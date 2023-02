Egipto rechaza llamados por parte de Occidente para que libere al activista de derechos humanos ‘Alaa ‘Abd Al-Fattah: No interfieran en nuestros asuntos internos; ‘Abd Al-Fattah es un terrorista

Durante la Conferencia sobre el tema del cambio climático en Sharm Al-Sheikh (COP 27), celebrada en Egipto entre los días 6 al 8 de noviembre del 2022, activistas y organizaciones egipcias y occidentales de derechos humanos intentaron aprovechar este evento internacional, al que asistieron muchos líderes mundiales, para crear conciencia en Occidente sobre el tema de los prisioneros políticos en Egipto, que según se informa ascienden a decenas de miles. Los activistas promovieron este tema a través de varias campañas en las redes sociales. Pero el evento más destacado fue una manifestación realizada el 12 de noviembre organizada por Sanaa Seif, la hermana del preso político egipcio ‘Alaa ‘Abd Al-Fattah. La manifestación se llevó a cabo fuera de la conferencia sobre el clima a la que asistieron cientos de personas.[1]

‘Alaa ‘Abd Al-Fattah es un conocido activista social y de derechos humanos y uno de los símbolos de la revolución del año 2011 en Egipto. Desde el año 2006 este ha sido encarcelado varias veces por participar en protestas y criticar las violaciones de derechos humanos perpetradas por las autoridades egipcias. Su último arresto fue en el mes de septiembre, 2019 aparentemente por tuitear en apoyo de las protestas realizadas una semana antes en contra del régimen egipcio, tras las cuales cientos de personas fueron arrestadas.[2] Su condena, de 5 años de prisión, fue publicada solo dos años después de su detención, en diciembre del 2021 y aún la cumple. Este fue declarado culpable de difundir noticias falsas que socavaban la seguridad nacional, de pertenecer a una organización terrorista y de abusar de las redes sociales, aparentemente por compartir un tuit sobre un individuo egipcio que había sido torturado hasta su muerte en prisión.[3] En el mes de abril, 2022 ‘Abd Al-Fattah, quien posee ciudadanía británica, inició una huelga de hambre en protesta por las duras condiciones de su encarcelamiento y el 6 de noviembre, día en que comenzó la conferencia climática, también anunció que dejaría de beber agua, en un intento por aumentar la presión sobre las autoridades para que lo liberen.[4]

Funcionarios en Occidente y de la ONU se han unido a la familia de ‘Abd Al-Fattah para exigir su liberación. En un comunicado emitido el día 8 de noviembre, 2022 durante la conferencia climática, el Alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos Volker Türk, instó al gobierno egipcio a liberarlo inmediatamente de prisión y «brindarle el tratamiento médico necesario» y también a «liberar a todos los detenidos arbitrariamente» y «revisar todas las leyes que restringen el espacio cívico y restringen los derechos a la libertad de expresión, de reunión y asociación».[5] Macron, el primer ministro británico Sunak y el canciller alemán Scholz plantearon el tema de ‘Abd Al-Fattah al presidente egipcio Al-Sisi,[6] pero aparentemente este planteamiento fue en vano.

Las críticas sobre la situación de los derechos humanos en Egipto no disminuyeron luego de finalizar la conferencia climática. El 24 de noviembre, 2022 el Parlamento Europeo aprobó una resolución instando a Egipto a liberar a los presos políticos, incluyendo a ‘Alaa’ Abd Al-Fattah, para respetar así la libertad de reunión y garantizar la igualdad de todos los egipcios ante la ley y condenando el uso de la tortura por parte de los aparatos de seguridad egipcios.[7]

Egipto, por su parte, rechazó las críticas, alegando que son falsas y constituyen injerencia en el manejo legítimo de sus asuntos internos. Su delegación en la ONU calificó la declaración del Alto comisionado Türk de poco objetiva y de violación a la independencia del poder judicial y el estado de derecho en Egipto. Türk, este añadió, se basó en información sin ningún tipo de fundamento procedente de fuentes que difundían afirmaciones falsas.[8] El Club de jueces egipcios emitió una declaración similar, diciendo que el poder judicial egipcio es capaz de diferenciar entre derechos humanos y violaciones a la ley. [9] El parlamento egipcio declaró el 25 de noviembre que la resolución del Parlamento Europeo constituía injerencia en los asuntos de Egipto y se basaba en información muy poco fiable.[10]

