Por segunda vez en los últimos meses, el diario vocero del régimen iraní Kayhan, cercano a los círculos ideológicos, publicó artículos advirtiéndole al presidente turco Recep Tayyip Erdogan que no interfiera en la guerra en Yemen en apoyo a Arabia Saudita. En un artículo publicado el 17 de marzo, 2021 Kayhan escribió, refiriéndose a los misiles disparados por los rebeldes chiitas houties pro-Irán en Yemen contra Arabia Saudita, de que si Turquía hiciese tal cosa, «no existe la menor duda de que la catástrofe causada por los misiles de largo alcance del grupo Ansar Allah (es decir, los houties también le sucederá a Turquía». Este añadió que Erdogan debe «tener en cuenta que habrá un choque» con el «poderoso eje de la resistencia» iraní.

Un artículo publicado al mes siguiente, el 22 de abril, 2021 por el diario nuevamente le advirtió a Erdogan que no entrara en la guerra con Arabia Saudita. Si bien la necesidad de Turquía por los petrodólares sauditas y las aspiraciones imperialistas de Erdogan indican que existe buena posibilidad de interferencia turca en Yemen, afirmó el artículo, los houties poseen misiles que pueden alcanzar el territorio de Turquía. Este agregó que incluso poseen drones que amenazan la supremacía aérea estadounidense, atribuyéndole esta afirmación al General Kenneth F. McKenzie, Jr., jefe del Comando Central estadounidense. El artículo evaluó que los saudíes también usaran a Turquía como ficha de canje para incrementar sus apuestas en las negociaciones políticas con Irán, que actualmente se suceden en Irak.

Lo siguiente son los puntos principales de los artículos publicados por el diario Kayhan. Este informe es el cuarto de una serie sobre las declaraciones anti-Turquía en Irán.[1]

«Si Turquía se une a la guerra en Yemen, no existe ninguna sombra de duda de que la catástrofe causada por los misiles de largo alcance del grupo Ansar Allah también le sucederá a Turquía» – Kayhan, 17 de marzo, 2021

«Fue en el año 2015, según los estrategas estadounidenses, cuando ‘Arabia Saudita’ lanzó su plan de guerra en Yemen, con la aprobación de la administración Obama, destinado a acabar con el grupo Ansar Allah que amenazaba a Arabia Saudita, en el lapso de dos o tres meses. Con el fin de lograr este ‘objetivo’, se levantaron todas las restricciones que normalmente estaban en vigor en las guerras, para que los Estados Unidos y sus aliados pudieran lo antes posible, hacerse con el control de un Yemen situado estratégicamente. De hecho, la fuente de los crueles ataques a las ciudades yemeníes, la noticia que conmovió a todos los que se enteraron de estos, radica en este ‘objetivo’. Estos crímenes se volvieron tan numerosos y diversos que las Naciones Unidas se vieron obligadas a denominarlos ‘el crimen del siglo’…

«El mayor exportador de armas durante los años (2016-2020) fueron los Estados Unidos y Arabia Saudita fue el mayor importador de armas. Esto significó que desde el comienzo de la invasión saudita de Yemen hasta los últimos dos años, estas armas fueron vendidas y compradas por Arabia Saudita y estos crímenes en Yemen fueron llevados a cabo con armas estadounidenses.

«Eso no es todo. Existen informes precisos de que los soldados del régimen sionista también se encuentran en Yemen, junto a los asesores militares estadounidenses y junto a los Emiratos crean complots contra Yemen… A fin de someter al pueblo yemení, ellos es decir, los saudíes y sus aliados no se han conformado con bombardear bodas, ceremonias de pésame, mezquitas, salas de rezos, hospitales, clínicas, hogares, fábricas, etc. estos tampoco se han abstenido de utilizar armas prohibidas.

