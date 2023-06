El destacado analista estratégico ruso Kashin revela las razones detrás de los fracasos de Rusia en la guerra de Ucrania

Vasily Kashin, director del Centro de Estudios Integrales Europeos e Internacionales de la Escuela Superior de Economía de Rusia, tituló de manera reveladora su artículo en la edición de mayo-junio de Rusia en Asuntos Globales: «El primer año de la Gran Guerra». Kashin usó el término guerra indistintamente con el eufemismo del régimen, Operación Militar Especial, pero nadie se dejará engañar.

En su revisión del primer año de la guerra, Kashin afirmó que Rusia inició una guerra con una fuerza expedicionaria, en una apuesta para evitar una guerra prolongada. La apuesta fracasó porque dependía demasiado del trabajo de los agentes pro-rusos. Además, debido a lo que llamó «el fracaso más costoso de la política académica rusa de la era postsoviética», el liderazgo ruso estaba mal informado sobre los acontecimientos en Ucrania. Demasiado tarde, Rusia se dio cuenta de que el ejército ucraniano ya no era la presa fácil de 2014 y que se había desarrollado un fuerte consenso anti-ruso en Ucrania. Pero aún así inculcó entre los ciudadanos rusos la noción de que el conflicto será breve y agradable. Rusia todavía está pagando el precio de este desastre de información.

Aún así, Kashin no es derrotista. Él argumentó que ni Estados Unidos ni Rusia lograron sus objetivos en el primer año. Rusia no aplastó a Ucrania; Estados Unidos no eliminó a Rusia como actor clave en la política internacional. Si Rusia no logra derrotar decisivamente a Ucrania y obligarla a pedir la paz en términos aceptables para Rusia, entonces Ucrania será para Rusia lo que Pakistán ha sido para India.

El análisis de Kashin difiere de lo que se publica en la prensa diaria de Rusia, pero Kashin escribe para la élite de la política exterior rusa y, como tal, puede tomarse mayores libertades.

«La Operación Militar Especial Rusa en Ucrania [en adelante, la SVO], el primer gran enfrentamiento armado entre estados en el siglo XXI, se produjo como resultado de los planes a largo plazo de las grandes potencias, sobre todo Estados Unidos y Rusia. El conflicto ucraniano representa su enfrentamiento en el territorio de Ucrania y, en el caso de Estados Unidos, también por el uso de Ucrania.

Disfrutando de capacidades militares significativas y del ejército terrestre más fuerte de Europa (desplegado fuera de Rusia), el país nunca tuvo recursos propios para resistir a Rusia por más de unos pocos meses. A mediados de 2022, quedó claro que la capacidad de Kiev para continuar luchando depende de la voluntad de Occidente de brindarle un apoyo militar y económico significativo.

En octubre de 2022, cuando la situación militar parecía más favorable para Kiev y el bombardeo ruso de la infraestructura ucraniana aún no había comenzado con toda su fuerza, se esperaba que el presupuesto ucraniano [gastos] para 2023 fuera respaldado por préstamos extranjeros y subvenciones del 58%.

Prácticamente, la dependencia de Ucrania de la financiación extranjera podría acercarse a la del gobierno afgano del presidente Ashraf Ghani llegando al 80%. Además, el agotamiento de los enormes recursos de equipo militar soviético y municiones disponibles al comienzo de la campaña significa que los esfuerzos militares de Ucrania también están condicionados por los límites de Occidente a su abastecimiento.

Por lo tanto, el curso y el resultado del conflicto están determinados principalmente por los objetivos y capacidades de Estados Unidos por un lado, y los objetivos y capacidades de Rusia, por el otro. Las aspiraciones de otros actores, incluida la propia Ucrania, tienen menos influencia sobre el curso del conflicto.

El control estadounidense de la Ucrania en guerra no debe sobreestimarse. Los datos disponibles, incluidos los documentos estadounidenses que aparecieron en Internet en abril (cuyo grado de credibilidad, sin embargo, es cuestionable), sugieren que Washington tiene problemas para obtener información completa sobre la situación en el terreno.

En muchos casos, Estados Unidos tiene que lidiar con mentiras, distorsiones y ocultación de información proporcionada por la parte ucraniana, que se compensan en parte con la realización de actividades de inteligencia a gran escala dirigidas al aliado ucraniano.

