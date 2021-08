Tras la caída de Kabul el día 15 de agosto, 2021 comenzó a formarse un movimiento de resistencia anti-Talibán en el valle Panjshir en Afganistán bajo el liderazgo de Ahmad Massoud, el hijo del héroe nacional de Afganistán Ahmad Shah Massoud, quien fue asesinado un día antes de ocurrir los ataques terroristas del 11-S en Nueva York y en otras ciudades estadounidenses en el año 2001. Panjshir es la única región que se ha mantenido independiente cuando los talibanes estuvieron en el poder desde el año 1996 hasta el 2001.

Algunos de los soldados del ejército afgano en retirada y leales tradicionales de Ahmad Shah Massoud constituyen la nueva fuerza de la resistencia. En esta lucha contra los talibanes, Ahmad Massoud se une al primer vicepresidente de Afganistán Amrullah Saleh, el experto ex-jefe del servicio de inteligencia afgana quien es conocido por sus puntos de vista liberales en contra del yihadismo defendido por el Emirato Islámico de Afganistán, la organización de los talibanes afganos. Al nuevo movimiento se le conoce como el Frente de Resistencia Nacional (FRN) de Afganistán.

El periodista afgano Muslim Shirzad señaló que algunos renombrados comandantes del pasado anti-talibanes se encuentran entre las fuerzas de la resistencia en el valle de Panjshir, incluyendo a Pir Mohammad Khaksar, Gul Haider Khan y Saleh Mohammad Registani.[1] Muslim Shirzad, un periodista convertido en académico, también tuiteó una fotografía de su alumno Kaihan Asady, quien se ha unido a la resistencia anti-talibán. Kaihan Asady le dijo: «Usted maestro me dijo que un periodista y combatiente siempre debe estar listo, no pude conciliar el sueño de convertirme en periodista, pero ahora soy combatiente».[2]

El Frente de Resistencia Nacional (FRN) de Afganistán

En un tuit Ali Maisam Mazary, jefe del departamento de relaciones exteriores del FRN, describió la visión del FRN: «Estamos a favor de la paz, pero la paz no significa rendirse a las demandas de los enemigos ni tampoco una fuerza para dominar la política del país».[3]

En una entrevista, Ali Mazari también dijo: «El FRN cree que para lograr una paz duradera tenemos que abordar los problemas subyacentes en Afganistán… Afganistán está formado por minorías étnicas, nadie es mayoría. Es un estado multicultural, por lo que necesita un acuerdo de poder compartido en el que todos se vean a sí mismos en el poder».[4]

En un tuit fechado el 23 de agosto, Ali Mazary reveló que Hamid Saifi, ex-oficial del ejército afgano quien actualmente reside en Panjshir, se unió al FRN y aseguró que el valle de Panjshir está listo para enfrentar cualquier ataque del enemigo.[5] Hamid Saifi también dijo en un tuit: «Alabado sea Alá, hasta ahora la situación en Panjshir, el centro de la resistencia, es bastante buena; no existen motivos de preocupación. Estamos listos para el sacrificio y el martirio».[6]

El 13 de agosto, dos días antes de la caída de Kabul, Ali Mazary tuiteó un video de combatientes que se unieron al FRN. El video muestra a decenas de personas que llegan en automóviles y motocicletas con la bandera del FRN.[7] El mismo día, 18 de agosto, Ali Mazary mostró una bandera del FRN y también dijo en un tuit: «Por el momento, esta es la única bandera oficial de Afganistán. Les pido a todos que se abstengan de utilizar cualquier otra bandera para las regiones democráticas y libres de Afganistán».[8]

El 22 de agosto, Ali Mazary señaló que aquellos desplazados de otras provincias llegaban a Panjshir. «Panjshir ahora alberga a más de 1.000 de personas desplazadas de todo Afganistán que se han adentrado al valle en busca de santuario», este dijo agregando: «Estamos viendo que Panjshir se convierte en zona segura para todos aquellos grupos que se sienten amenazados en otras provincias».[9]

