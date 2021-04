El 27 de marzo, 2021 el canciller de China Wang Yi visitó Irán, como parte de su viaje oficial al Medio Oriente.[1] En Teherán, Wang y su homólogo iraní Mohammad Javad Zarif firmaron un acuerdo de cooperación integral bilateral de 25 años de duración.[2] El acuerdo iba concorde a la Declaración Conjunta del año 2016 sobre la Asociación Estratégica Integral entre la R.I (República Islámica de) Irán y la RP (República Popular de) China»,[3] firmado por el presidente chino Xi Jinping y el presidente iraní Hassan Rouhani durante la visita de Xi a Irán en el año 2016. El acuerdo bilateral firmado el día 27 de marzo fue establecido en el párrafo 6 de la declaración del año 2016: «En vista a la determinación de ambas partes de ampliar las relaciones entre los dos países y la complementariedad de sus potenciales económicos, así como también la existencia de numerosas áreas de cooperación conjunta tales como el área energética, infraestructura, industria y tecnología, ambas partes acuerdan incluir en sus agendas consultas y discusiones encaminadas a concluir un Acuerdo de Cooperación Integral bilateral de 25 años».[4]

Comentando sobre el acuerdo, Kamal Kharrazi, ex-canciller iraní y presidente del Consejo Estratégico en Relaciones Exteriores de Irán, dijo: «El documento de cooperación Irán-China no es un contrato o acuerdo que contenga detalles sobre la cooperación entre los dos países en los próximos 25 años sino un plan y una hoja de ruta con el objetivo de orientar la cooperación entre ambas partes. Como ya lo ha explicado la cancillería en su comunicado, este documento contiene los lineamientos generales de la cooperación a largo plazo entre los dos países en áreas tales como los temas políticos, estratégicos, económicos y culturales».[5]

De manera similar, el vocero de la cancillería de China Zhao Lijian declaró lo siguiente: «El plan tiene como centro aprovechar el potencial en el área de la cooperación económica y cultural y trazar el rumbo para una cooperación a largo plazo. Este no incluye contratos y objetivos cuantitativos y específicos ni tampoco es dirigido a terceros y provee un marco general para la cooperación China-Irán a futuro».[6]

Una «versión final» de 18 páginas del acuerdo fechado en junio del año 2020 el cual fue filtrado a la red el año pasado[7] no incluía ninguna información actualizada desde la firma de la declaración conjunta del año 2016.[8]

Cabe señalar que, a pesar de las sanciones impuestas por los Estados Unidos contra Irán, Pekín y Teherán ya cooperan en varias áreas tales como la energética, el área de la construcción de infraestructuras, los ejercicios militares conjuntos, intercambio de información de inteligencia y colaboración cibernética.

En julio del año 2020, destacadas figuras iraníes criticaron la asociación por no brindarle garantías a Irán.[9] Por ejemplo, el ex-presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad lo llamó sospechoso y acusó al gobierno iraní de vender tierras y recursos de Irán a China. «¿Les pertenece a ustedes el país, que pueden regalar lo que tiene la población en el bolsillo?» preguntó.[10]

También se informó que durante la visita de Wang, unas 200 personas manifestaron frente al Majlis iraní, protestando contra el acuerdo de cooperación, coreando «Irán no está en venta», «Muerte a los que venden la patria» y «Lucharemos, moriremos y recuperaremos Irán». También se llevaron a cabo manifestaciones frente a las gobernaciones en las provincias de Alborz e Isfahán, en donde manifestantes portaban pancartas que leían «China, fuera de Irán» y «Queremos se cancele el acuerdo».[11]

A continuación se muestran los informes de la cancillería de China en referencia a la visita del canciller Wang Yi a Irán:

El canciller chino Wang Yi junto al canciller iraní Mohammad Javad Zarif (Fuente: Fmprc.gov.cn)

El presidente iraní Hassan Rouhani se reúne con el canciller chino Wang Yi

A continuación se muestra el informe de la cancillería de China sobre la reunión entre el canciller chino Wang Yi y el presidente iraní Hassan Rouhani, que tuvo lugar el 27 de marzo, 2021:[12]

El presidente iraní Hassan Rouhani, junto al canciller chino Wang Yi (Fuente: Fmprc.gov.cn)

‘La Asociación Estratégica Integral China-Irán ha resistido la prueba de la ya cambiante situación internacional’

«El 27 de marzo, 2021 hora local, el presidente iraní Rouhani se reunió con el Consejero de Estado y canciller Wang Yi en Teherán.

Wang Yi le transmitió saludos cordiales del presidente Xi Jinping y los deseos de Año Nuevo a Rouhani además de agradecerle a Irán por su cálida y atenta recepción a China durante Nowruz (el Año Nuevo iraní). Wang Yi dijo que la asociación estratégica integral China-Irán ha resistido la prueba de la ya cambiante situación internacional. No importa la manera en que cambie la situación mundial, la voluntad de China de desarrollar las relaciones entre China e Irán no cambiará. Este año se cumple el 50avo aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países. El plan de cooperación integral firmado hoy elaborará un plan general para promover la asociación estratégica integral China-Irán. Este no solo beneficiará a los dos pueblos sino que también contribuye a lograr la paz regional y mundial.