Los estadounidenses están preocupados por el empeoramiento de la corrupción en Ucrania, registrada durante el conflicto, pero están lejos de asegurar siempre la destitución de los funcionarios sospechosos de malversar la ayuda occidental.

Ucrania, como muchos otros aliados menores en Washington, está tratando activamente de influir en el proceso estadounidense de toma de decisiones, utilizando las herramientas tradicionales de lobby y las prácticas estadounidenses legalmente sancionadas de manipulación política. Sea como fuere, las severas limitaciones de recursos y el alto nivel de corrupción – evidente para los representantes estadounidenses que se ocupan de la cuestión ucraniana – no permiten que ‘la cola mueva al perro’, como podría soñar con hacer Kiev.

Los objetivos de Estados Unidos

Tanto Rusia como Estados Unidos han definido claramente sus objetivos estratégicos a lo largo del conflicto. Para Estados Unidos era infligir una derrota estratégica a Rusia, es decir, debilitarla política, militar y económicamente de una manera que la eliminaría de los importantes componentes del equilibrio de poder global. Esto se lograría provocando la desestabilización económica y política de Rusia a través de una combinación de sanciones, una campaña de propaganda y bajas militares. Estados Unidos esperaba lograr estos resultados en un corto período de tiempo, probablemente en las primeras semanas después del estallido de las hostilidades.

También había planes para una confrontación armada prolongada. En 2020-2021, los estadounidenses y sus aliados tomaron medidas para almacenar armas de fabricación soviética y producidas en base a proyectos soviéticos en Europa del Este. Se estableció un sistema de movilización viable con la ayuda occidental en Ucrania y las reservas militares se dispersaron [por todo el país]. Pero los preparativos para una guerra prolongada fueron extremadamente limitados, lo que refleja las percepciones erróneas de los estadounidenses sobre el grado de sostenibilidad de la economía rusa, el volumen de la producción militar de Rusia y la situación política interna en el país.

Los objetivos de Rusia

El objetivo de Rusia es eliminar a Ucrania como fuente de amenazas a su seguridad militar y estabilidad política interna, en palabras de los líderes rusos, para evitar la creación de ‘Anti-Rusia’.

Los líderes rusos aparentemente perciben la desestabilización y la derrota del estado ucraniano llevada a cabo en cuestión de semanas a través de una combinación de operaciones especiales, presión política y el rápido avance de las tropas en el interior del país como la mejor manera de alcanzar este objetivo. El resultado debe ser han sido la imposición de un acuerdo de paz a Ucrania en términos favorables a Rusia, convirtiéndola en un estado neutral débil (militarmente) con autonomía, o la anexión de parte de su territorio a Rusia.

La información actualmente disponible indica que se asignó un papel importante en la operación rusa a un componente ‘especial’ relacionado con las actividades de las fuerzas de operaciones especiales y de inteligencia encubiertas.

Condiciones iniciales

«Rusia, a sabiendas, no tenía las fuerzas suficientes para aplastar rápidamente un poder militar similar al de Ucrania, si el gobierno y los comandantes militares ucranianos no hubieran sido desestabilizados durante los primeros días de la guerra. Cualquier analogía entre la guerra en Ucrania y la invasión estadounidense de Irak en 2003 y otros conflictos posteriores a la Guerra Fría es superficial.

Basta recordar que, al comienzo de la confrontación directa Ucrania, poseía 38 divisiones operativas de sistemas S-300 (serie PT, PS y B [‘Favorite’/’Grumble’]), 15 divisiones de sistemas antiaéreos ‘Buk’, sistemas de misiles y cientos de sistemas de misiles tierra-aire ‘Osa’ de corto alcance, ‘Strela-10’ y ‘Tor’ con enormes reservas de misiles antiaéreos.

El número de tropas ucranianas en tiempo de paz excedió el de tropas rusas que podrían participar en hostilidades, debido a restricciones políticas de los líderes rusos (es decir, negativa a utilizar reclutas; continuación del servicio de contrato en tiempo de paz con derecho a rescindir el contrato y negativa a realizar la movilización hasta septiembre de 2022).

A principios de 2022, la cantidad de vehículos pesados (tanques, vehículos blindados ligeros, artillería) disponibles para Ucrania en algunos tipos de armas era comparable a la de las fuerzas terrestres rusas (sin incluir las existencias en las bases militares de almacenamiento) con una calidad comparable a la de las tropas rusas.

