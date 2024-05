La irritación de Washington: las relaciones Rusia-China

Por el Dr. Vladislav L. Inozemtsev*

Se esperaba que la reciente visita del secretario de Estado Anthony Blinken a China tuviera casi un solo tema importante: las relaciones de China con Rusia, que preocupan cada vez más a Estados Unidos, ya que se cree ampliamente que Beijing ya se ha convertido en el aliado indispensable de Moscú. [1] Las conversaciones, por supuesto, no se limitaron a este asunto, pero parece que el secretario de Estado había logrado poco cuando emprendió su vuelo de regreso.

En sus reuniones con el presidente de China, Xi Jinping, y el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, Blinken dijo: «Estamos analizando las acciones que estamos totalmente preparados para tomar si no vemos un cambio… ya hemos impuesto sanciones a más de 100 entidades chinas, controles de exportación y estamos totalmente listos para tomar medidas adicionales». Sin embargo, en respuesta, Blinken escuchó que China cree que tiene un derecho legítimo a comerciar con Rusia y cree que no es parte de la actual guerra, a diferencia de Estados Unidos, que suministra a Ucrania miles de toneladas de armamento avanzado. [2] Los líderes chinos también reiteraron su apoyo a las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania basadas en su plan de paz, [3] que el Kremlin ha elogiado muchas veces.



El secretario de Estado Blinken escribió en X: «Me reuní hoy con el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, en Beijing. Tuvimos una conversación sustantiva sobre cuestiones regionales y globales y los vínculos entre pueblos entre nuestras naciones. Estados Unidos continuará defendiendo nuestros intereses y valores, incluso mientras buscamos profundizar la cooperación para ayudar a las personas en nuestros dos países».[4]

China parece seguir siendo el aliado estratégico de Rusia

Sin embargo, al mismo tiempo, cabe señalar que la cooperación entre Rusia y China ha encontrado algunas dificultades en los últimos meses, [5] alimentando especulaciones de que las empresas chinas están observando muchas de las sanciones estadounidenses. En particular, las sanciones proclamadas el invierno pasado, cuando el Departamento del Tesoro dijo que atacaría a los bancos y otras instituciones financieras que facilitan acuerdos comerciales con Rusia, [6] tuvieron un efecto significativo, ya que los bancos chinos hicieron todo lo posible para evitar enviar dinero a Rusia y recibir pagos de Rusia incluso si ambos se hicieran en yuanes.

Las empresas rusas expresaron su preocupación de forma bastante activa a este respecto desde principios de año, mencionando que incluso los bancos estatales más grandes, como el Banco Industrial y Comercial de China, el Banco de Construcción de China y el Banco de China, casi habían suspendido todas las transacciones con esos bancos rusos que actualmente están en las listas de sanciones europeas y americanas. [7] El creciente desorden resultó en la desaceleración del comercio Rusia-China, que aumentó un 5,2% en el primer trimestre de 2024 año tras año después de aumentar un 26,3% en 2023. [8]

Sin embargo, China parece seguir siendo el aliado estratégico de Rusia y obtener enormes beneficios económicos de la confrontación entre Moscú y Occidente. Después de la agresión rusa contra Ucrania, China, que no se sumó a las sanciones occidentales contra Rusia, surgió como el principal socio comercial de Rusia debido a la reorientación (en cualquier sentido posible) de los flujos de exportación rusos. China ahora compra el 50% del petróleo crudo y los productos derivados del petróleo que Moscú envía al extranjero y es el mayor consumidor de gas natural ruso. [9]

Sin embargo, debido a las sanciones, las exportaciones chinas a Rusia son mucho más importantes, ya que Beijing suministra a Moscú gran parte de los productos de alta tecnología que necesita. De hecho, después de dos años de guerra, más del 80% de todos los teléfonos inteligentes nuevos vendidos en Rusia son chinos, [10] así como al menos la mitad de las computadoras personales. China ha monopolizado el mercado de equipos de telecomunicaciones y se está expandiendo en equipos de oficina de todo tipo. Entre 2020 y 2023, la participación china en el mercado ruso de vehículos nuevos aumentó de menos del 5% a casi el 62 por ciento. [11]

Además, y esto también es muy importante, el gobierno ruso ahora considera que el yuan chino es la única moneda extranjera confiable y ordenó que las reservas oficiales se acumulen en yuanes, contribuyendo así a frenar la caída de la participación del yuan en las reservas de moneda mundial. [12] Beijing se abstiene formalmente de suministrar a Rusia armas o municiones y trata de no enviar a Rusia productos sancionados, por lo que Moscú contrabandea repuestos de aviación desde Gabón y no los compra en la enorme instalación en Tianjin que produce aviones Airbus europeos para el mercado chino. [13] Parece obvio que en al menos tres esferas los crecientes vínculos entre China y Rusia perturban a Estados Unidos.

