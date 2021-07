La hostil rivalidad entre los bandos ideológico y pragmático en el régimen iraní, que domina el escenario político de Irán, recientemente alcanzó un punto crítico por las brechas de seguridad en las instalaciones nucleares de Irán ante los varios actos de sabotaje que ocurrieron allí en los últimos meses. Dado que asegurar las instalaciones nucleares en Irán es responsabilidad de los varios aparatos de seguridad e inteligencia subordinados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), las críticas al desempeño de estos aparatos son limitadas y muy implícitas. En cambio, las críticas han sido dirigidas al gobierno pragmático de Rohani y a elementos asociados a este. En su editorial publicado el 16 de abril, 2021 el portal Masregh News, afiliado al CGRI, culpó por la explosión ocurrida ese mes en la instalación nuclear Natanz, que puso fuera de servicio las centrifugas avanzadas, al vicepresidente Ali Akbar Salehi, director de la Organización de Energía Atómica de Irán, acusándolo de descuidar o incluso sabotear deliberadamente la defensa de las instalaciones nucleares en Irán.

El editorial acusa a Salehi, así como al saliente presidente iraní Hassan Rohani y a su gobierno, de ir tras una política exterior y nuclear deficiente caracterizada por retóricos esfuerzos de restarle importancia a los resultados de los repetidos ataques a las instalaciones nucleares de Irán y transmitir información de que no fueron dañadas ni perjudicadas en lo absoluto. Este también afirma que, como jefe de la Organización de Energía Atómica, Salehi permitió la infiltración de agentes enemigos a las instalaciones nucleares de Irán y por ende, las expuso al sabotaje. Salehi dice, hizo caso omiso a las advertencias de los expertos iraníes que pudieran haber evitado esto y los despidió, mientras que al mismo tiempo cimentó sus relaciones con la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) haciendo peligrar de esta manera a los científicos que trabajan en las instalaciones nucleares de Irán. Durante las negociaciones nucleares, el artículo afirma, Salehi también expresó su lealtad a Ernest Moniz, secretario de energía en la administración Obama, quien fue su maestro en el MIT y fue miembro del equipo de negociación estadounidense. (Véase el informe de MEMRI de agosto del año 2015 sobre el tema de las declaraciones de Salehi en las que este hace alardes de que Moniz fue designado al equipo de negociación estadounidense a pedido suyo).

Cabe señalar que Hamed Fakhrizadeh, hijo de Mohsen Fakhrizadeh, el arquitecto del programa nuclear iraní, también responsabilizó implícitamente al gobierno de Rohani por la brecha de seguridad que permitió el asesinato de su padre a finales de noviembre del año 2020. En una conferencia de prensa varios días antes de las recientes elecciones presidenciales en Irán, en las que expresó su apoyo al candidato presidencial Ebrahim Raisi, Hamed Fakhrizadeh dijo lo siguiente: «Yo mismo voté por Raisi en las elecciones anteriores y si el pueblo lo hubiese elegido la última vez que se presentó como candidato, tal vez mi padre Mohsen Fakhrizadeh hubiese podido votar este año. Según declaraciones del secretario general del Comité Supremo de Seguridad Nacional Ali Shamkhani, el ministro de Inteligencia Mahmoud Alavi y otros elementos pertinentes, hubo negligencia por parte de las organizaciones e instituciones al contexto de su asesinato. Como consecuencia, los desesperados intentos del falso régimen sionista y la arrogancia global (Estados Unidos) contra este científico, quien estuvo en sus listas terroristas durante más de 20 años, fueron exitosos».[1]

En respuesta al artículo de Mashregh, Salehi y la Organización de Energía Atómica de Irán declararon que acusar a funcionarios del gobierno de ser ellos responsables por los ataques a las instalaciones nucleares no tenía precedente alguno y que Mashregh, de hecho, se puso del lado de los enemigos de Irán que están tratando de perjudicarlo y obstaculizar su progreso en el tema nuclear. Este señaló que los aparatos de seguridad e inteligencia del estado son responsables por la seguridad de las instalaciones nucleares en Irán, por lo que implícitamente contraataca al bando ideológico, que si posee el control total y exclusivo sobre estos aparatos.

Más explícito y contundente en su crítica ante los aparatos de seguridad fue el ex-presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad, quien criticó a estos aparatos por monitorear y espiar telefónicamente a activistas políticos y a ciudadanos comunes, incluyéndolo a él mismo, en lugar de concentrar sus recursos y esfuerzos en asegurar las instalaciones nucleares.

Lo siguiente son extractos traducidos del editorial de Mashregh que culpó al gobierno de Rohani y al jefe de la Organización de Energía Atómica Salehi por las brechas de seguridad en las instalaciones nucleares de Irán, la respuesta de Salehi a estas acusaciones y las declaraciones del ex-presidente Ahmadinejad sobre las fallas de los aparatos de seguridad para prevenir sabotajes a las instalaciones nucleares en Irán.