Wang Yi dijo que China apoya firmemente a Irán en la defensa de su soberanía y dignidad nacional y en salvaguardar su propio camino de desarrollo. China se ha opuesto y siempre se opondrá a las sanciones unilaterales irrazonables impuestas a Irán por el mundo exterior. Cualquier sanción unilateral viola el derecho internacional público. En particular, las sanciones basadas en mentiras e información falsa son una provocación para la conciencia humana, la pérdida de moral e impopularidad. China está dispuesta a trabajar con Irán y los pueblos de otros países para oponerse a las políticas de poder e intimidación, salvaguardando la equidad y la justicia internacional y el respeto de las normas básicas en el campo de las relaciones internacionales.

Wang Yi señaló que ahora es el momento de reflexionar seriamente sobre las malas consecuencias de las interferencias externas en la situación regional y trabajar juntos para explorar formas efectivas de mantener la estabilidad a largo plazo en la región. El centro de la iniciativa de los cinco puntos propuesta por China con el propósito de lograr plena seguridad y estabilidad en el Medio Oriente es hacer un llamado a los países de la región para que mantengan la actitud de propiedad, promuevan el espíritu de independencia, eliminen las interferencias en el área de la competencia geopolítica, busquen un camino de desarrollo que se adapte a las condiciones nacionales de la región y establezcan una estructura de seguridad que responda a los intereses de los países de la región. China está dispuesta a trabajar con los países de la región para este fin.

‘China piensa que defender el acuerdo PIDAC significa defender el multilateralismo y defender la autoridad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas’

Rouhani le pidió a Wang Yi que transmitiera sus más sinceros saludos y sus mejores deseos al presidente Xi Jinping. Rouhani dijo que todos los sectores de Irán consideran a China como su más importante socio cooperativo. La exitosa visita del presidente Xi Jinping a Irán en el año 2016 ha promovido el desarrollo sustancial de las relaciones Irán-China. La firma del plan de cooperación integral entre los dos países aclarará aún más la hoja de ruta para la futura cooperación entre Irán y China. Irán espera fortalecer la cooperación anti-pandemia con China, profundizar una cooperación beneficiosa en varios campos y avanzar contra la cooperación anti-terrorismo. Irán y China tienen posturas iguales o similares sobre asuntos regionales e internacionales. La parte iraní aboga por resolver problemas a través del diálogo y espera fortalecer aún más la cooperación con China para salvaguardar el tema sobre seguridad regional.

Rouhani dijo que el Plan de Acción Integral Conjunto PIDAC es un acuerdo multilateral. Estados Unidos no debería imponer ninguna condición previa para reanudar la implementación del acuerdo PIDAC y debería primero tomar medidas. Irán aprecia el importante papel de China en salvaguardar el acuerdo PIDAC y está dispuesto a fortalecer la comunicación y coordinación con China.

Wang Yi expresó que el acuerdo PIDAC es un logro importante del multilateralismo alcanzado a través de un arduo trabajo. La retirada unilateral de la antigua administración estadounidense del acuerdo PIDAC creó un mal precedente para el incumplimiento de los acuerdos internacionales, lo cual fue condenado por la comunidad internacional. La administración estadounidense espera volver al acuerdo PIDAC y nosotros lo acogemos con satisfacción. China cree que defender el acuerdo PIDAC significa defender el multilateralismo y defender la autoridad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El acuerdo PIDAC, no es una de esas puertas giratorias, uno no puede retirarse de este y luego unirse voluntariamente como lo desea hacer Estados Unidos. Los Estados Unidos deben reflexionar sobre el daño infligido a la paz regional y a la estabilidad internacional causado por su retirada del acuerdo PIDAC y reflexionar sobre las pérdidas que ha causado a los países pertinentes. Las sanciones unilaterales contra Irán deben ser levantadas lo antes posible y la extensa jurisdicción sobre los países relevantes, incluyendo a China, debería ser levantada.

«El mismo día, Wang Yi también se reunió con el asesor del líder supremo iraní Ali Larijani y sostuvo conversaciones con el canciller iraní Mohammad Javad Zarif».

El canciller chino Wang Yi mantiene conversaciones con el canciller iraní Mohammad Javad Zarif

A continuación se muestra el informe de la cancillería de China sobre la reunión entre el canciller chino Wang Yi y el presidente iraní Hassan Rouhani, que tuvo lugar el 27 de marzo, 2021:[13]

El canciller chino Wang Yi junto al canciller iraní Mohammad Javad Zarif (Fuente: Fmprc.gov.cn)

