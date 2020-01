Diario Judío México - Introducción

En la crisis con Estados Unidos, Irán ha cedido. En la mañana del 8 de enero, Irán llevó a cabo un ataque blandengue diseñado para no quedar en ridículo, lanzando misiles hacia dos bases estadounidenses en Irak sin lograr matar e herir a nadie.

Irán ahora recurre a la diplomacia mientras lucha por lograr objetivos políticos que su violenta extorsión y amenazas de terrorismo no han logrado concretar – la retirada de las fuerzas estadounidenses de Irak y de la región.

Cobertura del ataque en los medios de comunicación iraníes

Cabe señalar que el régimen iraní, encabezado por el Líder Supremo Ali Jamenei, lanzó una campaña propagandística en los medios de comunicación, afirmando que 80 estadounidenses fueron asesinados y 200 fueron heridos en un ataque a gran escala – un hecho que estos afirman, Estados Unidos esconde.[1] El Ayatolá Ahmad Jannati, presidente de la Asamblea de Expertos y del Consejo Guardián, afirmó incluso que la base estadounidense en Ein Al-Assad fue destruida por en su totalidad.[2]

Los medios de comunicación de Turquía y Qatar de manera similar exageran el supuesto logro del ataque con misiles a las bases estadounidenses en Irak, en un esfuerzo por apoyar a Irán y presentarlo como poderoso y merecedor de las concesiones políticas a las que pretenden.

El canciller iraní Mohammad Javad Zarif se apresuró a anunciar luego del ataque que Irán no desea una guerra, sin condicionar esto a una retirada estadounidense de territorio iraquí.

TV iraní, 6 de enero, 2020

El régimen iraní de Jamenei: Un tigre de papel

El canciller Zarif dijo que el régimen iraní le informó con anticipación a Irak sus planes de lanzar misiles a las bases estadounidenses, con la intención de que Irak le informara a los Estados Unidos para que estos tomasen todas las precauciones posibles y así evitar la pérdida de vidas.[3]

Además, según un informe exclusivo de Iran Wire el 8 de enero, un diplomático iraní no identificado reveló que el ataque con misiles había sido lanzado luego de varios días de discusión por el Consejo Supremo Nacional de Seguridad de Irán e iba «deliberadamente dirigido a las bases militares e infraestructura y no al personal». El diplomático agregó que algunos oficiales del CGRI insistieron en que la venganza de Irán contra Estados Unidos debe ser restringida «porque asesinar estadounidenses provocará una guerra total, que causará una destrucción masiva en Irán e incluso pudiera derrocar al régimen».[4]

Los voceros del régimen amenazaron con tomar represalias más fuertes contra los Estados Unidos e Israel si los Estados Unidos respondían al ya planeado ataque iraní.

El comportamiento actual de Irán expone su debilidad y revela que es ante todo un tigre de papel.

Lo siguiente es una lista de las amenazas hechas por los líderes del régimen iraní y del alcance y consecuencias del verdadero ataque:

Lista de las principales amenazas iraníes

El Líder Supremo iraní Ali Jamenei tuiteó el 3 de enero, 2020 que «una severa venganza» les espera a los estadounidenses.

El comandante del CGRI General Hossein Salami, dijo el 7 de enero, en el funeral de Soleimani en su ciudad natal en Kerman: «Permítanme comenzar por el final: ¡Exigiremos venganza!» Vamos a exigir venganza y será muy dura y severa, tan severa que causa remordimiento, decisiva y definitiva… Ningún lugar en ninguna parte será refugio seguro para los estadounidenses… Les decimos a los estadounidenses: Ustedes le han prendido fuego a todas sus inversiones con este cobarde asesinato…»[5]

Para ver este video en el portal de MEMRI TV, pulse aquí o debajo:

El antiguo comandante del CGRI General Mohammad Reza Naqdi advirtió, en un programa de televisión el 3 de enero: «Tenemos varias capacidades y armamentos. Podemos lidiar con ellos en tierra y mar… lanzar algunos misiles o asesinar a varios de sus oficiales superiores… Estados Unidos no está seguro en ninguna parte del mundo, no solo en Irán e Irak, sino también en los otros países islámicos que ocupa. Estados Unidos ya no posee seguridad. Muchos jóvenes ahora tienen la motivación de atacarlo… La presión que Estados Unidos ejerce sobre la nación islámica llevará a los pueblos de los países islámicos a sacarlos de sus nidos de espías [es decir, las embajadas estadounidenses] y de sus bases militares… Los sacarán y los ahorcarán de los árboles con los ojos vendados en sus ciudades…»

Para ver este video en el portal de MEMRI TV, pulse aquí o debajo:

Nakdi también dijo que la Casa Blanca debería retirar rápidamente las tropas estadounidenses de Irak u ordenar los ataúdes.

Para ver este clip en el portal de MEMRI TV, pulse aquí o debajo:

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Almirante Ali Shamkhani, dijo el 7 de enero: «…Anunciamos esto para que los estadounidenses sepan: Hasta ahora, se han propuesto 13 planes diferentes de venganza en el consejo. Si se llega a un consenso, incluso si se trata del plan menos intenso [de los 13 planes propuestos], su ejecución pudiera convertirse en una pesadilla histórica para los estadounidenses…

«Los estadounidenses saben que son muy vulnerables cuando se enfrentan a Irán… La mayoría de sus fuerzas están ubicadas en bases… conocen muy bien las capacidades de largo alcance de Irán y saben que es muy probable que la respuesta de Irán sea con misiles de largo y mediano alcance, los cuales son una amenaza principalmente para sus dispersas unidades patrulla…

«El pueblo norteamericano sentirá por sí mismo el severo costo de las operaciones terroristas de su administración en nuestra región. Por esta razón, nuestra respuesta apuntará a las fuerzas estadounidenses en la región y enfatizamos que estas fuerzas deben ser borradas del mapa. Si quieren fortificarse a sí mismas en bases, destruiremos las bases además de sus fuerzas.