De hecho, la falta de armas nunca ha sido el principal problema de las Fuerzas Armadas de Ucrania [ZSU]. La capacidad del ejército ucraniano en su iteración de 2014 no estuvo limitada por la falta de [armas] de ‘hierro’, sino por baja preparación para el combate, poca motivación, corrupción y falta de disciplina.

Las instalaciones de comunicaciones, inteligencia y comando y control de Ucrania (las mismas áreas donde la tecnología de la Guerra Fría está completamente desactualizada) necesitaban urgentemente una modernización. Este fue el foco principal de la ayuda occidental. Ucrania estaba desarrollando armas de alta precisión (lanzacohetes múltiple ‘Olha’, misil guiado ‘Kvitnik’) y modernizó su flota de vehículos blindados, lo que resultó en una multiplicación de equipos listos para el combate sin importaciones a gran escala.

La necesidad de suministros a gran escala de armas pesadas de fabricación occidental a Ucrania para compensar las pérdidas (que se hicieron evidentes ya en abril-mayo de 2022) fue una sorpresa desagradable para Estados Unidos y sus aliados. No hubo preparativos serios, y esta deficiencia le costó muy caro a Ucrania.

Respuesta rusa tardía

El proceso de modernización técnica de la ZSU podría evaluarse objetivamente observando la adquisición, la producción y los ejercicios (aunque no hubo eventos importantes y de alto perfil, como entregas de grandes lotes de armas modernas). El proceso igualmente importante de transformación de la sociedad ucraniana, el crecimiento del nacionalismo y la consolidación de un consenso anti-ruso estable dentro de la élite ucraniana aparentemente no fue reconocido de inmediato en Rusia, lo que contribuyó a una comprensión posterior de la inevitabilidad de la guerra.

Según Oleksiy Danilov, secretario del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania, Kiev inició los preparativos para una guerra a gran escala inevitable después del fracaso de la reunión del formato de Normandía en París, en diciembre de 2019. Rusia parece haber concluido mucho más tarde que esa guerra era inminente, probablemente en la primavera de 2021 (en abril comenzaron los ejercicios a gran escala cerca de las fronteras de Ucrania), aunque antes se habían tomado algunas medidas para prepararse para un conflicto importante. Las reacciones tardías a las acciones de la otra parte determinaron preparativos apresurados e incompletos para la SVO.

En general, la falta de Rusia de un estudio académico sistemático a gran escala de la Ucrania contemporánea (así como de otros países postsoviéticos, para el caso) parece haber desempeñado un papel en la incapacidad de evaluar la transformación de la sociedad y el Estado ucranianos de manera oportuna. Este error de cálculo fue, en todos los sentidos, el fracaso más costoso de la política académica rusa de la era postsoviética.

El SVO

La imposibilidad de una derrota rápida de Ucrania por parte del ejército ruso en tiempos de paz a principios de 2022 era obvia para los expertos militares que intentaron comprender verdaderamente la escala del problema (uno puede recordar el artículo de Mikhail Khodaryonok: ‘Predicciones de politólogos sedientos de sangre’, publicado a principios de febrero de 2022).

La apuesta arriesgada en el componente ‘especial’ de la SVO, por lo tanto, se produjo como una consecuencia forzada de la debilidad de las SVO. Mientras tanto, la necesidad de lanzar la SVO, desde la perspectiva de los líderes rusos, no se cuestionó debido a la continua y rápida militarización de Ucrania y su intensificación de la cooperación con la OTAN. El conflicto con Ucrania por Donbass y Crimea se consideró inevitable, y retrasar su inicio solo conduciría a un deterioro del equilibrio de poder y un aumento de las bajas.

El fracaso del componente especial de la SVO durante sus primeros días (probablemente en todas partes excepto en el sur de Ucrania) se debió en gran parte a la ‘purga de la retaguardia’ urgente, a gran escala y brutal por parte de los servicios de seguridad ucranianos, llevada a cabo con gran asistencia técnica estadounidense en los últimos meses previos y primeros meses posteriores al estallido de la guerra.

El destino de aquellos que incluso eran sospechosos de colaborar con Rusia en ese momento no era envidiable. La muerte de su agente más valioso, Denys Kireyev, publicada posteriormente por la inteligencia militar ucraniana, lo atestigua. Kireyev, miembro de la delegación ucraniana en la primera ronda de conversaciones de paz con Rusia, fue arrestado por el SBU [es decir, los Servicios de Seguridad de Ucrania] en Kiev el 5 de marzo [de 2022] e inmediatamente le dispararon en la nuca como traidor.