China proporciona a Rusia cierta información de inteligencia

En primer lugar, hay un flujo creciente de semiconductores y chips de China a Rusia [14] ; de hecho, casi todas las industrias rusas dependen ahora de China como su principal, si no la única, fuente de estos componentes. Según funcionarios ucranianos, muchos misiles rusos sin detonar contienen elementos producidos en China [15] y su proporción ha aumentado significativamente desde septiembre de 2023. Este cambio se debe principalmente a los esfuerzos de Estados Unidos destinados a descubrir y desmantelar varios esquemas sofisticados que permitían el contrabando de los semiconductores fabricados en Occidente a Rusia (muchos de ellos involucraban a empresas intermediarias y fantasmas registradas en Hong Kong y Singapur). [16] La mayor parte del suministro chino actual no está directamente predestinado a ser utilizado por las instalaciones militares-industriales en Rusia, pero pueden modificarse fácilmente para satisfacer tales necesidades (aquí se debe tener en cuenta cómo ahora Rusia produce principalmente tanques y misiles, que fueron diseñados en los años 1980, por lo que no necesitan los chips más sofisticados para ser ensamblados). Por lo tanto, considerando el suministro de chips a Rusia, la visita de Blinken parece infructuosa, ya que uno de los objetivos era realizar cambios en las políticas comerciales chinas. [17]

En segundo lugar, en los últimos años China aumentó significativamente sus exportaciones de equipos industriales y productos industriales terminados a Rusia. [18] Los empresarios rusos argumentan que esto se produjo como resultado de las sanciones occidentales y a menudo se quejan de que los suministros chinos son de menor calidad que los occidentales y, lo que es aún más importante, no pueden sustituir las piezas de repuesto occidentales, por lo que los rusos ahora se ven obligados a encargar bloques enteros de dichos equipos para sustituir aquellos que no pueden ser reparados por especialistas occidentales (la cuestión se volvió aún más crucial después de los recientes ataques ucranianos a las instalaciones de procesamiento de petróleo rusas, [19] donde casi tres cuartas partes de los equipos consisten en manufacturas europeas o estadounidenses importadas durante la modernización a gran escala de la industria petrolera rusa, que concluyó principalmente a principios de la década de 2020). Antes de la guerra, rara vez se importaban grandes cantidades de equipos industriales chinos a Rusia, y ésta es ahora la esfera en la que China reporta los mayores aumentos en las exportaciones. Ni siquiera los socios occidentales pueden detener a los chinos. Ésta parece la forma más eficaz de socavar el régimen de sanciones y mantener a flote las industrias rusas.

En tercer lugar, las autoridades chinas aparentemente comenzaron a proporcionar información de inteligencia a sus colegas rusos: en primer lugar, imágenes de satélite del territorio ucraniano, incluidas las ubicaciones de las instalaciones de la industria militar ucraniana[20] (algunas de las construidas hace cinco o seis meses fueron atacadas recientemente por los rusos, por lo que hay buenas razones para creer que los datos proporcionados por China podrían ser útiles ya que el grupo orbital ruso es demasiado débil y demasiado anticuado para poder proporcionar al Alto Mando los datos de alta precisión que tanto necesita). Además de esto, China coopera estrechamente con los funcionarios rusos responsables de aumentar la «seguridad de Internet» y suministra casi todo lo que los rusos puedan necesitar para espiar a sus ciudadanos en la web y para construir lo que el Kremlin ha llamado una «Internet soberana» [21] permitiendo mantener las capacidades de la red incluso si el presidente ruso Vladimir Putin decide disociarla de la red mundial.

La dimensión política entre China y Rusia

Sin embargo, nadie puede evaluar el verdadero valor de la cooperación entre Rusia y China si no se tiene en cuenta la dimensión política. Económicamente, China nunca podrá convertirse en un socio tan ventajoso para Rusia como lo fueron alguna vez los países occidentales. El modelo chino de «cooperación» nunca presupuso ninguna inversión extranjera directa significativa en instalaciones industriales en los países a los que China es tecnológicamente superior. China ha comprado o intentado comprar muchas empresas industriales en Europa y Estados Unidos [22] pero casi nunca intentó establecer entidades industriales fuera de China (excepto aquellas dedicadas al procesamiento de primera etapa de algunos recursos minerales extraídos en el extranjero).

Desde Rusia, China importa materias primas (su participación en las exportaciones de Rusia a China ya superó su participación en las exportaciones de Rusia a Europa en 2019), [23] y vende sus productos industriales finales. Esto, como he mencionado varias veces, permite que la economía rusa crezca, pero no se desarrolle; Beijing simplemente no está interesado en convertir a Rusia en una potencia industrial moderna que pueda convertirse en su competidora.

