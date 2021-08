Recientemente se ha producido un incremento de las operaciones contra la presencia militar estadounidense en Siria. En solo dos semanas hubo seis incidentes de lanzamiento de misiles y morteros contra dos bases de la Coalición Global para Derrotar al EIIS liderada por los Estados Unidos en la zona noreste de Siria: el campo petrolero Al-Omar al este de Deir Al-Zor, siendo esta la base de la mayor coalición en Siria y que alberga a las tropas estadounidenses, francesas y británicas además de ser base en el campo de gas Conoco en la misma región.[1] Si bien los ataques no resultaron en víctimas, estos sin duda reflejan un cambio en la lucha contra las fuerzas estadounidenses en Siria, que hasta ahora ha involucrado principalmente a aldeanos locales quienes arrojaron piedras a vehículos militares y bloquearon patrullas militares, así como también realizaron enfrentamientos con las fuerzas del régimen en los puestos de control atendidos por estos últimos.[2]

El detonante de la reciente escalada fueron los ataques aéreos realizados por los estadounidenses el día 27 de junio, 2021 contra posiciones de las milicias respaldadas por Irán en la frontera entre Siria e Irak. El departamento de Defensa de los Estados Unidos anunció que las posiciones atacadas pertenecían a las milicias iraquíes Kataib Hizbullah y Kataib Sayyid al-Shuhada, las que han estado involucradas en acciones contra las fuerzas estadounidenses en Irak.[3] Luego de los ataques aéreos, las Unidades de Movilización Popular (UMP), la organización que agrupa a las milicias iraquíes respaldadas por Irán, que incluye a las dos milicias que fueron atacadas, anunciaron que cuatro agentes habían sido asesinados y en respuesta, varias de las milicias amenazaron con vengarse.[4]

Hasta ahora, ninguna organización se ha responsabilizado por los recientes ataques perpetrados con misiles y morteros contra las bases estadounidenses en Siria, pero las amenazas de las milicias chiitas respaldadas por Irán indican que muy probablemente estas estén detrás de ellos. Los diarios del gobierno sirio y el diario libanés Al-Akhbar, que apoya al régimen sirio, presentaron los ataques como una nueva fase de la resistencia popular siria destinada a expulsar a los estadounidenses de Siria y advirtieron que estos ataques continuaran y escalaran en poderío. Estos amenazaron con que, de ahora en adelante, todos los ataques estadounidenses serán enfrentados con un contraataque. Cabe señalar que durante años se amenazó con realizar acciones violentas contra las fuerzas estadounidenses en los medios de comunicación sirios.[5]

Este informe revisa los recientes ataques perpetrados contra las fuerzas estadounidenses y las amenazas sirias de continuar la escalada.

Seis ataques en dos semanas ante las fuerzas estadounidenses en Siria; declaraciones e informes indican que las milicias iraquíes son responsables de ellos

Tal como se dijo, desde que ocurrió el ataque aéreo estadounidense el día 27 de junio contra posiciones de las milicias en la frontera entre Siria e Irak, se han reportado seis ataques contra las fuerzas estadounidenses en la zona noreste de Siria. El primer ataque ocurrió un día después del ataque aéreo estadounidense, perpetrado el día 28 de junio. Según un informe del Observatorio de Derechos Humanos de Siria, varios morteros fueron disparados contra la base en el campo petrolero de Al-Omar en la zona este de Deir Al-Zor, quemando varios vehículos pero sin causar víctimas. El informe decía además que las milicias iraníes desplegadas al oeste del Éufrates eran responsables del ataque.[6] Aproximadamente una semana después, el día 4 de julio, 2021, la agencia de noticias del régimen sirio SANA informó que varios misiles fueron disparados contra la misma base.[7] El portal Euphrates Post News, que informa sobre eventos ocurridos al este de Siria, afirmó que se escucharon explosiones sobre la base de la coalición en el campo de gas Conoco en la misma región,[8] pero el vocero de la coalición Wayne Marotto negó que ninguna de las bases hubiese sido atacada.[9]

El 7 de julio se volvió a informar sobre un ataque a la base del campo petrolero Al-Omar que, según SANA, fue perpetrado por drones.[10] El 10 de julio SANA informó que se escucharon explosiones en la base del campo de gas Conoco.[11] Una fuente del departamento de Defensa de los Estados Unidos admitió que la base había sido alcanzada, pero afirmó que no hubo víctimas ni daño alguno.[12] Un día después, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó que un misil de fabricación local alcanzó la base del campo petrolero de Al-Omar sin causar víctimas.[13] El último ataque reportado ocurrió el día 13 de julio, también en la base del campo petrolero Al-Omar. El canal de televisión iraní Al-Alam afirmó que se dispararon morteros, que dañaron algunos vehículos militares,[14] pero el portavoz del Departamento de Defensa estadounidense John Kirby, negó tener conocimiento de tal ataque.[15]