Ahmad Massoud – El líder del Frente de Resistencia Nacional

Según un informe publicado por el portal afgano ToloNews.com, Ahmad Massoud dijo que, si bien esperaba resolver los problemas a través de negociaciones con los talibanes, nunca entregará la provincia Panjshir a nadie y agregó: «Yo estoy en mi bastión, el valle Panjshir; la gente del valle Panjshir se encuentra muy unida y quiere defender, quiere luchar, desea resistir contra cualquier régimen totalitario».[10]

Ahmad Massoud, cuyo legendario padre fallecido es conocido como el León de Panjshir, dijo lo siguiente: «La gente aquí es solo una pequeña parte de la población de Afganistán y la geografía de Panjshir es la provincia más pequeña de todo Afganistán, pero estamos de pie porque ahora es para todo el país, es por su soberanía, es por la paz, es para el pueblo, es para la inclusión y tolerancia».[11] Las afirmaciones de Ahmad Massoud sobre la paz, inclusión y tolerancia lo colocan a él y a sus seguidores en contra de las ideas extremistas defendidas por los talibanes.

En un artículo escrito en los días posteriores a la caída de Kabul, Ahmad Massoud describió los valores que este defiende: «Sepan que millones de afganos comparten sus valores. Hemos luchado durante tanto tiempo para poder tener una sociedad abierta, en la que las chicas puedan convertirse en medicas, nuestra prensa pueda informar libremente, nuestros jóvenes puedan bailar y escuchar música o asistir a partidos de fútbol en los estadios que alguna vez fueron utilizados por los talibanes para realizar ejecuciones – públicas y que pronto volverán a ello».[12]

Al instar a Occidente a que le apoye, Ahmad Massoud señaló lo siguiente: «Nosotros también tenemos las armas que llevan puestas los afganos que, durante las últimas 72 horas, han respondido a mi llamado para unirse a la resistencia en Panjshir. Tenemos soldados del ejército regular afgano que estaban disgustados por la rendición de sus comandantes y ahora se dirigen a las colinas de Panjshir con sus equipos. Ex-miembros de las Fuerzas Especiales afganas también se han unido a nuestra lucha».[13]

El 21 de agosto, el filósofo francés Bernard-Henri Lévy tuiteó, junto a lo que parece ser una fotografía de si mismo junto a Ahmad Massoud y sus combatientes armados, lo siguiente: «Acabo de hablar con Ahmad #Massoud por teléfono. Él me dijo: ‘Soy el hijo de Ahmad Shah Massoud; rendirse no es parte de mi vocabulario’. Este es el comienzo. La #Resistencia acaba de comenzar. #Afganistán #Panjshir #Kabul #LionOfPanjshir @ahmadmassoud01».[14]

Ahmad Massoud también rechazó los informes de los medios de comunicación de que tenía dispuesto rendirse. «Eso es propaganda», dijo Ahmad Massoud, y agregó: «Aparentemente, existen derrotistas entre ustedes que confunden sus deseos con las realidades. Entonces, no. Háganlo saber: No se trata de renunciar a la lucha. Aquí en Panjshir, nuestra resistencia recién está comenzando».[15]

Haciendo un paralelismo con la situación que se desarrolló en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, Ahmad Massoud dijo lo siguiente: «Los afganos nos encontramos en la misma situación de Europa en los años 1940» y agregó: «Excepto en Panjshir, la debacle es casi total y el espíritu de colaboración con los talibanes se está extendiendo entre los vencidos, que perdieron esta guerra por sus propios fracasos. Solo nosotros permanecemos en pie. Y nunca cederemos».[16]

Amrullah Saleh – El presidente por derecho de Afganistán

El 23 de agosto, usuarios en Twitter también publicaron una imagen del primer vicepresidente de Afganistán (PVP) Amrullah Saleh, quien se mudó al valle Panjshir desde la caída de Kabul, jugando voleibol con algunos combatientes de la resistencia.

