágenes y tuits, copie por favor el siguiente enlace en su ordenador: https://www.memri.org/reports/despite-qatars-promise-respect-gay-community-world-cup-incitement-against-it-qatari-media

Algunos de los tuits de Khalifa Aal Mahmoud

*C. Meital es compañero de investigaciones en MEMRI.

