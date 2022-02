El académico ruso Vitaly Naumkin, director del Instituto de Estudios Orientales en la Academia Rusa de Ciencias, dijo en una entrevista publicada el día 22 de febrero del presente año 2022 en el diario Russia Today que Rusia está preparada para resistir cualquier sanción que Occidente pueda imponerle. Este dijo que Rusia no ha «transgredido en contra de Ucrania» y que solo ha reconocido la independencia de Donetsk y Lugansk, pero no se las anexó. Este agregó que estas sanciones fueron planeadas por Occidente de antemano y hubiesen sido impuestas a Rusia independientemente de sus acciones contra Ucrania. Además, Naumkin dijo que Rusia apoya a Siria por todos los medios posibles, incluyendo medios militares y que sus relaciones con otros actores en el Medio Oriente no se dan a expensas de los sirios. Este también dijo que Siria es libre de liberar los Altos del Golán.

Para ver el video de Vitaly Naumkin en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo.

«Estamos listos para vivir con cualquier sanción adicional que se nos imponga; nos hemos acostumbrado a estos ataques injustos… estas sanciones se le impondrán a Rusia suceda lo que suceda»

Vitaly Naumkin: «Parece ser que no existe un plan ruso para anexarse las repúblicas de Donetsk y Lugansk. A mi manera de ver, la decisión es dejar de reconocer su independencia. Así que veremos cuál será la reacción de la Unión Europea, durante la reunión de los cancilleres.

«En cualquier caso, Rusia es capaz de resistir cualquier sanción. Estamos dispuestos a vivir con cualquier sanción adicional que se nos imponga. Nos hemos acostumbrado a estos ataques injustos, luego del caso de Crimea y todos los demás temas. La verdad es que yo no veo dificultades adicionales debido a estas sanciones previstas. Sin embargo, las relaciones entre Rusia y Occidente empeorarán en un futuro próximo.

[…]

«Estas sanciones le serán impuestas a Rusia pase lo que pase. Incluso si Rusia no hubiese reconocido la independencia de las dos repúblicas, estas sanciones previamente planificadas le hubiesen sido impuestas, de una forma u otra».

«Así que, Rusia no le teme a estas sanciones, pero al mismo tiempo, estas ‘masivas’ y ‘sin precedentes’ sanciones sobre las que hablaron el régimen estadounidense y la administración estadounidense se suponía que le serían impuestas a Rusia si este atacaba a Ucrania, pero Hasta ahora Rusia no ha transgredido en contra de suelo ucraniano, ni en contra de nadie.

«Al contrario, fue el ejército ucraniano el que atacó Donetsk y Lugansk.

[…]

«Rusia apoya a Siria con todos sus medios económicos y diplomáticos posibles… Sin embargo, Rusia no puede reemplazar a Siria en liberar sus tierras ocupadas»

«Rusia apoya a Siria con todos sus medios económicos y diplomáticos posibles. No deberíamos olvidar los medios diplomáticos…»

Entrevistador: «Cierto».

Naumkin: «Este también apoya a Siria con sus medios militares. Sin embargo, Rusia no puede reemplazar a Siria en liberar sus tierras ocupadas. Siria es libre de liberar estas tierras. Tal como ustedes saben, los Altos del Golán han estado ocupados desde el año 1967 y si Siria deseaba liberar estas tierras, pudo haber comenzado a hacerlo hace mucho tiempo.

“El tema no es fácil para ningún país, incluyendo a la propia Siria. Por lo tanto, Rusia se apoya en las medidas diplomáticas. Este defiende los intereses de Siria. Nada sucede en las relaciones de Rusia con los otros actores en el Medio Oriente, a expensas de los sirios. Al contrario, apoyamos a Siria con todos nuestros medios posibles.

«Además, nosotros nunca debemos olvidar nuestros propios objetivos – nuestros objetivos dentro de Rusia y respecto a nuestras relaciones con los vecinos y con Occidente. Así que existen muchos temas difíciles que no debemos olvidar».