Apoyando la postura de las autoridades, la prensa saudita publicó varios artículos atacando brutalmente a ‘Alaa ‘Abd Al-Fattah llamándolo terrorista y criticando duramente a quienes pedían su liberación. Uno de los artículos afirmó que ‘Abd Al-Fattah incitó a asesinar a miembros del ejército y a las fuerzas de seguridad egipcios y por ende, no es nada diferente de los líderes de Al-Qaeda y del EIIS. Otro afirmó que, al apoyar a ‘Abd Al-Fattah, la ONU apoya implícitamente el terrorismo y llamó al Alto comisionado Türk «el Alto comisionado de la ONU ante el terrorismo». Otros artículos acusaron al Parlamento Europeo de ignorar las violaciones sobre derechos humanos en Europa mientras se permitía interferir en los asuntos internos de Egipto y criticar su historial de derechos humanos.

Este informe revisa algunos de los duros artículos publicados en la prensa egipcia en contra de la ONU, Gran Bretaña y Estados Unidos por su apoyo a ‘Alaa ‘Abd Al-Fattah.

Presidente de la junta Al-Ahram: ‘Alaa’ Abd Al-Fattah no es nada diferente de los líderes de Al-Qaeda y del EIIS

‘Abd Al-Muhsen Salama, presidente de la junta directiva del diario del gobierno Al-Ahram, escribió lo siguiente: «Hay una gran diferencia entre el terrorismo e incitar al asesinato por un lado y la libertad de opinión y disidencia política por el otro. Los dos últimos están claramente protegidos y es importante defenderlos, mientras que el terrorismo y la incitación al asesinato son temas totalmente diferentes, que deben ser manejados solo por los tribunales para hacer todo lo que debe hacerse a fin de proteger la seguridad de la patria y la ciudadanía. El fallecido líder de Al-Qaeda Osama bin Laden y su sucesor Al-Zawahiri y el fallecido líder del EIIS Abu Bakr Al-Baghdadi, nunca fueron atrapados portando bombas o asesinando gente en las calles, pero eran incluso más peligrosos que aquellos que hacen tales acciones, porque fundaron organizaciones terroristas destinadas al asesinato y a la destrucción y alentaron a muchos terroristas a cometer crímenes de asesinato y destrucción.

“No hay diferencia alguna entre estos terroristas y los que llaman públicamente a asesinar a funcionarios y que forman organizaciones armadas para asesinarlos, o peor aún, los que llaman a asesinar a los hijos y torturar a las madres. Imagínense que alguien pida asesinar a hijos y torturar madres[11] y luego vemos gente defendiendo a este criminal convicto. No existe diferencia alguna entre organizaciones terroristas tales como Al-Qaeda y el EIIS y alguien que llama a asesinar a chiquillos y madres ancianas… Ambos fomentan el terrorismo, incitan al asesinato, incluyendo asesinatos colectivos, desencadenan conflictos civiles, desmiembran sociedades y duplican el número de asesinatos en el país.

«‘Alaa’ Abd Al-Fattah fue procesado por el tribunal y está cumpliendo la condena que se le impuso de acuerdo a la ley. Su caso está siendo seguido por el poder judicial, al igual que otros casos penales del mismo tipo. A pesar de sus horribles crímenes, este disfrutó de todos sus derechos, al igual que los demás prisioneros. Cualquiera que quiera presentar una solicitud sobre su persona puede apelar a los tribunales…

«Al abordar el tema explícitamente en su declaración, el Club de jueces egipcios enfatizó que los jueces en Egipto se oponen a esta intervención en sus asuntos y señaló que el poder judicial egipcio nunca, a lo largo de su historia, ha aceptado la intervención de ningún elemento, nacional o extranjero y de que está muy consciente de la diferencia entre la libertad de expresión y los delitos que son penados por la ley… No puede existir clemencia con quienes apoyan el terrorismo y llaman a asesinar a chicos y madres”.[12]

