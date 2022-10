El 2 de octubre del presente año 2022 Shamshad News, el popular canal de televisión en idioma pashtu en Afganistán, publicó un informe en el que citaba a expertos políticos afganos que decían que Estados Unidos y otros países occidentales planean traer de vuelta al poder a los antiguos señores de la guerra afganos en Kabul para de esta manera servir a sus intereses. Actualmente, Afganistán está gobernado por el Emirato Islámico de Afganistán, la organización yihadista talibán que tomó el poder en agosto del año 2021, pero su gobierno en funciones aún no ha sido reconocido por otros países.

Según el informe de Shamshad News, expertos políticos afganos creen que los estadounidenses desean reemplazar el gobierno interino talibán con un acuerdo inclusivo para que los señores de la guerra leales a ellos retornen al poder a través de conversaciones internas-afganas, que se suponía serían el siguiente paso tras la firma del acuerdo Doha entre los Estados Unidos y los talibanes afganos el día 29 de febrero, 2020 en la capital de Qatar.

Además de la presión de algunos de los países vecinos de Afganistán, como Rusia y China, Estados Unidos y algunos países europeos también han insistido en la creación de un gobierno inclusivo que requeriría que el gobierno «interino» de los talibanes incluya a mujeres y a miembros de la minoría chiita y otros grupos religiosos y étnicos en cargos en los ministerios y departamentos del gobierno, una demanda que los talibanes se han negado a cumplir. Estados Unidos insiste en que se incluya a algunos antiguos señores de la guerra en el diálogo interno afgano sobre la formación del próximo gobierno. Se espera que este nuevo gobierno saque al país de la actual crisis que padece, según el informe.

Citando a expertos políticos, el informe afirma que el interés nacional requiere que se establezca en Kabul un gobierno de amplia base compuesto por todos los partidos. Sin embargo, la sugerencia de Estados Unidos y otros países de que se deben mantener conversaciones con ex-señores de la guerra que luego serían incluidos en el gobierno no es aceptable en lo absoluto para algunas partes.

«Un sistema de base amplia de gobierno y una conferencia interna afgana son del interés nacional para Afganistán y cualquier sistema cuya base sea de amplia base es lo aceptable para los afganos. Sin embargo, el remedio de Estados Unidos y Europa no es aceptable para los afganos. Si Estados Unidos, una vez más, desea que los antiguos señores de la guerra participen en el gobierno, tal situación será contraria a los intereses nacionales de Afganistán», comentó el analista político Mukhtar Hatif.

Las conversaciones internas afganas para la creación de un gobierno inclusivo no son solo una demanda de los Estados Unidos sino también de Rusia, China y otros países vecinos. Según el informe, expertos políticos afganos creen que otros grupos que no son miembros del Emirato Islámico (la organización de los talibanes) no tienen ninguna participación en el actual gobierno talibán.

El informe citó al experto en asuntos políticos Tariq Farhadi diciendo lo siguiente: «No solo Estados Unidos sino también los vecinos, rusos y chinos dicen que los talibanes han restringido el poder a su círculo específico. Si vemos las órdenes del Emir-ul-Momineen (es decir, el líder talibán Mulá Hibbatullah Akhundzada) con respecto a los nombramientos, nadie está allí excepto los miembros talibanes. Aquellos no-talibanes de cualquier etnia deberían tener alguna participación en el gobierno para que Afganistán pueda avanzar hacia el estabilizarse».

Según el informe, el activista político Dewa Patang declaró que, en nombre de las conversaciones entre afganos, Estados Unidos desea ver a afganos destacados, que en el pasado protegieron los intereses de Estados Unidos y de otros países occidentales y estuvieron estrechamente vinculados a las agencias de inteligencia occidentales, formar parte del nuevo gobierno.

«La comunidad internacional y Estados Unidos han planteado el tema como si Afganistán necesitase de otro diálogo interno-afgano. Su objetivo es que deberían celebrarse conversaciones con gente cercana a ellos y que trabajen para sus servicios de inteligencia. Pero el hecho es que tales negociaciones deberían iniciarse para que todo el pueblo de Afganistán pueda verse a sí mismo participando en el gobierno», dijo Dewa Patang.

Fuente: Shamshadnews.com/index.php/news/76-2021-06-16-13-06-43/6872-2022-10-02-06-08-22%20,%20October%202,%202022, 2 de octubre, 2022.