Mashregh News: Existen «serias dudas sobre todo el ‘sistema operativo’ en la administración de la Organización de Energía Atómica… Salehi alzó su voz y gritó, sus venas palpitaban en su cuello y prometió su confianza en los gloriosos beneficios del acuerdo. ¡Aparentemente este halló puntos en común en las negociaciones con su ‘antiguo maestro’ Ernest Moniz!»

«Luego de ocurrir la segunda gran explosión en la instalación nuclear de Natanz en menos de un año, el lineamiento de los medios de comunicación adoptado por el jefe de la Organización de Energía Atómica Ali Akbar Salehi, en total coordinación con el canciller Javad Zarif, es insinuar, que no es nada importante que esta haya detonado, construiremos una mejor instalación nuclear y en cualquier caso, ¡nuestra motivación solo aumentará’!

“Es obvio que la ‘terapia del lenguaje’ y los retóricos esfuerzos de ‘normalizar’ la situación han sido la política general del gobierno de Rohani en los últimos 8 años, especialmente en lo que respecta a nuestra ‘política exterior’ y nuestra ‘política en materia nuclear’. ‘Los ‘voceros’ y ‘oradores’ del gobierno de Rohani siempre han tratado de justificar sus ‘fracasos’ y ‘contratiempos’ adoptando la estrategia de ‘toda ofensiva es la mejor defensa’, es decir, atacar a sus críticos en el campo ideológico y llamarlos ‘analfabetas’, ‘atrasados’, ‘alarmistas’, ‘destructores’, ‘cavernícolas’, etc..

«Hoy día, al igual que en el pasado, Salehi se niega a abordar el meollo del asunto, es decir, la grave brecha de seguridad, siendo esta la segunda en menos de un año, nada menos y llega en un momento en que la ley en materia nuclear aprobada por el Majlis, que restringe la cooperación con los inspectores de la AIEA, le da al régimen las herramientas para lidiar con aquellos matones y codiciosos estadounidenses, aunque el gobierno de Rohani es mezquino y poco serio en la implementación de la tal ley.

«La noche del 12 de abril, 2021 Alireza Zakani, representante de Qom en el Majlis y director del Centro de Investigación Parlamentaria, apareció en el programa de televisión Jahan Ara e hizo algunos comentarios muy importantes sobre el programa nuclear, el acuerdo nuclear y el estado actual de la industria nuclear bajo el gobierno de Hassan Rohani. Uno de los puntos más impactantes que este hizo reflejó la situación de los temas estatales estratégicos, especialmente en las áreas de seguridad y de la industria en materia nuclear. Zakani dijo que la Organización de Energía Atómica envió un componente del mecanismo de enriquecimiento de uranio de Natanz para su debida reparación fuera del país y el componente reparado regresó con unas 300 libras de explosivos colocados en su interior y el aparato de seguridad de la organización nunca se dio cuenta. Esta bomba de 300 libras es la que estalló en julio pasado y destruyó algunos de los cobertizos que albergan la línea de montaje de las centrifugas de nueva generación».

Para conocer las críticas de Zakani sobre el tema de la inadecuada seguridad de Irán, véase el video del portal MEMRI TV publicado el día 12 de abril, 2021:

El artículo dice además que: «En otras palabras, según Zakani, la Organización de Energía Atómica encabezada por Salehi, cometió dos errores graves. Primero, durante casi dos décadas, el orden dominante (es decir, Estados Unidos y Occidente) ha invertido todos sus esfuerzos para destruir totalmente nuestra industria nuclear. Barak Obama declaró explícitamente que, si pudiera, no dejaría intacto ni un solo tornillo de la industria nuclear de Irán. Sin embargo, funcionarios de la Organización de Energía Atómica de Irán enviaron un componente crucial de nuestra planta de enriquecimiento nuclear fuera del país para su reparación. Tal como dice el refrán popular ¡dejamos al lobo cuidando ovejas! Segundo, cuando regresó, este componente estaba empacado con 300 libras de explosivos, es decir 137 kg, que los aparatos técnicos y de seguridad de la organización no pudieron detectar.

“Si la afirmación de Zakani es correcta, este nivel de incompetencia e ignorancia convierte este ‘fracaso’ en ‘culpabilidad’.

«Por supuesto, para alguien como Salehi – quien, durante las negociaciones en materia nuclear, hizo alardes de haber estudiado en el MIT junto al entonces secretario de energía Ernest Moniz, el funcionario estadounidense a cargo del aspecto técnico de las negociaciones y quien expresó placer y satisfacción por relacionarse con el bando estadounidense, tal como era evidente en cada una de las fotografías publicadas en los medios de comunicación – el optimismo sobre las intenciones del enemigo se ha vuelto ya un hábito.