Amrullah Saleh declaró en un tuit que, después de que el presidente Ashraf Ghani abandonara el país, él es el presidente interino: «Claridad: según la constitución de Afganistán, en ausencia, fuga, renuncia o muerte del presidente, el PVP se convierte en presidente interino. Actualmente estoy dentro de mi país y soy el presidente interino legítimo. Me estoy comunicando con todos los líderes para asegurar su apoyo y consenso».[17]

En referencia a la resistencia anti-Talibán, el presidente en funciones escribió el 15 de agosto: «Nunca, nunca y bajo ninguna circunstancia me inclinaré ante los terroristas talibanes. Nunca traicionaré el alma y el legado de mi héroe Ahmad Shah Masoud, el comandante, leyenda y guía. No decepcionaré a millones de personas que me escucharon. Nunca estaré bajo el mismo techo con los talibanes. Nunca».[18]

El 17 de agosto, este tuiteó sobre su decepción por la decisión del presidente estadounidense Joe Biden de retirarse de Afganistán: «Es inútil discutir con @POTUS sobre Afganistán ahora. Déjenlo digerir. Nosotros los afganos debemos probar que Afganistán no es Vietnam y que los talibanes no son ni remotamente iguales al Vietcong. A diferencia de Estados Unidos y la OTAN, no hemos perdido el ánimo ni vemos enormes oportunidades a futuro. Se han acabado las advertencias inútiles. Únanse a la resistencia».[19]

Amrullah Saleh, ex-jefe del servicio de inteligencia afgana que siempre ha hablado en contra del apoyo del ejército pakistaní al Emirato Islámico (la organización de los talibanes afganos), tuiteó: «Las naciones deben respetar el estado de derecho y no la violencia. Afganistán es demasiado grande para que Pakistán se lo trague y demasiado grande para que los talibanes gobiernen. No dejen que sus historias tengan un capítulo sobre la humillación y reverencia ante los grupos terroristas».[20]

En la primera semana tras la Caída de Kabul, se informó de algunos combates en la provincia vecina de Baghlan, donde un grupo de las fuerzas de la resistencia y ex-soldados tomaron los tres distritos de Pul-e-Hesar, Banu y Deh Salah luego de una sangrienta batalla en donde se produjeron numerosas bajas en ambos lados.[21] Algunos informes en Twitter mencionaron que unos 200 combatientes talibanes murieron y que Maulana Nisar Ahmad Haqyar, gobernador talibán de la provincia Baghlan y su adjunto se rindieron ante las fuerzas de la resistencia[22]

«Con el apoyo de Alá y de los muyahidines anti-talibanes, tres distritos fueron liberados, ahora nos estamos moviendo hacia el distrito de Khinjan y despejaremos muy pronto la provincia Baghlan», dijo Assadullah, el ex-jefe del cuerpo de policías en Banu.[23] Ghani Andarabi, ex-comandante de la policía de carreteras en la provincia Baghlan, dijo lo siguiente: «Con la ayuda de Alá, infligimos bajas masivas a los talibanes; actualmente el distrito Banu está bajo el control de las fuerzas públicas que se sublevaron».[24]

Este fue el primer caso de una feroz resistencia contra los talibanes. Sin embargo, en los días siguientes, el Emirato Islámico envió sus fuerzas yihadistas a fin de rodear el valle Panjshir. El 23 de agosto, Amrullah Saleh tuiteó lo siguiente: «Los talibanes han concentrado sus fuerzas cerca de la entrada de Panjshir un día después de quedar atrapados en zonas de emboscada del vecino valle Andarab y que apenas salieron ilesos. Mientras tanto, la carretera Salang está cerrada por las fuerzas del la resistencia: ‘Hay terrenos que podemos evitar’. Nos vemos».[25]

Imágenes de las fuerzas de la resistencia anti-talibanes en el valle Panjshir

A continuación se muestran algunas imágenes de las fuerzas de la resistencia anti-talibanes unidas bajo el estandarte del FRN en Panjshir, tal como fueron compartidas en las redes sociales en los días posteriores a la caída de Kabul:[26]

*Tufail Ahmad es compañero miembro sénior en el proyecto Iniciativa Islamismo y Contra-radicalización en MEMRI; Yigal Carmon es presidente y fundador de MEMRI.