Periodista egipcio: El Alto comisionado de la ONU defiende a los terroristas

Hamdi Rizq, columnista del diario egipcio Al-Masri Al-Yawm y ex-editor del diario, escribió bajo el título «El Alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos de los terroristas»: «El poder de la declaración del Club de jueces radica en su postura de principios y en el hecho de que se dirige directamente al Alto comisionado de la ONU para los derechos humanos Volker Türk. Quien haya redactado esta declaración puso a Türk en su lugar y lo despojó de sus falsas pretensiones y de su manto de defender los derechos humanos, exponiendo así su vergüenza política. Este también expuso el abierto prejuicio de Türk, lo cual refleja una ignorancia horrible. El alto comisionado aún no ha completado un mes en el cargo, fue nombrado el día 17 de octubre, 2022 pero ya ignora las capacidades del noble poder judicial de Egipto.

«En su alto cargo en la ONU, el alto comisionado está destinado a trascender las trivialidades, adoptar una postura neutral, respetar los poderes judiciales de los países y abstenerse de interferir en sus asuntos internos. Este debe preguntar y verificar y debe descubrir los hechos antes de involucrarse en tales asuntos, debe preguntar y verificar los hechos y si algún asunto – que el poder judicial ha considerado en todos sus niveles – no le resulta claro, debe investigarlo hasta que quede claro para él. Antes de que haga algún comentario tonto, debe esperar y considerarlo cuidadosamente. Los derechos humanos no son bienes que se comercian en los mercados de Egipto… Nuestro mensaje al Secretario general de la ONU Antonio Guterres es bastante claro: Ellos (las organizaciones de derechos humanos de la ONU) se están permitiendo aprovechar la plataforma de la Oficina del Alto comisionado de la ONU.

«Estamos hartos de este ya gastado viejo estribillo sobre los derechos humanos. Egipto no es una república bananera. Los egipcios entienden sus objetivos ocultos y el poder judicial egipcio no es un peón para sus notorias manipulaciones. Oh, Alto comisionado, usted ha fracasado y se ha calificado a sí mismo como el protector de organizaciones terroristas en todo el mundo. Desafortunadamente, sus motivos para un enjuiciamiento colapsaron y no tienen base probatoria. Si hubiese examinado el caso de la fiscalía egipcia antes de pronunciar sus tontos comentarios, hubiera entendido dónde estaba de pie antes de deslizarse en un estanque fétido de falsedad y de mentiras.

Para ver el resto del despacho en inglés junto a las imágenes copie por favor el siguiente enlace en su ordenador: https://www.memri.org/reports/egypt-rebuffs-western-calls-release-human-rights-activist-alaa-abd-al-fattah-dont-interfere

[1] Al-Arabi Al-Jadid (Londres), 12 de noviembre, 2022.

[2] BBC.com, 20 de diciembre, 2021; Arabic.rt.com, 9 de noviembre, 2022; Al-Arabi Al-Jadid (Londres), 11 de abril, 2022.

[3] Al-Quds Al-Arabi (Londres), 20 de diciembre, 2021; Menarights.org, 5 de enero, 2023.

[4] Varios días después su familia informó que este había comenzado a beber agua nuevamente. Apnews.com, 14 de noviembre, 2022.

[5] News.un.org, 8 de noviembre, 2022.

[6] Voanews.com, Bloomberg.com, 11 de noviembre, 2022.

[7] Europarl.europa.eu, 24 de noviembre, 2022.

[8] Al-Yawm Al-Sabi’ (Egipto), 9 de noviembre, 2022.

[9] Al-Yawm Al-Sabi’ (Egipto), 9 de noviembre, 2022.

[10] Al-Ahram (Egipto), 26 de noviembre, 2022.

[11] Salama insinúa tuits publicados por ‘Abd Al-Fattah en los años 2010, 2012 y en otras ocasiones en los que supuestamente llamó a utilizar la violencia contra el ejército egipcio y las fuerzas de seguridad. Al-Watan (Egipto), 9 de noviembre, 2022; Tahiamasr.com, 8 de noviembre, 2022.

[12] Al-Ahram (Egipto), 11 de noviembre, 2022.

The post Egipto rechaza llamados por parte de Occidente para que libere al activista de derechos humanos ‘Alaa ‘Abd Al-Fattah: No interfieran en nuestros asuntos internos; ‘Abd Al-Fattah es un terrorista first appeared on MEMRI Español.