Un editorial publicado por el diario Nezavisimaya Gazeta compara la situación de Rusia antes y después del día 24 de febrero y produce una lista de situaciones que han empeorado, incluyendo la polarización, contracción de la libertad política y el aislamiento diplomático y económico que padece Rusia hoy. Sin embargo, a pesar de todos estos contratiempos, la postura de Putin es inexpugnable, ya que este se encuentra rodeado de una élite que él mismo ha construido para sí mismo y adorado por la mayoría del pueblo ruso por defender a los habitantes ruso-parlantes en Donbass. Los analistas en Occidente, que pronostican que Putin tendrá que buscar asilo, no tienen ni idea. Solo Putin puede poner fin a Putin. Los analistas, que pregonan sus teorías sobre el cambio de régimen en Rusia, están distrayendo a los rusos de la tarea más importante en asegurar su propia supervivencia hasta que la historia rusa tienda a mejorar.

28La operación militar especial (en adelante, la denominaremos SVO) que fue lanzada el día 24 de febrero transformó genuinamente nuestras vidas verdaderas. Los matices de redacción importan, dependiendo de si queremos resaltar alguna noción en particular. Pero no lo haremos, ya que es importante para nosotros enfatizar el surgimiento de una realidad diferente en los últimos ocho meses. Esta nueva realidad está cambiando y formándose tan rápidamente que es imposible establecer una correspondiente nueva normalidad para reflejarla, ya que la normalidad es definida como algo que posee características de certeza y de estabilidad extendida.

Y estas características son ??pocas en número. La movilización parcial, la destrucción de la infraestructura crítica de Ucrania, el bombardeo del puente en Crimea, las conversaciones sobre la guerra nuclear, la huida masiva de jóvenes en edad militar y el cuarto de millón de reclutas en el último mes cambian fundamentalmente la vida en el «aquí y ahora», haciéndola cualitativamente diferente de la vida «aquí, pero antes».

La división en muchos estratos sociales es pronunciada y evidente, aunque asimétrica. La propaganda empuja a la información. Las facciones opuestas han ido muy lejos en sus acusaciones y denuncias mutuas, habiendo dominado la retórica de un «pogromo» mutuo en este caso, «condena» de traidores, traicioneros, colaboradores, etc. No existe ninguna base evidente para la reconciliación, no solo hoy, sino también dentro de décadas desde hoy en adelante.

Se están modificando los planes de estudio y los libros de texto. La vida política en el país se ha reducido en el denso humo de un cigarrillo, mientras que la línea de separación de poderes se ha vuelto casi invisible, como papel de calcar. Además, incluso dentro del poder legislativo, existen llamados a abolir las elecciones.

El motivo es muy simple: ¿Entenderá la sociedad nuestras diferencias, aceptará nuestras diferencias durante los tiempos de unión en torno al poder federal, no vendrá como reconocimiento público de nuestra sustancial inutilidad, ambición y egoísmo?

El poder judicial también demuestra parentesco y causa común con el poder ejecutivo al implementar actos que limitan los derechos a la libertad de opinión y juicio en la era del SVO. Llegó al punto de que los diputados, propagandistas, oficiales militares y generales pro-gobierno, después de la repentina retirada del Kharkiv Óblast, «comenzaron a preguntarse si no era el momento ya de comenzar a decir la verdad».

En un primer momento, decidieron que solo lo que informaba el Ministerio de Defensa ruso podía considerarse como veraz y todo lo demás que lo contradijera era absolutamente falso (incurriendo en sanciones penales). Luego exigieron la verdad, señalando así el déficit de la misma en las fuentes oficiales. Un nuevo «rostro de la verdad» apareció (el del general Surovikin) que anunciaba posibles decisiones impopulares. Todos dieron un suspiro de alivio, satisfechos con un sorbo de verdad. Sin embargo, no se comunicaron detalles adicionales sobre los objetivos del SVO, los términos de su finalización o los símbolos visibles de la victoria.