No se hizo ningún intento de investigación, juicio o recopilación de pruebas. No se observaron formalidades. El motivo del arresto y la ejecución fue que Kireyev había estado en contacto sistemático con varias estructuras rusas siguiendo las instrucciones del servicio de inteligencia militar, y llamó la atención del SBU. La ejecución se llevó a cabo tan rápido que la inteligencia militar ucraniana no tuvo tiempo de intervenir y rescatar a su agente.

El número real de personas menos conocidas asesinadas de esta manera, sobre la base de pruebas bastante efímeras de su culpabilidad, fue probablemente bastante significativo.

Guerra prolongada

La confianza de Rusia en un componente ‘especial’ parecía precaria desde el principio; casi no hay áreas de actividad humana más impredecibles que la inteligencia basada en agentes.

La primera fase ‘Especial’ de la SVO se produjo como un intento desesperado de evitar una guerra prolongada en toda regla, y el intento fue, en primer lugar, fallido y, en segundo lugar, bastante costoso para Rusia, tanto política como militarmente.

La dependencia de herramientas especiales funcionó solo en el Óblast de Kherson [Ukarine], donde, según declaraciones posteriores de parte de la SBU, los agentes rusos lograron desorganizar la defensa ucraniana.

El intento de toma rápida de Kharkiv por parte de las fuerzas especiales [rusas], respaldadas por agentes dentro de la ciudad, fracasó con pérdidas notables en el lado ruso, al igual que los intentos de causar conmoción y pánico entre los líderes ucranianos por el rápido movimiento de las tropas rusas hacia Kiev, combinado con las actividades de agentes internos.

Al darse cuenta de la precariedad del conjunto de herramientas ‘especial’, el liderazgo ruso también se estaba preparando para una guerra prolongada. En 2021, la producción de una serie de armas y equipos militares (aparentemente misiles de crucero y misiles para sistemas de defensa aérea) aumentó sustancialmente, y se llevaron a cabo preparativos para movilizar la economía [para las hostilidades]. En retrospectiva, algunos de las medidas tomadas en los meses previos a la guerra se vuelven claras.

Por ejemplo, la inspección sorpresa realizada por el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, a la Oficina de Registro y Enrolamiento Militar del distrito Cheryomushki de Moscú el 8 de junio de 2021.

Las oficinas de Registro y Enrolamiento militar no han recibido tanta atención por parte de los líderes militares rusos desde los días de las ‘reformas Serdyukov’. Al descubrir que dicha oficina estaba en ruinas, sin computadoras y con un puñado de personal anciano, Shoigu reprendió a sus subordinados y exigió que se corrigieran las deficiencias.[El Ministerio de Defensa] no lo hizo desde el principio de la movilización, proclamada en septiembre de 2022, a pesar de las medidas tomadas (por ejemplo, la verificación de los datos del registro militar en todo el país que se realizó a fines de 2021 o principios de 2022).

Muchos preparativos enfrentaron problemas debido al secreto que rodeaba todo el proceso de preparación, que a su vez puede haber sido dictado por el gran papel del componente ‘especial’ de la SVO. Las frases ‘poner las oficinas de alistamiento militar en orden’ y ‘poner las oficinas de reclutamiento militar en orden porque mañana es la guerra’ contienen instrucciones idénticas, pero se implementarán de manera diferente.

El régimen de secreto y la falta asociada de cualquier preparación propagandística para la campaña próxima también trajeron un desastre de relaciones públicas completamente provocado por el hombre sobre las Fuerzas Armadas de Rusia [en adelante, FAR] en las primeras semanas del conflicto, cuyas consecuencias aún no han sido reveladas. Las expectativas infladas del público de una victoria sobre un adversario supuestamente débil han exacerbado múltiples veces el efecto negativo de los primeros fracasos del ejército ruso.

Por ahora, la propaganda rusa, influenciada por el trauma que ha experimentado, se caracteriza por un sesgo inverso: enfatiza la naturaleza prolongada y extremadamente grave de los eventos que se desarrollan. Los canales militares rusos de Telegram y la mayoría de los comentarios de los medios insisten en que habrá una larga lucha. No obstante, es revelador que, a pesar del desastre informativo de marzo de 2022 y las dificultades y pérdidas posteriores, se ha conservado en la sociedad rusa un alto nivel de apoyo a las acciones de las autoridades y la creencia en la victoria se ha preservado en la sociedad rusa. Las esperanzas de una rápida desestabilización de Rusia han resultado tan ridículas como las esperanzas rusas de una rápida alteración política de Ucrania.