Si bien ninguna organización ha denunciado estos ataques, varias declaraciones indican que dichos ataques fueron llevados a cabo por las milicias iraquíes respaldadas por Irán. En referencia a los ataques a las bases estadounidenses, Kazem Al-Fartousi, vocero de la milicia iraquí Kataib Sayyid Al-Shuhada, le dijo el 11 de julio al diario en Londres Al-Arabi Al-Jadid que «la respuesta de la resistencia a la agresión estadounidense no se limita a Irak». Este añadió que «el propósito de la presencia de las facciones iraquíes en Siria es para combatir contra el EIIS y defender las fronteras iraquíes. Aviones estadounidenses atacaron a las milicias en estas áreas, por lo que una respuesta en las mismas áreas es totalmente legítima».[16]

Además, luego del ataque aéreo estadounidense realizado el 27 de junio en la región fronteriza entre Siria e Irak, una delegación iraní encabezada por Hossein Taeb, el jefe del servicio de inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), visitó Bagdad. Fuentes de las milicias chiitas iraquíes dijeron que los iraníes instaron a los comandantes de las milicias a intensificar sus represalias contra las fuerzas estadounidenses en Siria.[17]

La red Ojo del Éufrates, afiliada a la oposición siria, que informa sobre la zona este de Siria, publicó que, en una reunión de comandantes de las UMP el 3 de julio en el área de Al-Hiri en Siria, cerca de la frontera iraquí, los comandantes decidieron atacar las bases de la coalición en la región.[18] La red informó además que unos diez expertos en misiles iraníes se unieron a las posiciones de la milicia en las áreas de Deir Al-Zor y de Al-Raqqah con el propósito de realizar ataques contra las bases estadounidenses al noreste de Siria.[19]

Artículos en la prensa siria: De ahora en adelante responderemos a todos y cada uno de los actos de agresión estadounidense; Las bases estadounidenses son altamente vulnerables

Artículos en la prensa del gobierno sirio describieron los ataques a las bases estadounidenses como el comienzo de una nueva fase en la lucha para expulsar a los estadounidenses de Siria, una fase en la que la resistencia popular siria se expandirá y ningún acto de agresión estadounidense quedará sin recibir respuesta. Cabe mencionar que, en años anteriores, los enfrentamientos entre las fuerzas del régimen sirio o locales pro-régimen y las fuerzas estadounidenses fueron acompañados de numerosos artículos en la prensa siria amenazando la presencia estadounidense en el país. Estos artículos también enfatizaron que la resistencia popular contra las fuerzas estadounidenses en Siria se intensificara y pondrá en peligro la vida de los soldados estadounidenses.

Muhriz Al-‘Ali, columnista del diario del gobierno sirio Al-Thawra, escribió el día 30 de junio, 2021: «La agresión estadounidense en la frontera entre Siria e Irak, manifestada en los ataques a las posiciones del ejército árabe sirio y del ejército iraquí, representado por las UMP, es parte del ilimitado apoyo de los estadounidenses a las organizaciones terroristas, principalmente el EIIS, que lleva a cabo la agresiva política estadounidense en Siria e Irak. Esta agresión también es parte de la estrategia estadounidense de mantener la tensión en la región con el fin de justificar su ilegítima presencia y el saqueo de los recursos estratégicos de los dos países…

«Las consideraciones estadounidenses que sustentan esta agresión… y la evaluación de que no habrá consecuencias, estaban erradas. La reacción no tardó en llegar y la ilegítima base estadounidense en el campo petrolero Al-Omar fue atacada. De hecho, la resistencia anunció que respondería a la agresión estadounidense. Este le transmitió un mensaje firme al ocupante estadounidense, de que en la nueva fase todo acto de agresión tendría sus consecuencias, específicamente ataques contra el ocupante estadounidense y sus mercenarios…

«Los acontecimientos sobre el terreno, reflejados por el bombardeo a las ilegítimas bases estadounidenses, indican que la próxima fase se caracterizará por un ataque en respuesta a cada uno de los ataques en contra nuestra. Ningún acto de agresión quedará sin una respuesta que haga que el ocupante estadounidense lamente su arrogancia y eventualmente lo obligue a marcharse de Siria y respetar las resoluciones internacionales. La historia nos enseña que los pueblos que defienden sus justas causas eventualmente son los que saldrán victoriosos».[20]