Sin embargo, los vínculos políticos unen sólidamente la alianza China-Rusia, lo que convierte a Rusia en uno de los «activos» más valiosos de China en la actual confrontación geopolítica. Junto con Rusia, China forma un bloque fuerte de naciones revisionistas que exigen cambiar el orden global existente creado y administrado por Occidente. El valor de Rusia en este caso emana de una política exterior irresponsable que saca a relucir la «normalidad» de China en lo que respecta a cuestiones internacionales (fue Rusia, no China, quien atacó a Georgia en 2008 y a Ucrania en 2014 y 2022, tratando de establecer sus estados clientes y volver a trazar las fronteras reconocidas). Aunque China sigue siendo mucho más poderosa que Rusia, Occidente ahora reconoce a Moscú como la fuente de los mayores problemas existentes.

Además, China está interesada en la lealtad de Rusia mientras intenta transformar Asia Central, donde hace mucho tiempo se convirtió en el mayor inversor, [24] y donde espera completar un enorme proyecto de infraestructura que le permitirá conectar China y Europa por tierra. Beijing y Moscú presiden la llamada Organización de Cooperación de Shanghai y son la fuerza líder detrás de los BRICS, tratando así de presentarse como líderes consolidados de lo que ahora se suele llamar «el Sur Global». Todos estos vínculos trascienden el razonamiento puramente económico y hacen que la disociación entre China y Rusia sea extremadamente improbable.

Por supuesto, no diría que Beijing alguna vez apoyó la agresión rusa contra Ucrania: el presidente Xi no fue informado sobre los planes del presidente Putin, ya que este último visitó China un par de semanas antes de la invasión. [25] Para Beijing, fue una sorpresa que el ejército ruso, al que China ha emulado durante décadas, fuera derrotado en las afueras de Kiev y apenas evitó un colapso en el Donbás en agosto de 2022. El liderazgo militar chino siguió la pista de las fuerzas navales. guerra en el Mar Negro, donde la desaparición del crucero pesado Moskva fue vista como una razón para revisar toda la estrategia de librar una posible guerra en el Estrecho de Taiwán. [26]

Al presentar una propuesta de desescalada en febrero de 2023, Wang Yi deseó que se convirtiera en un plan de paz entre Rusia y Ucrania [27] ya que Beijing cree que la derrota de Rusia va en contra de los intereses vitales de China (en Moscú, los analistas afirman que el reciente artículo en The Economist, [28] firmado por un destacado politólogo chino y miembro desde hace mucho tiempo del club de debate Valdai patrocinado por el Kremlin, Feng Yujun, [29] contiene la advertencia oficial de Beijing sobre una posible derrota rusa que China no podría evitar). Para China, la incertidumbre actual es dolorosa, pero no tiene intención de cambiar su posición, incluso si la perspectiva es enfrentar sanciones estadounidenses.

Conclusión

Durante décadas, los estrategas estadounidenses expresaron continuamente su preocupación de que alienar a Rusia empujaría a Moscú a abrazar a China. Ahora que Rusia ya se ha convertido en el vasallo de China, debería implementarse una estrategia completamente diferente. Dado que Rusia y China forman ahora una sólida alianza antioccidental, sugeriría buscar su eslabón más débil, es decir, el país que puede tener más razones para mantener vínculos económicos y políticos efectivos con Occidente. Ese país es, por supuesto, China, no Rusia. Las conexiones económicas entre Estados Unidos y Europa, por un lado, y China, por el otro, son mucho más profundas y sólidas que las que vinculan a Occidente con Rusia. Por lo tanto, yo diría que la estrategia más fiable podría ser la que ofrezca a Beijing algunas perspectivas de reparar sus relaciones, tanto políticas como económicas, con las naciones occidentales si retira su apoyo al Kremlin, se suma a las sanciones occidentales contra Rusia y obliga a Moscú a abandonar su intento de conquistar Ucrania. Considerando su actual dependencia de Beijing, Rusia no sería capaz de sostenerse sin el dinero, los bienes y la tecnología que recibe ahora de China.

La tarea debería pasar de no permitir que Rusia se vuelva hacia China a seducir a China para que rompa con Rusia. Puede que me equivoque, pero parece que esa estrategia se implementó con éxito hace medio siglo, cuando Estados Unidos se volvió hacia China, aislando aún más a la Unión Soviética y provocando el apoyo activo de China a los muyahidines afganos durante la intervención soviética en Afganistán. [30] China en estos días enfrenta importantes problemas económicos y esto puede hacer que sus relaciones con Rusia carezcan de sentido.