A lo que hemos llegado

Para noviembre de 2022 quedó claro que Estados Unidos no estaba logrando sus objetivos estratégicos en el conflicto de Ucrania. No hubo colapso económico ni desestabilización política de Rusia.

Durante la mayor parte de 2022, Rusia generalmente libró un ‘tipo de guerra expedicionaria’ con un ejército en tiempos de paz, la movilización parcial cubrió una porción muy limitada de la población. Los principales proyectos de infraestructura, como la finalización de la línea de metro circular más larga del mundo en Moscú, continuaron. Las viviendas puestas en servicio en Rusia en enero de 2023 superaron en un 19% la cifra del año anterior.

Rusia continúa manteniendo su déficit presupuestario bajo control y, por el momento, puede realizar actividades militares sin recurrir a métodos de emergencia para financiar el gasto público, como la compra de bonos [estatales] por parte del Banco Central.

El fortalecimiento de las relaciones con China, que se manifestó claramente durante la visita de Xi Jinping a Moscú en marzo de 2023, permite ver el panorama económico con cierto optimismo.

Sin duda, las sanciones han retardado y seguirán retardando el crecimiento del ‘pastel económico’ de Rusia a largo plazo. Pero no han llevado a una reducción significativa. Mientras tanto, está claro que una porción mucho mayor del pastel ahora se asignará a las fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y el aparato de política exterior.

En diciembre de 2022 se anunció que la fuerza permanente del ejército ruso aumentaría en una vez y media, a un millón y medio de hombres. Hubo un rápido aumento en la producción militar y una creciente militarización de varios aspectos de la sociedad.

Los fracasos rusos en el frente (derrota en el Óblast de Kharkiv y retirada del Óblast de Kherson) no fueron seguidos por el cerco y la destrucción de grandes grupos de tropas rusas. No socavaron la capacidad de Rusia para continuar luchando. Las pérdidas rusas en mano de obra y su tasa de aumento no son tan grandes como para conducir a la desestabilización interna y un fuerte aumento en el sentimiento contra la guerra.

De hecho, el conflicto ucraniano no conduce a la eliminación de Rusia como oponente de Estados Unidos en la arena internacional, sino a su transformación en un adversario aún más desagradable: amargado, curtido y mejor armado.

Por otro lado, el logro de los objetivos máximos de Rusia de ‘eliminar el Anti-Rusia’ parecía y sigue pareciendo, por decirlo suavemente, una perspectiva extremadamente remota. El ritmo de la ofensiva rusa en Donbass sigue siendo bajo, con una gran contraofensiva esperada.

Rusia, al parecer, infligió pérdidas a las fuerzas ucranianas que superan con creces sus propias pérdidas. Los datos fragmentarios sugieren que la escala de las bajas ucranianas puede ser, como dijo el embajador de Ucrania en el Reino Unido, Vadym Pristayko, ‘enorme y incomprensible.’ Ucrania se ha visto obligada a extender la movilización a nuevas categorías de la población y a recurrir a prácticas de movilización cada vez más radicales.

Sin embargo, todavía no hay evidencia de una falla en la maquinaria de movilización de operación permanente de Ucrania, ni de una disminución en la disposición de los países occidentales para abastecer a ese país.

Para enero de 2023, la ayuda total a Ucrania ascendía a unos 157.000 millones de dólares; un segundo año de guerra probablemente costaría mucho más a Occidente debido al agotamiento de las propias reservas militares de Ucrania.

Pero por ahora, Estados Unidos y sus aliados están dispuestos a hacer esos sacrificios. Las perspectivas a largo plazo dependen en gran medida de la tasa de crecimiento de la producción militar rusa y de la occidental. Hasta ahora, parece que Rusia está aumentando la producción de al menos ciertas categorías de armas más rápido, debido a cierta preparación previa y dotación de recursos.

Aunque tiene menos recursos, Rusia los concentra todos en Ucrania, mientras que Estados Unidos también enfrenta la tarea de contener a China, Irán, Corea del Norte y una serie de otros problemas. Sin embargo, no se puede predecir la dinámica de la producción militar de las partes en conflicto sobre la base de información abierta.