Atiyya Al-Atiyya, columnista del diario del gobierno sirio Al-Ba’th, escribió que los ataques a las fuerzas estadounidenses son un avance importante en la resistencia popular en contra de los estadounidenses en Siria: «Los ataques a la ilegítima base de la ocupación estadounidense en el campo petrolero de Al-Omar al este de Deir Al-Zor – la mayor base en la región de Jazirah y el río Éufrates es decir, la zona norte de Siria, que alberga tropas de muchos ejércitos de Occidente y es también donde las fuerzas de ocupación estadounidenses se encuentran con sus partidarios en las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) – fue una operación militar de gran importancia en el desarrollo de la resistencia popular librada por las tribus árabes en la región, la cual se centra en la necesidad de expulsar a la ocupación estadounidense y a sus partidarios de Siria…

«El bombardeo también tuvo sus objetivos indirectos, como parte de la creciente resistencia popular y tribal en contra de la presencia por la ocupación estadounidense y sus partidarios en las milicias de las FDS, resistencia que se extiende desde el área de Deir Al-Zor al este hasta las zonas de Al-Hasakah, Al-Raqqah y Manbij en los alrededores de Alepo al norte. Esta expansión hace que la resistencia tribal árabe sea más eficaz y poderosa. Ahora es fácil llegarle a la ocupación y a sus posiciones, que afirman están fortificadas y también es posible desarrollar las habilidades de la resistencia tribal, por lo que su papel será atacar la presencia extranjera en suelo sirio, especialmente en la región al este del Éufrates… Este ataque a la base de ocupación estadounidense no es el primero ni tampoco será el último, pero es el primero de su clase en términos de las armas utilizadas (cohetes y cañones militares), tiempo y lugar y en términos de la unidad de las filas de las fuerzas de la resistencia popular dentro del eje de resistencia, lo que hace de estas fuerzas una amenaza directa para todos los ejércitos de ocupación en Siria».[21]

Diario libanés Al-Akhbar: Esta es una nueva fase en la escalada; El eje de la resistencia está decidido a responder ante cualquier ataque

El diario libanés Al-Akhbar, cercano a Hezbolá y al régimen sirio, también consideró los ataques a las fuerzas estadounidenses en Siria como prueba de la capacidad del eje iraní para responder a cualquier agresión contra este en la región y evaluó que la resistencia contra las fuerzas estadounidenses en Siria aumentará. El reportero del diario Al-Akhbar Ayham Mare’i, escribió que los ataques tenían la intención de transmitirle un mensaje a los Estados Unidos, es decir, que la presencia de las fuerzas pro-iraníes en Siria es legítima, a diferencia de la presencia de las fuerzas estadounidenses, que deben ser expulsadas del país. Mare’i escribió el día 29 de junio, 2021: «El ataque a la base Al-Omar, una de las bases estadounidenses más importantes en Siria, indicó las habilidades del eje de la resistencia y su determinación de responder ante cada ataque sobre objetivos pertenecientes a estos. También existe la posibilidad de que esta acción se convierta en una extensa «resistencia popular» destinada a atacar la presencia extranjera en suelo sirio, especialmente en la región al este del Éufrates… El hecho de que los misiles utilizados en el ataque tuvieron solo un alcance limitado, pero que alcanzaron el objetivo con confianza, refleja la precisión de la información que posee el ejército sirio y sus aliados respecto a las bases ilegítimas estadounidenses y su capacidad para utilizar sus armas, sin embargo limitada, para alcanzar objetivos importantes…

Esta es la primera vez que las posiciones estadounidenses en Siria han sido sometidas a un verdadero ataque misilístico y de cañones, y que por primera vez representa una amenaza directa a la presencia estadounidense en el país. Parece ser que este ataque perpetrado por la alianza de la resistencia, la cual no fue anunciada de antemano, tenía la intención de transmitirle un mensaje a la nueva administración estadounidense, que aún no ha formulado su política ante Siria, es decir, que la presencia del eje de la resistencia en Siria e Irak es legítima y permanente, mientras que la presencia estadounidense no lo es. Este bombardeo también es prueba de la capacidad operativa de la alianza de la resistencia para responder a cualquier ataque a sus fuerzas en la región, tal como el último ataque estadounidense sobre la frontera Siria-Irak».[22]