«¿Quieres saber ustedes cuál será el destino de los estadounidenses que se escondieron en refugios antiaéreos? La respuesta es muy clara. Aquellos que entran en los refugios antiaéreos y cierran la puerta, con la esperanza de escapar de las represalias, no saben que Irán abrirá las puertas del infierno sobre ellos… Por ende, si las fuerzas estadounidenses no abandonan nuestra región verticalmente, por sí mismos, nos aseguraremos de que sus cuerpos salgan horizontalmente».[6]

El comandante de la División Tharallah del CGRI en la ciudad de Kerman, Gholem Ali Abu Hamza, el 3 de enero de 2020, en la ceremonia de duelo por Soleimani en su lugar de nacimiento Kerman, amenazó con atacar objetivos navales estadounidenses, aparentemente los portaaviones, con misiles tierra-mar y agregó que Irán había identificado 35 objetivos estadounidenses: «La República Islámica atacará en todas partes del mundo por la traición y la brutalidad que martirizó a Hajj Qassem [Soleimani] y sus compañeros. La República Islámica tiene en sus manos abiertas [todas las opciones de respuesta], y los castigaremos en cualquier lugar donde los estadounidenses estén sobre el radar de la República Islámica… Cada crucero y destructor estadounidense que pasa por el Estrecho de Ormuz, por el Golfo de Omán y el Golfo Pérsico se encuentra en nuestro radar. Cuando nos referimos a un crucero [probablemente una referencia a un portaaviones], el camino más cercano [por el que podamos atacar] utilizando misiles tierra-mar se encuentra en el Estrecho de Ormuz, en proximidad a cientos de helicópteros y aviones y miles de soldados.

«El Estrecho de Ormuz es la principal vía marítima, y ​​la más vital para Occidente. Más del 60% -70% del petróleo de Occidente pasa a través de este estrecho. Hemos identificado 35 puntos entre las posiciones estadounidenses vitales en el Medio Oriente; estas se encuentran bajo nuestro radar. Las vidas, corazón, [y] espíritu… de Estados Unidos, Tel Aviv e Israel se encuentran en la mira de nuestro radar. Tenemos misiles Shahab-3 con un alcance de 2.000 km. En cada punto de los países del Medio Oriente, nosotros, todos aquellos quienes somos fieles a la resistencia de la Revolución Islámica del Mandato del Jurisprudente y a los valores de Qassem Soleimani, decimos que vengaremos absolutamente la sangre de Hajj Qassem [Soleimani] y la de los otros mártires».[7]

El ex-diplomático iraní Amir Moussavi dijo el 4 de enero en el canal de televisión Al-Jazeera que el Consejo Supremo de Seguridad Nacional había enviado órdenes dictadas por Jamenei a todas las ramas del ejército, que ya esperan por la hora cero. Este agregó que Irán posee una lista negra de políticos y de personal militar estadounidense y que «la mano iraní muy ciertamente los alcanzará».

Para ver este video en el portal de MEMRI TV, pulse aquí o debajo:

El diario portavoz del régimen Kayhan, escribió en su página principal el 5 de enero: «La respuesta de la República Islámica a la criminal operación estadounidense será determinada, veloz y lamentable». Su editorial el 5 de enero advirtió: «Desde este día en adelante, tanto los estadounidenses como los sionistas deberían vivir con temor a las represalias por este crimen. Ellos deben estar preparados, en cualquier momento y en cualquier lugar, para la dura respuesta que vendrá. El presidente estadounidense y el primer ministro del régimen sionista deben escuchar el clamor de la nación iraní y de las naciones de la región [declarando] ‘Les estaremos esperando’. Deben saber que todas sus bases y fuerzas, catalogadas como bases y fuerzas terroristas, no están seguras, no [solo] en la región sino en [todo el mundo]. Deben saber que no vengaremos la sangre de este valiente mártir una vez, si no gota a gota, varias veces y [Estados Unidos] será abofeteado con tanta fuerza que todo el mundo lo escuchará; esta bofetada impactará toda la ecuación internacional y regional».

El presidente del Comité de Seguridad Nacional del Majlis Hujjat Al-Islam Mojtaba Zolnour, dijo el 5 de enero: «… A partir de hoy, la mayoría de sus fuerzas en la región están dentro de nuestro alcance de fuego. De las 36 bases estadounidenses en la región, desde las más cercanas [a Irán] en Bahréin a la isla Diego García en el Océano Índico, que se cree es la más alejada [de Irán], todas están dentro del alcance de nuestros misiles. Ellos tampoco pueden retirar a la mayoría de sus fuerzas de la región…»[8]

El Ministro de Defensa iraní General Amir Hatami, advirtió que la respuesta de Irán pudiera venir de cualquier parte del mundo.

Para ver este video en el portal de MEMRI TV, pulse aquí o debajo:

El alcance del ataque, según el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, fue de más de una decena de misiles balísticos (según la televisión iraní, fueron 15) a dos bases en Ein Al-Assad e Irbil, Irak, con cero víctimas.[9]

*A. Savyon es Director del Proyecto Estudios de Medios de Comunicación de Irán; Yigal Carmon es Presidente de MEMRI.