«Durante el 9º Majlis, respondiendo a los miembros del Majlis que expresaron su preocupación por la suspensión de la industria nuclear en Irán ante el acuerdo nuclear, Salehi alzó la voz y gritó, con sus venas palpitantes en el cuello y prometiendo confianza a los gloriosos beneficios del acuerdo. ¡Al parecer encontró puntos en común y una buena relación con su «antiguo maestro» Ernest Moniz, durante las negociaciones!

«En una entrevista realizada el 21 de diciembre, 2020 con el portal Entekhab, Salehi hizo algunos comentarios que en ese momento preocuparon a los técnicos. Este dijo: ‘Utilizamos mucho la cooperación tecnológica con la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA). Varios talleres se llevan a cabo todos los años. Nuestros ingenieros y expertos visitan la agencia varias veces al año, en diferentes países. La AIEA preparó el terreno para ello, para que los iraníes pudieran entrenarse y servir». En otras palabras, según Salehi, nuestros científicos en las instalaciones nucleares y los expertos no solo conocen la guarida de espías que es la AIEA, incluso son enviados allí para recibir entrenamiento.

«Este también declaró que rechaza la afirmación de que los inspectores de la AIEA son espías. Este dijo: ‘La afirmación de que la AIEA exigió entrevistar al mártir Mohsen Fakhrizadeh es una falaz mentira. Si usted posee documentos que comprueben esto, publíquelos. Yo no acepto el señalamiento de que los inspectores de la agencia son espías. ¿Expulsarlos del país? No se puede dirigir un país de esa manera. No podemos negarnos a nosotros mismos el estar conectados al mundo. Realizamos un uso importante en el área de cooperación tecnológica con la agencia. Es imposible manejar los temas internacionales de esta manera, marchándonos de cada foro y diciendo que todo lo que queremos debe hacerse, mientras rechazamos todo lo que Estados Unidos y Occidente desean hacer».

«Pero el día lunes 12 de abril, 2021 Hossein Abniki, director del centro de desarrollo y tecnología de información de la Organización de Energía Atómica bajo el décimo gobierno y amigo del mártir Ahmadi Roshan (científico nuclear asesinado en el año 2011), concedió una entrevista al portal de noticias 598.ir, en la que mencionó el despido de empleados de la Organización de Energía Atómica de Salehi en las primeras semanas luego de su nombramiento como jefe de esta organización en el año 2013. Esto explica en gran medida el dramático aumento de ataques a las instalaciones nucleares. Entre los años 2009-2013, antes de que los asociados del mártir Ahmadi Roshan fueran despedidos de la Organización de Energía Atómica, los actos de sabotaje y los ciber-ataques contra la industria nuclear de Irán eran totalmente ineficaces y el trabajo avanzaba muy eficientemente en este período, los iraníes identificaron muy bien las debilidades de la industria nuclear iraní y dicha industria evitó vender y comprar piezas y equipos que pueden ser manipulados, así como propensos a ciber-ataques, etc.

«Abniki recordó lo siguiente: ‘En el año 2013, cuando el gobierno iraní cambió y Salehi regresó a la Organización de Energía Atómica como su encabezado, los asociados y colegas del mártir Ahmadi Roshan fueron expulsados. Le dijimos a Salehi en ese momento que sería mejor retener a estos muy queridos y apreciados en la industria nuclear iraní y beneficiarnos de su experiencia, pero desafortunadamente esto no sucedió así’. Este concluyó: «Naturalmente, cuando uno descarta las fuerzas clave entre su personal que lo protege contra el sabotaje proveniente de Occidente, en realidad se está preparando para una destrucción». Uno de nuestros destacados científicos durante el apogeo de la industria nuclear en la década del año 2000, el ex-director de las instalaciones de Natanz y Fordo, estaba tan enojado con Salehi en las primeras semanas después de su regreso a la Organización de Energía Atómica que renunció por completo a la industria nuclear y hoy fabrica equipos de tratamiento de agua y alcantarillado en su fábrica. El equipo élite que purgó la instalación de Natanz del virus informático más complejo, Stuxnet, fue expulsado de la Organización de Energía Atómica después de ser tratado personalmente por Salehi. La sede de protección cibernética de la Organización de Energía Atómica estaba casi paralizada. Cuando todo esto sucede, nuestras altamente sensibles instalaciones de la industria nuclear obviamente se vuelven vulnerables.

«Claramente, cualquier personal de seguridad entrenado en los conceptos básicos de neutralizar amenazas debería haber encontrado esas 300 libras de explosivos que fueron colocados en las instalaciones de Natanz como parte de su labor. El hecho de que el personal de seguridad de Natanz no pudo hallar una carga explosiva de tal tamaño arroja serias dudas sobre todo el ‘sistema operativo’ de la administración de la Organización de Energía Atómica».[2]

[1] Fars (Irán), 15 de junio, 2021.

[2] Mashreghniews.ir, 16 de abril, 2021.