En otro artículo, publicado el 14 de julio, en medio de los continuos ataques a las bases estadounidenses, Mare’i escribió que esta puede ser «una nueva fase, caracterizada por una mayor presión sobre los Estados Unidos con el fin de cambiar su política sobre Siria y poner fin a la ocupación de grandes áreas al este del Éufrates… Estas operaciones confundieron a los soldados estadounidenses y limitaron su movimiento, presagiando un desarrollo significativo en el nivel y forma de las actividades de resistencia. Muy probablemente habrá un mayor desarrollo en el próximo período, al punto de ataques directos contra las patrullas estadounidenses e incluso ataques a convoyes que transportaban vehículos, municiones y alimentos a través de la frontera, según el modelo de la resistencia en Irak».[23]

*O. Peri es compañero investigador en MEMRI.

[1] Al-Arabi Al-Jadid (Londres), 11 de julio, 2021.

[2] Véase los siguientes informes de MEMRI: Investigación y Análisis No. 1504 – El régimen de Assad fomenta ataques contra las fuerzas estadounidenses al norte de Siria: Ellos pueden optar por irse por sí mismos o en ataúdes, 11 de marzo, 2020; informe del PSATY – Tribu en Deir Al-Zour leal al régimen sirio anuncia creación de un ejército tribal para combatir contra la presencia estadounidense y las FDS, 10 de agosto, 2021; informe del PSATY – Grupo del régimen pro-sirio publica un video amenazando la base estadounidense en Al-Tanf; insta a la resistencia popular ante la presencia de Estados Unidos en Siria, 23 de septiembre, 2021; serie de MEMRI Despacho Especial No. 8803 – Medios de comunicación sirios amenazan con escalar la resistencia contra las fuerzas estadounidenses en el país: La política estadounidense «no hará que la gente salga a las calles; hará que los misiles salgan de los depósitos», 17 de junio, 2020; serie de MEMRI Despacho Especial No. 8994 – Régimen sirio continúa alentando la resistencia tribal popular contra los Estados Unidos; Assad: esta es la única forma de obligar a los estadounidenses a que se marchen, 28 de octubre, 2020.

[3] Defense.gov, 27 de junio, 2021.

[4] Raialyoum.com, 28 de junio, 2021. El Observatorio de Derechos Humanos de Siria informó luego que el número de víctimas como resultado del ataque estadounidense aumentó a nueve. Syriahr.com, 29 de junio, 2021.

[5] Serie de MEMRI Despacho Especial No. 7402 – Régimen sirio: Expulsaremos a las fuerzas estadounidenses de Siria a través de la resistencia popular – 28 de marzo, 2018; serie de MEMRI Despacho Especial No. 7451 – Continúan las amenazas sirias contra la presencia de Estados Unidos en Siria: Las tropas y bases estadounidenses están a nuestro alcance y pagarán muy caro por ello – 2 de mayo, 2018; serie de MEMRI Despacho Especial No. 8398 – El régimen de Assad pide una resistencia popular para expulsar a las fuerzas estadounidenses de Siria – 9 de diciembre, 2019.

[6] Syriahr.com, 28 de junio, 2021.

[7] Sana.sy, 4 de julio, 2021.

[8] Facebook.com/EuphratesPostNews, 4 de julio, 2021.

[9] Twitter.com/OIRSpox, 4 de julio, 2021.

[10] Sana.sy, 7 de julio, 2021.

[11] Sana.sy, 10 de julio, 2021.

[12] Reuters.com, 11 de julio, 2021.

[13] Syriahr.com, 11 de julio, 2021.

[14] Alalam.ir, 13 de julio, 2021.

[15] Defense.gov, 13 de julio, 2021.

[16] Al-Arabi Al-Jadid (Londres), 11 de julio, 2021.

[17] Reuter.com, 13 de julio, 2021.

[18] Facebook.com/euphrateseye, 5 de julio, 2021.

[19] Eyeofeuphrates.com, 11 de julio, 2021.

[20] Al-Thawra (Siria), 30 de junio, 2021.

[21] Al-Ba’th (Siria), 1 de julio, 2021.

[22] Al-Akhbar (Líbano), 29 de julio, 2021.

[23] Al-Akhbar (Líbano), 14 de julio, 2021.

The post Ante escalada de ataques de misiles contra las fuerzas estadounidenses en Siria, la prensa siria pro-régimen profiere amenazas: Esta es una nueva fase de la resistencia; todo misil será recibido con un misil ‘hasta que los ocupantes se marchen’ first appeared on MEMRI Español.