El presidente Putin ha reorientado con éxito las aspiraciones del pueblo ruso desde el crecimiento económico y el bienestar (con los que habían estado asociados en la década de 2000) hacia la grandeza geopolítica, logrando presidir el país sin producir prácticamente ningún crecimiento económico. Sin embargo, el presidente Xi todavía construye su legitimidad sobre los logros económicos y aparentemente no tiene una estrategia alternativa que pueda emplear si la crisis financiera golpea al país.

Pero incluso teniendo todo esto en cuenta, yo diría que el precio de un cambio tan dramático en las políticas occidentales debería ser muy alto, incluyendo muy probablemente un nuevo acercamiento con China. Esto último podría ser una tarea bastante oportuna, ya que si China cae en una crisis, podría provocar cambios políticos profundos, y Occidente sería mucho más eficaz a la hora de influir positivamente en ellos si se los considera un amigo y socio confiable de China en lugar de un enemigo y competidor.

Para resumir, sugeriría una vez más echar una nueva mirada a la actual alianza chino-rusa, a las posibles relaciones futuras entre Rusia y China y Occidente, y considerar diferentes estrategias para contener a Rusia, incluso aquellas que hoy en día pueden parecer bastante extrañas, ya que creo que al imponer sanciones feroces a China, [31] Estados Unidos puede no tanto aplastar el vínculo entre Beijing y Moscú sino, por el contrario, reforzarlo significativamente.

*Dr. Vladislav Inozemtsev es asesor especial del Proyecto de Estudios de Medios Rusos de MEMRI y fundador y director del Centro de Estudios Postindustriales con sede en Moscú.

[31]Vale la pena señalar que China representa una amenaza para los intereses estadounidenses en el Indo-Pacífico. En particular, China ha estado militarizando el Mar de China Meridional. Como dijo recientemente el secretario de Defensa de Filipinas, Gibo Teodoro: «China está tratando de cambiar, revelando unilateralmente, una ley internacional al permitir que otros países se sometan. Mediante el reclamo unilateral de todo el Mar de China Meridional, como sus aguas internas. Es decir, está convirtiendo el Mar de China Meridional en un Lago de China, ¿no? Y es por eso que está utilizando buques de la Guardia Costera, que son enormes y equivalentes también a buques de guerra, para hacer cumplir la ley interna y penal china en todo el Mar de China Meridional. Esto es parte de sus narrativas ilegales, y esto es parte de su movimiento para forzar unilateralmente la sumisión de otros países, para introducirse en su definición de lo que es el derecho internacional. El embajador de Filipinas en Estados Unidos, José Manuel Gallego Romualdez, también afirmó: «Muchos de nosotros creemos que el verdadero punto de inflamación es el Mar Occidental de Filipinas. La agresión que enfrentamos hoy es muy real porque China no cejará en sus reclamaciones excesivamente expansivas en nuestras aguas territoriales. Con todas las peligrosas maniobras que están ocurriendo, un accidente importante podría hacer que Estados Unidos o Filipinas invocaran el Tratado de Defensa Mutua, razón por la cual sólo tenemos que esperar que cada mañana, cuando el presidente Xi se despierte, diga: «hoy es el día, hoy no es el día.’» Filipinas y Estados Unidos firmaron un Tratado de Defensa Mutua (MDT) en 1951. El tratado tiene ocho artículos y exige que ambos aliados se defiendan mutuamente si otra parte ataca a Filipinas o a Estados Unidos. Un accidente importante provocado por China en el Mar de Filipinas Occidental podría hacer que Estados Unidos o Filipinas invocaran el MDT. Durante su visita oficial a Filipinas el 19 de marzo, el secretario de Estado Blinken dijo: «Apoyamos a Filipinas y respaldamos nuestros férreos compromisos, incluso bajo el tratado de defensa mutua». Después del ataque con cañones de agua chinos del 23 de marzo contra un barco filipino y el bloqueo de movimientos en Ayungin Shoal, el Departamento de Estado de Estados Unidos declaró: «Estados Unidos apoya a su aliado Filipinas y condena las peligrosas acciones de la República Popular China (RPC) contra operaciones marítimas legales de Filipinas en el Mar de China Meridional el 23 de marzo. Estados Unidos reafirma que el Artículo IV del Tratado de Defensa Mutua entre Estados Unidos y Filipinas de 1951 se extiende a los ataques armados contra las fuerzas armadas filipinas, buques o aviones, incluidos los de su Guardia Costera, en cualquier lugar del Mar de China Meridional». El 11 de abril, el presidente Joe Biden, el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., y el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, se reunieron en Washington DC, y discutieron la situación. en el Mar de China Meridional. Durante la cumbre, el presidente Biden garantizó que cualquier ataque a un avión, buque o fuerzas armadas filipinas en el Mar de China Meridional haría que se invoque el Tratado de Defensa Mutua (MDT) firmado en 1951 entre Estados Unidos y Filipinas.

