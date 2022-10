Todos la conocemos como Mahsa Amini, la joven de 22 años quien fue torturada y asesinada por la «policía moral religiosa» de la República Islámica de Irán. Sin embargo, su nombre era Jina, un hermoso nombre kurdo que quiere decir «vida».

En Irán, la población kurda está siendo discriminada y los nombres kurdos han sido prohibidos. “Irán controla la forma en la cual sus ciudadanos nombran a sus hijos. Irán niega los nombres que no están en su ya aprobada lista persa e islámica, los nombres que representan el nacionalismo étnico o el orgullo regional están prohibidos, con la excepción de los nombres persas”, explica el comentarista en asuntos kurdos Hamid Mustafa.[1] Por lo tanto, en sus documentos oficiales, el nombre de ella fue inscrito como «Mahsa», un nombre persa permitido por la República Islámica. Sin embargo, en casa, a ella la conocían como Jina. Este es el nombre con el que su familia solía llamarla, este es el nombre que pronunció su madre, mientras lloraba sobre su tumba.[2]

A ella la obligaron a utilizar «Mahsa» como su nombre oficial

Los activistas kurdos de derechos humanos en las redes sociales señalan que Jina no solo fue golpeada hasta morir porque llevaba puesto el hiyab demasiado suelto y no se ajustaba a las normas del régimen, sino también porque era kurda. El activista kurdo-sueco, Dr. Kochar Walladbegi, escribe lo siguiente: «En Irán… minorías como los kurdos están siendo reprimidos… Para los kurdos, ser asesinados y torturados es un comportamiento sistemático de la República Islámica que estos enfrentan, ¡ellos enfrentan tal situación todos los días de sus vidas!… Jina fue torturada por la policía moral iraní… ¡también porque era kurda y mujer, lo que la convierte en una minoría dentro de una minoría! Yo decidí llamarla por su nombre kurdo Jina que quiere decir vida, un nombre que a ella, como a muchos otros kurdos, no se le permitió utilizar. En cambio, ella se vio obligada a utilizar el nombre de ‘Mahsa’ como su nombre oficial, durante los cortos 22 años de su vida».[3]

La República Islámica acusa a los grupos opositores kurdos por ayudar a los manifestantes

Tras la muerte de Jina, las manifestaciones en contra de la República Islámica se intensificaron en todo el país, especialmente en la región del Kurdistán. El medio de comunicación kurdo Rudaw informó que el gobierno iraní les dijo a los partidos de oposición kurdos que poseen sus bases ??en las fronteras de la región del Kurdistán que «evacúen» sus bases u de lo contrario, el régimen «considerará otras opciones». “El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) lanzó misiles balísticos y drones suicidas sobre los cielos de las provincias de Erbil y Sulaimani en la región del Kurdistán a finales del mes pasado, apuntando a las bases de los grupos de oposición kurdos, a quienes estos acusan de proveerle con armas a los manifestantes en el país». Explicó Rudaw.[4]

Además, Nazim Dabbagh, representante de la oficina del Gobierno Regional del Kurdistán en Teherán, dijo lo siguiente: «El gobierno iraní investigó y descubrió que varios partidos de oposición kurdos iraníes han interferido en las protestas y los acusan de instigar al caos, por lo tanto Irán ha enfatizado que las partes deben evacuar sus sedes».[5]

«Jin, jiyan, azadi»

Cabe señalar que la consigna farsi en las protestas «Zan, zendegi, azadi (Mujer, vida, libertad)» es de hecho una consigna muy popular kurda, que ha sido utilizada durante años en el movimiento independentista kurdo. Fue Abdullah Öcalan, el miembro fundador encarcelado del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), quien popularizó la consigna en sus escritos.

La activista política Zozan Sima escribe lo siguiente: «Pero la intimidación, que la República Islámica de Irán trató de ejercer sobre la mujer, los kurdos y los que se oponen al sistema en la persona de Jina, ha retrocedido y ha encendido una nueva chispa en la lucha contra el sistema. Lo más significativo de todo esto es el incremento de consignas que mujeres y hombres – en Irán en general y en el Kurdistán iraní en particular – están entonando en kurdo y en farsi a una sola voz: ‘Jin-jiyan-azadi!’ y ‘Zan-zendegi-azadi! ¡Mujer, vida, libertad!».[6]

Al explicar el significado de la consigna, en su libro, «El arte de la libertad«, la activista del movimiento de liberación kurdo Havin Guneser afirma lo siguiente: «Probablemente hayan escuchado hablar de ‘Jin, jiyan, azadi’. Debido a esta teoría… el movimiento de liberación kurdo ha mostrado las conexiones que hacen que la revolución de la mujer sea la liberación de la vida misma. Se trata de liberar la vida. Por lo tanto, los hombres también ven que, de hecho, no poseen ningún privilegio verdadero. De manera similar, nosotros decimos que la colonización y opresión de los kurdos impide que los turcos se vuelvan democráticos ¡y lo mismo puede decirse de Irán!. La esclavitud de la mujer también perpetúa la esclavitud de los hombres… Por eso decimos que la revolución de la mujer libera la vida. En kurdo, la raíz de la palabra vida es ‘jin‘. Jin significa mujer, mientras que jîn significa vivo y jiyan significa vida. La raíz de la palabra es la misma. Y es por ello que decimos Jin, jiyan, azadi. Azadi significa libertad. Y dado que la palabra sumeria para definir libertad es amargi, que significa ‘retornar a la madre’, las tres palabras están tan interconectadas y tienen perfecto sentido: Mujer, vida, libertad. A medida que la mujer se vuelve más libre, es inevitable que la vida misma vuelva a su magia y encanto. Por lo tanto, la consigna, Jin, jiyan, azadi«.[7]

¿Qué hay detrás de un nombre?

Es innegable que las protestas por la libertad en Irán también tienen una raíz kurda. El cambio en Irán provendrá de las mujeres y las minorías étnicas que ya están cansadas de verse oprimidas y perseguidas.

En las redes sociales, muchos usuarios escriben lo siguiente: «Digan su nombre». Bien, su nombre era Jina. No olvidemos su muerte y no cancelemos su identidad kurda. La lucha «por la libertad» («baraye azadi«, tal como dice la canción popular contra el régimen)[8] se opone a la discriminación de la República Islámica en contra de la mujer, las minorías y los kurdos. Jina era a la vez mujer y kurda.

Su nombre Jina ubica su origen en la consigna por la libertad, jin, jiyan, ella era mujer, ella representa la vida. Digan su nombre: Jina Amini.

*Anna Mahjar-Barducci es compañera investigadora sénior en MEMRI