«Para lograr su malévolo e inmediato objetivo, este frente también ha propagado virus y enfermedades peligrosas en este país, desde el sida hasta el cólera y difteria. Según fuentes yemeníes, además de lo anterior, este frente también ha esparcido ampliamente drogas, alcohol, etc. en Yemen, con el fin de agregarle a su nombre los grandes crímenes del siglo.

«Pero los islamistas revolucionarios yemeníes es decir, los houties han superado todas estas condiciones, utilizando armamento básico, por una variedad de razones (que mencionaremos a continuación), incluyendo las habilidades de guerra, la fe y la incompetencia militar de la coalición saudita»… Estos paulatinamente han pasado la página de esta guerra a su favor obteniendo armas importantes y precisas tales como misiles balísticos de precisión y modernos vehículos aéreos no-tripulados (VANT) ofensivos, al punto de que hoy no existen informes sobre bombardeos al pueblo yemenita tal como lo hubo hace tres o cuatro años. Hoy día, los informes en Yemen conllevan a ataques con cohetes contra los centros sauditas más sensibles…

«Los ataques con misiles de precisión al corazón de Arabia Saudita y la destrucción de sus centros militares y económicos más sensibles son llevados a cabo casi todos los días, con facilidad, de modo que han dejado indefensos a Arabia Saudita y a sus despiadados aliados, en el pleno sentido de la palabra.

«Otro punto interesante es que algunos de estos ataques son llevados a cabo con previo aviso… Los revolucionarios yemeníes anunciaron que atacarían los centros militares y económicos más sensibles de Arabia Saudita si no se levanta el cerco terrestre, marítimo y aéreo a su país. Ellos (los houties ya han publicado los nombres de todos los centros que planean atacar, en una lista de ‘objetivos importantes’…

«Los cientos de miles de millones de dólares gastados por Arabia Saudita en armas modernas estadounidenses, británicas y francesas se han diluido porque, en principio, la misión especial de muchas de estas armas, tales como el misil Patriot, es prevenir que los misiles y aviones no tripulados (drones) aterricen en instalaciones petroleras y militares sauditas. Nosotros anunciaremos aquí esta importante noticia… de que los saudíes y sus partidarios se encuentran suplicándole repetidamente a Irán y a los revolucionarios yemeníes que detengan estos ataques…

«La coalición saudita está formada por mercenarios procedentes de países pobres árabes, asiáticos y africanos, lo que lo convierte en un ejército mercenario desmotivado que combate solo por dinero. Un ejército así nunca podrá combatir con todo su corazón y alma. En contraste, los revolucionarios yemeníes están combatiendo con fe y en su mayor parte son combatientes del desierto que saben combatir en las peores condiciones posibles y en el peor estado posible…

«Las últimas líneas de este artículo van dirigidas a un país vecino amigo: Turquía. Según informes no-oficiales, los saudíes puede que hayan recurrido a Erdogan, tentándolo con dólares, después de los duros golpes que recibieron en Yemen. Si este informe es realmente cierto, este da fe de la debilidad y desesperación extrema de Arabia Saudita, porque todo el mundo sabe que Arabia Saudita y Turquía han trabajado juntos durante años y al mismo tiempo eran rivales acérrimos. En la cruel historia del asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi, Turquía fue el que investigó seriamente este crimen e hizo todo lo posible para presionar a los saudíes.

«Si Turquía se une a la guerra en Yemen, no hay ninguna duda de que la catástrofe causada por los misiles de largo alcance del grupo Ansar Allah también le sucederá a Turquía. Al mismo tiempo, esta posible cooperación enturbiará la relación entre el príncipe heredero a la corona saudita Mohammed bin Salman y el líder de los Emiratos Árabes Unidos el príncipe heredero a la corona Mohammed bin Zayed. La unión de Turquía a la guerra para combatir junto a los saudíes también pondrá a Qatar en contra de Erdogan. Erdogan, aparentemente, lo entenderá, con una rápida y simple mirada, de que el daño que Turquía sufrirá al entrar en la guerra de Yemen será mayor que los dólares que recibirá por parte de bin Salman. Por lo tanto, esperamos que este país (Turquía) no sé una de verdad y en serio a la guerra en Yemen, pero si lo hace, hay que tener en cuenta que si existirán conflictos con el ¡poderoso eje de resistencia![2]»