«Protección al pueblo de Donbass», desmilitarización y desnazificación de Ucrania, ya que los objetivos inicialmente declarados del SVO no han sido retirados oficialmente. Es más, altos voceros hablan como copias al carbón del SVO. Estos dicen: «No tengo ninguna duda de que todos los objetivos del SVO asignados a las fuerzas armadas serán logrados incondicionalmente». Este es un nivel coherente de consistencia, que paradójicamente, no aclara nada en lo más mínimo. Esto, también, puede atribuírsele a la nueva realidad.

A juzgar por todas las apariencias, las relaciones con Occidente se han roto, mientras que la búsqueda de amigos, aliados y mercados en Asia, África y Latinoamérica aún no ha traído un sustituto para Occidente. Y no hay certeza de que así sea. La razón es muy simple: los países en desarrollo están sumidos en deudas y son demasiado dependientes financieramente en su vida cotidiana de Occidente y sus instituciones clave: el Banco Mundial y el FMI. Argentina está negociando fuertemente por 40 mil millones de dólares, pero en realidad necesita por lo menos 52 mil millones de dólares. India celebra un acuerdo de producción conjunto de microchips con los Estados Unidos y se mantiene atento en garantizar que ninguno de los microchips que Rusia necesita para sus sectores económicos y de defensa críticos llegue allí de ninguna parte o nunca. Las sanciones, el bloqueo, los procesos penales, la presión diplomática sobre los desobedientes son las herramientas de contención y coerción en las relaciones internacionales (esas también son la realidad que viven).

Las dos modernizaciones económicas en la historia de Rusia, bajo Pedro el Grande y Stalin, fueron llevadas a cabo junto a la asistencia tecnológica de Occidente. Más de 20.000 ingenieros y trabajadores extranjeros de los Estados Unidos y las empresas Ford, Siemens, Junkers, Albert Kahn y General Electric participaron en la puesta en marcha de los buques insignia del primer Plan Quinquenal soviético: las Plantas de Tractores Chelyabinsk y Stalingrad, la Magnitogorsk y las plantas metalúrgicas de Novokuznetsk, las plantas de GAZ y AZLK, la planta de aviones Kazan y muchas, muchas otras. Ahora, naturalmente, tendremos que conformarnos con nuestros propios recursos.

¿Qué se puede decir sobre Putin?

Este no pierde el ánimo y la convicción de que está haciendo todo bien y no se arrepiente y sus conversaciones con los periodistas del grupo acreditado del Kremlin lo atestiguan inequívocamente.

El séquito burocrático del presidente, que Putin compuso personalmente a partir de sus propias percepciones idiosincrásicas «sobre lo que puede considerarse hermoso», lo apoya. No existen ilusiones, pero sí críticas que a veces son bastante duras, pero las hacen otros miembros del equipo y nunca las hace Putin. Es lo mismo con el pueblo ruso, la mayoría de ellos.

La mayoría está agradecida con Putin por proteger a los rusos. Después de todo, nadie en el mundo habla de los rusos en Donbass, excepto Putin. Y hace 8 meses, pasó de las palabras a los hechos. Es imposible destruir o socavar esta narrativa entre la mayoría de los rusos. En cuanto a los oligarcas que se encuentran bajo sanciones, el cálculo de Occidente sobre su rebelión después que Occidente los privó de sus palacios, yates, cuentas y visas parece muy tonto, por decirlo suavemente. Esperar confianza de un hombre en sus políticas e ideales después de haberlo privado de su riqueza y estatus es algo totalmente ridículo.

Así las cosas, hoy Putin no puede ser destronado ni desde arriba, ni desde abajo, ni desde fuera. Solo él solo puede destronarse a sí mismo. Esta es la realidad del autoritario líder popular de una potencia nuclear. Uno debe tenerlo en cuenta.

De lo contrario, uno obtiene falsas expectativas, «basadas en información confiable», de que Putin pronto huirá para residir permanentemente en uno de los países amigos tales como China y esto alejará aún más a los «analistas» y a su rebaño de sufrimiento a una comprensión real de lo que realmente está sucediendo, el por qué está sucediendo y cuánto durará. Y los desviará también de lo que debe hacerse para sobrevivir, para preservar la vida y la salud, lo que puede resultar útil en otra espiral histórica de la realidad rusa.