No se puede descartar que Moscú logre agotar el potencial de producción del enemigo durante la campaña prolongada y logre una superioridad abrumadora en el frente, por ejemplo, para agotar o suprimir las defensas aéreas ucranianas en áreas importantes, lo que abriría la puerta a un regreso a una guerra de maniobras y grandes ofensivas. Pero también es posible que los países occidentales, al reducir su presencia en otras partes del mundo y, en ocasiones, despojar a sus propias fuerzas armadas, puedan evitar que esto suceda.

Siempre que Rusia no ocupe y mantenga los principales centros económicos de Ucrania y elimine su viabilidad económica en el futuro previsible, se puede afirmar que el intento ruso de resolver el ‘problema ucraniano’ ha fracasado tanto como el intento estadounidense de resolver el » problema ruso» ha fracasado.

«‘Anti-Rusia’ continuaría entonces existiendo. Sus recursos se verán completamente socavados por la SVO, la destrucción de su economía, la pérdida de sus territorios y la emigración de una parte significativa de su población. Sin embargo, Ucrania se convertirá en el principal problema de la política exterior rusa en las próximas décadas, al igual que Pakistán se ha convertido en un eterno problema para la India.

Las perspectivas

La primera ola de rumores y señales sobre la posibilidad de conversaciones entre Rusia y Estados Unidos comenzó a surgir en el otoño de 2022 y culminó en una reunión fallida entre el director de la CIA, William Burns, y el director de SVR, Sergei Naryshkin, en Estambul en noviembre.

El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Mark Milley, hizo al mismo tiempo una serie de declaraciones sobre la imposibilidad de una solución militar al conflicto de Ucrania. Luego, se hizo evidente que las posiciones de las partes estaban seriamente en desacuerdo.

La integridad territorial de las nuevas entidades de Rusia sigue siendo una contradicción insoluble, ya que Moscú no está dispuesto a ceder en este tema. Para Estados Unidos, la integridad territorial de Ucrania no es una prioridad mientras Ucrania mantenga su viabilidad económica como Estado y permite que se lo utilice como un escenario anti-ruso.

Pero las ganancias territoriales significativas de Rusia podrían facilitar los problemas para la política interna estadounidense y la credibilidad internacional. Las partes tampoco están listas para llegar a un acuerdo sobre el estatus futuro de Ucrania, los mecanismos para posibles garantías de seguridad para Ucrania y Rusia, las capacidades militares de Ucrania y las condiciones bajo las cuales un alto el fuego será aceptable.

En 2023 se registró un endurecimiento constante de la retórica, tanto en el lado estadounidense como en el ruso. El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, argumentó que es aceptable terminar la guerra solo si la integridad territorial de Ucrania se restablece por completo y las tropas rusas se retiran. El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Mikhail Galuzin, afirma: ‘no toleraremos la existencia de un estado abiertamente anti-ruso en nuestras fronteras, cualesquiera que sean sus fronteras’.

Ambas partes esperan una gran escalada de hostilidades en la primavera y el verano de 2023.

“Estados Unidos espera que el éxito de Ucrania le permita abordar las negociaciones desde una posición de fuerza, Rusia (si gana) tiene razones para esperar un colapso de Ucrania y establecer el control sobre un nuevo territorio significativo. La falta de resultados decisivos de la próxima campaña militar, o el éxito previamente indicado de Rusia en obtener acceso a las fronteras de nuevos sujetos podrían llevar nuevamente a intentos de iniciar un diálogo, muy posiblemente largo y con perspectivas poco claras.

En este punto, no se puede descartar una repetición del impulso de la Guerra de Corea, cuando, al encontrarse en un punto muerto estratégico en julio de 1951, las partes negociaron durante dos años en un contexto de hostilidades en curso. Siempre que la campaña militar de primavera-verano no tenga éxito para Rusia, es probable que tome medidas adicionales para movilizar a su población y su economía. Su margen de compromiso en la cuestión de Ucrania es mucho más limitado que el de Estados Unidos.

Tanto Moscú como Washington están actualmente siguiendo programas a largo plazo para aumentar la producción militar esperando un conflicto a largo plazo. Al mismo tiempo, ninguna de las partes acepta la posibilidad de una derrota total en este conflicto y, si se ve amenazada, escalará y amenazará con una confrontación directa. Esta amenaza define los límites de lo que es posible tanto para Rusia como para Estados Unidos».