«Los revolucionarios yemeníes de hoy día poseen misiles que definitivamente pueden llegar hasta Turquía y estos están construyendo drones que asustan a las fuerzas estadounidenses en el Medio Oriente» – Kayhan, 22 de abril, 2021

«Siria, Irak, Libia, Chipre, Grecia, Armenia y ahora Yemen – estos son los países en los que Turquía llevó a cabo un aventurerismo demasiado abierto. En algunos, estuvo involucrado en temas militares; en otros, se enredó en feroces disputas políticas que a veces olía a ‘petróleo’, ‘dinero’ y a ‘expansión territorial’.

«Ayer 21 de abril, 2021 tras varios meses de informes contradictorios sobre la posibilidad de una presencia militar turca en Yemen, fue publicada una nueva noticia que, de ser cierta, da fe a la entrada ‘oficial’ de Turquía en la guerra en Yemen. Según este informe, Turquía adoptó una política en Yemen similar a su política en Siria y entró oficialmente en Marib (provincia de Yemen) en la forma de terroristas contratados, varios asesores militares y drones. ¿Cuáles son los objetivos aventureros de Erdogan y cómo afecta todo esto la participación de este país (Turquía) en la guerra de Yemen? ¿Y cuáles son las ramificaciones para Turquía? Lea lo siguiente:

«Durante algún tiempo, los revolucionarios de Yemen han dominado la guerra en Yemen. Después de sufrir durante cinco años los incesantes embates de los saudíes y los 10 aliados de su régimen, en el marco de la coalición árabe, ellos (los houties) lograron cambiar el rumbo de esta guerra a su favor, de modo que ahora, durante más de un año, están atacando los centros militares más sensibles de Arabia Saudita, con mucha facilidad y precisión.

«La coalición árabe, cuyos miembros han caído de 11 a 2, además de los mercenarios de uno o dos países africanos pobres, no ha escatimado esfuerzos para derrotar a los revolucionarios houties, han atacando la infraestructura yemení y han utilizado todos los medios legales e ilegales posibles en librar una guerra. Ellos han hecho todo lo posible para derrotar a los revolucionarios, con armas biológicas, bombas racimo e incluso con patógenos mortales.

Mientras tanto, las Naciones Unidas, Estados Unidos, el régimen sionista y varios países europeos, asistidos de diversas formas por la coalición saudita, no pudieron detener las victorias de este país (Yemen). Ahora, en vísperas de la liberación de la importante ciudad de Marib, se informa que Turquía ha acudido en ayuda del príncipe heredero a la corona saudí bin Salman para evitar su liberación.

«Lo que esto significa es que el Sr. Erdogan piensa que lo que Estados Unidos, el régimen sionista, Gran Bretaña, Francia y los 11 países miembros de la coalición árabe no han podido lograr mientras se ayudan mutuamente, él podrá lograrlo por su cuenta.

«La ‘diplomacia del dinero’ es el método que suele utilizar el régimen saudita para lograr sus objetivos, grandes y pequeños. Salir del atolladero yemení es quizás el mayor objetivo de bin Salman en nuestra era. Arabia Saudita, que ha perdido el apreciado apoyo previo de Trump y también se ve perturbado por la falta de voluntad de Biden, ahora se ha dirigido a Turquía con todo sus petrodólares. Además, la economía de Turquía no está en buena forma, por varias razones, incluyendo la pandemia del coronavirus y necesita desesperadamente de estos dólares.

«Además del dinero, el espíritu de la inclinación de Erdogan hacia un régimen otomano también puede estar influyendo en su entrada en el atolladero yemení. Erdogan hace tiempo que preparó su imaginario palacio imperial. Todo lo que uno necesita hacer para demostrar esto es buscar en la red por ‘El palacio de las 1.000 habitaciones de Erdogan’ y observar las fotografías obtenidas en la búsqueda.

“El motivo de Bin Salman en arrastrar a Turquía a la guerra de Yemen es muy ‘claro’. Este no puede tolerar la derrota en Marib. Marib, para bin Salman, cuya coalición se ha derrumbado, que comanda fuerzas que han perdido grandes extensiones de territorio y cuyo palacio no está a salvo de los misiles de la resistencia islámica liderada por Irán, es un tema de vida o muerte. De una forma u otra, los combates en Marib determinan el destino de la guerra en Yemen.

«Obtener ayuda turca es también admitir la derrota. Es la derrota de Arabia Saudita, Estados Unidos, el régimen sionista y la de algunos países europeos. Quizás Arabia Saudita esté buscando una carta de triunfo en las negociaciones que se dice mantiene con funcionarios iraníes en Irak. Estamos al tanto de las conversaciones de este tipo en Bagdad, pero si se llevan a cabo, los saudíes pudieran estar buscando utilizar a Turquía en estas como «ficha de presión en la negociación». Por lo tanto, Turquía debe estar consciente de que se ha convertido en un peón saudita.

“Pero, ¿qué motiva a Erdogan a entrar en la guerra en Yemen? ‘¿Cuál es el verdadero objetivo de Erdogan en toda esta aventura?’ Realmente no lo sabemos. Quizás la respuesta sea lo que dijimos anteriormente. Erdogan se inhala el sueño del resurgimiento del Imperio otomano. La reciente victoria sobre el no tan poderoso ejército armenio en Azerbaiyán podría haber perfeccionado su engaño o pudiera ser que esté buscando dinero saudita.

«No importa cuál sea el objetivo. Aparentemente, fue tan importante y valioso para él personalmente que accedió a unirse a los saudíes y enfrentarse a los revolucionarios houties para lograrlo. No debe olvidarse que Arabia Saudita y Turquía eran rivales y enemigos en muchas regiones hasta hace dos o tres meses. En conjunto, parece ser que esta vez Erdogan no ha dado en el blanco, porque Yemen no es Armenia, ni Libia, ni siquiera Grecia o Chipre.

«Durante seis años, los revolucionarios yemeníes han vivido en condiciones humanas inimaginablemente duras. Un estado del tamaño de Turquía entrando en la guerra tiene poco impacto en su situación. Ellos no tienen nada que perder. En el peor de los casos, la entrada de Turquía en la guerra retrasará unos días la liberación de Marib.

«¿Pero qué tiene que perder Turquía? No existe necesidad de ir muy lejos para resolver esto. Los revolucionarios yemeníes de hoy poseen misiles que definitivamente pueden llegar hasta territorio turco y están construyendo drones que hacen temer a las fuerzas estadounidenses en el Medio Oriente: Según el General Frank McKenzie, comandante de las fuerzas antiterroristas estadounidenses en el Medio Oriente, ‘los houties llevaron a cabo más de 150 ataques con misiles contra intereses saudíes en los primeros cuatro meses del año 2021. Esta es la primera vez desde la Guerra de Corea que no poseemos supremacía aérea en la arena operativa’.

«No existe duda de que si la noticia de la entrada de Turquía en la guerra de Yemen es cierta, este país (Turquía), como muchos otros involucrados en esta guerra, no será inmune a las ramificaciones. El tiempo y las reacciones de los yemeníes revolucionarios, lo dirán seguramente mejor que cualquier comentarista si Turquía ha entrado en la guerra en Yemen o no, al igual que dirán cuáles serán las consecuencias para Turquía por la entrada de Erdogan en la guerra en Yemen…»[3]

